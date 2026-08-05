Fimpel sobre acuerdo con TeknoFood: "Está en riesgo la salud de los estudiantes"

El conflicto por el nuevo sistema centralizado de alimentos en los comedores escolares, a cargo de la empresa Tekno Food, avanzó ayer a una instancia clave del proceso judicial: el Poder Ejecutivo provincial tenía plazo hasta las 15 horas de la jornada de ayer para presentar ante la Justicia la documentación vinculada a la licitación y la adjudicación del contrato, un requisito central para que el juzgado avance en la resolución de la medida cautelar. Así lo confirmó la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, quien remarcó que el objetivo del gremio es suspender la distribución de la nueva mercadería hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Un amparo que ya lleva varios días en la Justicia

El expediente se abrió el fin de semana, cuando la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) presentó una acción de amparo y una medida cautelar contra la implementación del nuevo esquema. Desde entonces, el proceso judicial avanzó con un cronograma de plazos que ayer llegó a uno de sus puntos centrales, mientras el gremio aguarda confirmación de si el gobierno cumplió en tiempo y forma con lo requerido.

Qué pidió el juez y qué objeta el gremio

El proceso de licitación y adjudicación del contrato se desarrolló, según precisó Fimpel, entre abril y julio. El magistrado interviniente, Malvasio, había requerido inicialmente el expediente en 48 horas corridas, pero hizo lugar a un pedido del gobierno para que ese plazo se cuente en días hábiles, algo que AGMER cuestionó formalmente. El gremio también objetó que el juez aceptara una presentación en formato papel en lugar de exclusivamente digital, "dado el riesgo que hay de menores implicados", según el planteo gremial. Restan definiciones sobre el resto de la documentación —menús y fundamentos administrativos del cambio de esquema—, con el plazo final este viernes, fecha en la que se espera una definición sobre la medida cautelar.

"Nosotros disentimos porque el juez hace lugar a este pedido, lo cual no estaba previsto que fuera de esta manera", explicó Fimpel en diálogo con "Un martillo para darle forma", Radio Plaza.

De la comida casera a los productos ultraprocesados

Consultada sobre el argumento oficial de que el nuevo contrato duplica la inversión respecto del sistema vigente —tal como planteó el gobernador ante la prensa—, Fimpel apuntó que la comparación de montos es engañosa porque cambia por completo la naturaleza de los alimentos. Hasta ahora, la Dirección de Comedores recomendaba alimentos frescos y elaborados caseramente, con pautas como endulzar solo con miel o frutas —una política que había generado la polémica de las "tortas fritas" en mayo, cuando se recordó la prohibición de usar grasas en la elaboración escolar—. El nuevo esquema, en cambio, se basa en productos industrializados y ultraprocesados, señaló la dirigente gremial.

La alerta por el etiquetado frontal

El punto más grave del reclamo, según Fimpel, es que buena parte de los productos a distribuir violaría la Ley de Etiquetado Frontal, que prohíbe entregar en comedores escolares alimentos con uno o más sellos de advertencia ("sellos negros"). Según la dirigente, de todo lo que se prevé distribuir, solamente el packaging de la leche en polvo estaría libre de sellos; el resto de los productos tendría entre uno y tres sellos de advertencia.

Escuelas sin gas ni espacio de almacenamiento

Fimpel también advirtió sobre las dificultades operativas que enfrentarán numerosos establecimientos: escuelas que no cuentan con cocina ni garrafa de gas y que hoy reciben una merienda seca (fruta, galletas) deberán ahora almacenar hasta dos meses de mercadería, muchas veces en edificios compartidos entre dos o tres instituciones. La gremialista puso además el foco en un interrogante sin responder: qué pasará con las escuelas rurales y las de la zona de islas, sobre las que —dijo— todavía no hay precisiones de cómo se garantizará la distribución.

Qué pasa mientras tanto con la tarjeta alimentaria

Según una circular emitida el viernes pasado por la Dirección de Comedores, las tarjetas para compra en comercios locales seguirán habilitadas hasta que llegue la nueva mercadería, manteniendo el esquema de compras semanales vigente hasta hoy. Fimpel remarcó, sin embargo, un riesgo adicional: los comerciantes que hoy financian a las escuelas a 60 o 90 días de plazo podrían no sostener esas condiciones una vez que se confirme el cambio de sistema, aun si la tarjeta se reactiva de forma transitoria por demoras en la llegada de los alimentos.

El reclamo del gremio docente se suma a un cuestionamiento del Colegio de Nutricionistas sobre el contenido del nuevo esquema alimentario, y AGMER sostiene que el cambio también contradice resoluciones del Consejo Federal de Educación. Con la documentación de la licitación ya presentada y el plazo final corriendo hasta el viernes, el conflicto continúa sin resolución judicial firme.