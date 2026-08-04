Subsidios, alimentos y medicamentos: el gobierno detalló la ayuda para los trabajadores de Granja Tres Arroyos

Desde el gobierno provincial, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, detalló las distintas acciones que lleva adelante el gobierno provincial para asistir a los 900 trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos que paralizó su actividad a fines de mayo.

El funcionario explicó a Radio Plaza que se está realizando “un acompañamiento orientado a la contención social” que incluye subsidios de 200 mil pesos para cada trabajador afectado. Precisó que se recepcionaron 825 solicitudes que se están relevando y que los primeros pagos se efectuaron la semana pasada. El sistema continuará durante los próximos días hasta dar respuesta a todos los trámites iniciados, indicó en diálogo con el programa Puro Cuento.

Camoirano mencionó también que se otorgaron 1.900 módulos alimentarios repartidos en dos entregas y que se gestionó para las familias afectadas una tarifa social diferenciada de energía eléctrica a la que ya accedieron 525 hogares.

El funcionario explicó que, además, se están llevando adelante gestiones conjuntas con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) para asistir en la provisión de medicamentos, ante el desfinanciamiento de la obra social.

También mencionó que, junto a las autoridades de Salud, darán cobertura a los trabajadores con patologías crónicas. Al respecto, destacó que se está trabajando en coordinación con el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay.