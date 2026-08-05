Acuerdo con Anses por la Caja: Frigerio agradeció a Caputo, Pettovello y Santilli

Luego de que se conociera la noticia de la firma del convenio entre Entre Ríos y Anses que derivará en el giro de 120 mil millones de pesos para cubrir parte del déficit previsional, el gobernador Rogelio Frigerio brindó algunos detalles de las negociaciones y valoró el trabajo de funcionarios del gabinete de Javier Milei.

“La Nación empieza a pagarle por primera vez a Entre Ríos lo que le corresponde”, destacó el mandatario en redes sociales. En la publicación, mencionó especialmente “el trabajo conjunto” desarrollado con los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Hacienda, Luis Caputo; y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador también aludió a las autoridades de Anses y a los equipos técnicos intervinientes “que acompañaron este proceso para defender los intereses de Entre Ríos”.

“El acuerdo que firmamos con el director ejecutivo de Anses, Guillermo Héctor Arancibia, marca un hecho histórico para Entre Ríos: la provincia recibirá 120.000 millones de pesos como anticipo del resultado definitivo de la auditoría del ejercicio 2026 del sistema previsional”, añadió Frigerio.

“Cuando asumimos nos comprometimos a poner orden, defender los intereses de los entrerrianos y hacer sostenible nuestra Caja de Jubilaciones. Eso es lo que estamos haciendo. Ordenamos la Caja, retomamos auditorías que durante años prácticamente no existieron, reconstruimos la información necesaria para determinar con precisión la deuda y, por primera vez en la historia de Entre Ríos, llevamos este reclamo ante la Corte Suprema. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, enumeró el mandatario.

Además, indicó que “el convenio permite avanzar con las auditorías de los ejercicios 2020 a 2026 para determinar la deuda definitiva y establecer los mecanismos de compensación entre la Nación y la provincia”.

“Cuando una provincia pone orden y defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan”, completó.