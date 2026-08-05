Nancy Miranda rompió con Más para Entre Ríos y formó un monobloque tras votar a favor la reforma previsional

La senadora provincial Nancy Miranda (Federal) confirmó este miércoles la conformación de un monobloque unipersonal bajo el nombre Frente Cimarrón, separándose formalmente de Más para Entre Ríos, el espacio que integraba desde el inicio de su mandato.

El anuncio llega tres semanas después de la sesión especial del 15 de julio en la que el Senado entrerriano dio media sanción a la reforma del sistema previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio. En esa votación, Miranda rompió la disciplina de su propio bloque: mientras los otros siete integrantes de Más para Entre Ríos votaron en contra, ella acompañó al oficialismo, en una definición que resultó clave para destrabar la paridad legislativa. El presidente del bloque, Marcelo Berthet, había marcado distancia públicamente, aclarando en el recinto que una moción de modificación presentada por Miranda era "a título personal" y no representaba la posición del frente.

"No puedo dejar de reconocer el acompañamiento y el respeto que han tenido hacia mi persona en todo esto, esta semana. En especial de los integrantes del bloque Más Para Entre Ríos con quien he venido trabajando hasta hoy y que nos seguiremos viendo", expresó Miranda en el recinto.

No fue la primera vez que Miranda se despegó de su espacio en un tema sensible: en 2025 ya había respaldado, junto a la entonces peronista Gladys Domínguez, el proyecto que disolvió el IOSPER y creó la Obra Social de Entre Ríos (OSER), otra votación que generó fuertes críticas internas y la ubicó, según sus propias palabras, "en el ojo de la tormenta" dentro de su partido.

El clima alrededor de su figura se tensó aún más después del voto previsional: Miranda denunció ante la Justicia amenazas de muerte dirigidas a su hijo, tras mensajes que —según su testimonio a Radio Integración de Federal— exigían "volarle la cabeza" para que ella "aprenda a votar".

En su discurso en el recinto, la senadora había cuestionado duramente la conducción de su espacio de origen, al que calificó de partido "acéfalo" durante ocho años, y reclamó una autocrítica por no haber resuelto el déficit del sistema previsional cuando el peronismo gobernaba con mayoría en ambas cámaras.