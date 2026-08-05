Joaquín Alberto Benegas Lynch, polémico y siempre cuestionado

Joaquín Alberto Benegas Lynch nació el 19 de noviembre de 1975 en la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés, con posgrado en Agronegocios en la Universidad Austral y una maestría en Administración de Empresas también en la Universidad de San Andrés. Está casado con Eloísa Perea Muñoz y es padre de cinco hijos. Desde 2007 reside en la ciudad de La Paz, en el Norte de la provincia de Entre Ríos.

Es hijo del economista Alberto Benegas Lynch (h), doctor en Economía y en Ciencias de Dirección, fundador y rector durante más de dos décadas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), y una de las figuras que Javier Milei reivindica públicamente como su mentor intelectual, al punto de haberlo definido como el orador principal de su acto de cierre de campaña en 2023. Es nieto de Alberto Benegas Lynch (padre), fundador en 1957 del Centro de Estudios sobre la Libertad, entidad clave en la introducción del pensamiento liberal y de la Escuela Austríaca en la Argentina. Es hermano del diputado nacional Alberto Tiburcio “Bertie” Benegas Lynch, que encabezó en 2023 la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires y que en la actualidad también integra la Cámara baja. La familia se reconoce descendiente del militar José Tiburcio Benegas y del ex gobernador de Mendoza Tiburcio Benegas Ortiz.

Antes de su llegada al Senado, Benegas Lynch desarrolló su carrera en el sector agropecuario. Está al frente de Glocal Terra SRL, firma dedicada al asesoramiento de inversores y a la administración de campos, y registra participación societaria en Finca Luracatao SA y en Santa Isabella SA, ésta última vinculada al cultivo de cereales. Su llegada a La Paz en 2007 estuvo asociada al proyecto conservacionista que impulsaba en la zona el filántropo estadounidense Douglas Tompkins, en una estancia denominada Laguna Blanca.

Su primer acercamiento a la actividad pública se remonta a 2008, cuando participó de los cortes de ruta y movilizaciones del campo contra la Resolución 125, que establecía un esquema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2023 fue uno de los militantes activos de la candidatura a gobernador de Entre Ríos de Sebastián Etchevehere por el espacio libertario, participando de actos y actividades proselitistas en la provincia, incluida su presencia en una cuenta de Instagram local llamada “Punto de Encuentro Liberal (PEL)”, de la ciudad de La Paz.

Candidatura e ingreso al Senado

En agosto de 2025 fue confirmado como primer candidato a senador nacional por Entre Ríos de la Alianza La Libertad Avanza, en un armado decidido desde la conducción nacional del partido. En campaña, sostuvo posiciones de línea dura contra la clase política tradicional, llegando a calificar al Congreso como “un piquete que no permite que los beneficios de la transformación lleguen a todos”. Resultó electo en los comicios legislativos de octubre de 2025, superando a las listas de Fuerza Entre Ríos y de Juntos por Entre Ríos, y asumió la banca el 10 de diciembre de ese año.

Desde su banca, Benegas Lynch concentra su actividad en la agenda que envía el Poder Ejecutivo y en iniciativas vinculadas al agro -preside la Comisión de Agricultura- y la actividad productiva, terreno en el que dice sentirse más cómodo por su propio origen ruralista. Según reconstruyó la prensa especializada en el Congreso, mantiene bajo perfil en la interna partidaria de La Libertad Avanza en Entre Ríos y en la actividad política local, privilegiando su rol legislativo y su vínculo directo con la conducción nacional del espacio.

El hecho más visible de su primer año de mandato fue su rol en el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, aprobada en el Senado en la madrugada del 12 de febrero de 2026 con 42 votos a favor sobre 72 presentes, tras una sesión que se extendió por más de 15 horas. Benegas Lynch votó a favor en general, aunque se abstuvo en la votación particular de los artículos referidos al banco de horas y al componente remunerativo, por considerar que afectaban la productividad de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. En su discurso en el recinto calificó la sanción como “un triunfo de los argentinos”, sostuvo que empleadores y trabajadores son “socios naturales” y no adversarios, cuestionó al establishment empresario por estar acostumbrado a “cazar en el zoológico” ante su incapacidad para competir, y utilizó la expresión “fascismo peronista” para describir el esquema que la reforma buscaba desarmar, lo que generó una fuerte reacción de la oposición en el recinto. En declaraciones a la prensa entrerriana defendió la norma argumentando que cerca del 50% de la masa laboral está en negro y que la reforma genera incentivos para que el empleador registre a sus trabajadores.

Posicionamiento ideológico y patrimonio

En campaña, consultado sobre el aborto legal, sostuvo: “No es una prioridad ahora, pero estoy a favor de la vida. Cuando se considere volver a penalizar el aborto, voy a estar a favor de la vida”. Se manifestó también partidario de la privatización de empresas estatales sin excepciones.

Cabe una precisión: la frase “estoy a favor de la venta de órganos y en contra del aborto”, que distintos medios difundieron en el contexto de coberturas sobre la familia Benegas Lynch y que en algunas repeticiones digitales quedó asociada de forma ambigua al entorno de la candidatura de Joaquín, corresponde en rigor a una entrevista de agosto de 2023 de su padre, Alberto Benegas Lynch (h), con el periodista Jorge Fontevecchia, y no a declaraciones propias del actual senador.

En febrero de 2026, en su primera declaración jurada como senador ante la Oficina Anticorrupción, Benegas Lynch declaró dos inmuebles -una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año-, depósitos por 34 millones de pesos, 237 mil dólares en efectivo, participaciones accionarias en Finca Luracatao SA por 27 millones de pesos y en Glocal Terra SRL por 210 millones de pesos, además de una lancha y una camioneta Toyota modelo 2022.

En abril de 2026, ANÁLISIS DIGITAL reveló que el senador había adquirido, aparentemente en enero de ese año, una vivienda de estilo colonial sobre la barranca del río Paraná en la ciudad de La Paz -calle Dorrego al 900- valuada en torno a los 500 mil dólares, sobre la que se realizaban obras de remodelación con presencia diaria de cuadrillas de trabajadores. Esa propiedad no figuraba en la declaración jurada presentada un mes antes ante la Oficina Anticorrupción. Tras la difusión del caso por un medio local, las obras fueron suspendidas de manera abrupta. En mayo de 2026 trascendió además que el senador había celebrado en esa misma propiedad una fiesta de tres días por sus 50 años, con alrededor de 120 invitados, lo que reavivó las preguntas sobre el origen de los fondos frente a una declaración jurada que no reflejaba ingresos que justificaran ese nivel de gasto.

En junio de 2026 se conoció que Benegas Lynch se había acogido al régimen simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), un mecanismo de blanqueo de activos e ingresos no declarados sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, el mismo régimen al que había recurrido el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de una denuncia por enriquecimiento ilícito. El trámite fue iniciado el 24 de marzo de 2026 y correspondía al período fiscal 2025. La adhesión resultó especialmente señalada porque Benegas Lynch había votado a favor de esa misma ley el 26 de diciembre de 2025, apenas semanas después de haber asumido su banca. Como siempre, aprovechando los beneficios del poder.