Frigerio destacó al acuerdo con Anses: "Reduce el déficit de la Caja y la necesidad del Estado"

El gobernador Rogelio Frigerio brindó detalles del acuerdo alcanzado con Anses, en el marco de la deuda que el organismo nacional mantiene con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El entendimiento contempla una compensación de 120.000 millones de pesos, el mayor reconocimiento de fondos obtenido por la provincia como resultado de la estrategia de defensa de los recursos provinciales.

En conferencia de prensa, Frigerio calificó el acuerdo como "un hecho histórico para nuestra provincia" y afirmó: "Queríamos comunicarles el acuerdo con el Gobierno nacional, en particular con Anses, que firmamos el día lunes por 120.000 millones de pesos en concepto de compensación del déficit de la Caja de Jubilaciones del Estado provincial".

El mandatario sostuvo que el resultado es consecuencia de una estrategia sostenida durante los últimos 30 meses para defender los recursos de Entre Ríos. "Esta es la culminación de un largo camino" expresó, dijo que es un beneficio para todos los entrerrianos y recordó que la actual gestión fue la primera en la historia provincial en promover una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar los derechos de los entrerrianos frente al Estado nacional.

Frigerio explicó que esa decisión estuvo acompañada por un profundo proceso de ordenamiento administrativo. En ese sentido, señaló que las auditorías de la Caja de Jubilaciones exigidas por Anses estaban paralizadas desde 2017, por lo que se definió como prioridad su actualización. Ese trabajo permitió fortalecer técnicamente los reclamos y obtener previamente anticipos durante 2024 y 2025, hasta alcanzar ahora un acuerdo de una magnitud sin precedentes.

El gobernador destacó que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer la sustentabilidad del sistema previsional provincial. "Esto obviamente tiene que ver con la sustentabilidad de nuestra Caja. Acompaña el esfuerzo que hicimos con la reforma del sistema previsional de la provincia. Reduce el déficit y reduce la necesidad del Estado", afirmó y luego remarcó que el saneamiento del sistema requiere continuar trabajando todos los días.

Asimismo, vinculó este logro con la decisión del Gobierno provincial de avanzar sobre problemas estructurales. "Vamos a seguir haciendo las reformas que necesita la provincia hasta que termine nuestro mandato, le moleste a quien le moleste. Y estamos mostrando resultados", sostuvo.

Finalmente, Frigerio agradeció el trabajo de los equipos de la Caja de Jubilaciones y del Ministerio de Economía que participaron de las gestiones y aseguró que el acuerdo marca un antes y un después en la defensa de los intereses provinciales. "Vamos a seguir por este camino porque creemos que es el camino correcto y porque estamos seguros y convencidos de que no tenemos que volver nunca más atrás", concluyó.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que el acuerdo reconoce 120.000 millones de pesos que serán abonados en 10 cuotas y que, además, podrán incorporarse al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincia. "Los 120.000 millones están pautados en 10 cuotas, pero el mismo convenio establece que podrán ser ingresados al régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre Nación y provincia", señaló.

Asimismo, precisó que esos recursos constituyen un anticipo sobre la deuda por el déficit previsional y que tanto el déficit como los montos percibidos se actualizarán por el índice SIPA. "Esto es a cuenta del déficit. Una vez determinado, ese déficit se actualiza por el índice SIPA, y lo mismo sucederá con lo que se haya ido cobrando de esos 120.000 millones para determinar el saldo final", concluyó.

En tanto, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, remarcó que la reforma previsional y la recuperación de fondos nacionales son procesos independientes, al señalar que "los recursos pueden estar o no estar, así como no estuvieron en el pasado", por lo que sostuvo que "el sistema necesita poder defenderse" y que la reforma busca "sanar el mecanismo" para garantizar su sustentabilidad.

Además, llevó tranquilidad a los jubilados al asegurar que "el recibo de sueldo de julio no se va a ver afectado con la reforma para ningún jubilado" y que quienes cobren en septiembre percibirán sus haberes con la movilidad correspondiente a agosto. También confirmó que los trámites y turnos iniciados antes de la promulgación de la ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente.