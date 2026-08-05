Pequeños productores están “en plenas condiciones de proveer alimentos de calidad” a comedores escolares

La Federación Nacional Campesina (FNC) de Entre Ríos manifestó su respaldo a la medida cautelar que ordenó al gobierno provincial abstenerse de distribuir en las escuelas alimentos provistos por la empresa Teknofood, en medio de la controversia por el nuevo sistema de provisión de desayunos y meriendas escolares impulsado por la Provincia.

En un comunicado difundido este martes, la organización señaló: “Desde la Federación Nacional Campesina de Entre Ríos, celebramos la decisión de la Justicia, que hizo lugar a la medida cautelar presentada por el gremio docente AGMER y otras instituciones; ordenando al gobierno provincial que se abstenga de distribuir los alimentos ultraprocesados de la empresa Teknofood en las escuelas de nuestros hijos”.

El posicionamiento se produce en el contexto de la implementación del nuevo esquema de abastecimiento de alimentos para casi mil comedores escolares, mediante el cual el gobierno provincial decidió reemplazar el sistema de compras descentralizadas por una operatoria centralizada. Según informó oficialmente la Provincia, el objetivo es mejorar los controles y garantizar estándares nutricionales uniformes para los alumnos.

Sin embargo, la FNC cuestionó tanto el origen como las características de los productos incluidos en el programa. “El proyecto impulsado por el Gobierno provincial pretende traer desde Buenos Aires alimentos para desayunos y meriendas destinadas a nuestras escuelas. Dichos productos, además de ser ultraprocesados, deberán recorrer cientos de kilómetros, lo que implica un costo logístico desmedido que duplica innecesariamente el valor final de cada ración”, sostuvo la entidad.

La organización campesina afirmó además que existen alternativas locales para abastecer a los establecimientos educativos. “Las y los pequeños productores de cada ejido y zona rural estamos en plenas condiciones de proveer alimentos de calidad y producción agroecológica”, expresó el comunicado, que mencionó entre los productos disponibles leche, dulce de leche, dulce de batata, cítricos, arroz, huevos, quesos y yogures.

En la misma línea, la FNC propuso desarrollar mecanismos de compra de cercanía. “Con el presupuesto que se pretende asignar a esa empresa foránea, bien podría organizarse en cada ciudad un sistema de abastecimiento de cercanía para las escuelas”, indicó. Según la entidad, ello permitiría “garantizar alimentos frescos y nutritivos para nuestros gurises” y, al mismo tiempo, “fortalecer la economía regional y el trabajo de nuestras comunidades”.

Los planteos de la organización se suman a otros cuestionamientos formulados en los últimos días por sectores políticos, gremiales y profesionales, que solicitaron revisar la implementación del nuevo sistema de provisión alimentaria escolar y promover una mayor participación de productores y proveedores entrerrianos.

El comunicado concluye con un mensaje dirigido al mandatario provincial: “¡Señor Gobernador, es hora de que gobierne para las y los entrerrianos!”.