Rodríguez Signes: “El acuerdo con ANSES es importante, pero la provincia sigue siendo acreedora”

La demanda por los fondos de Salto Grande "es la más importante que tiene la provincia y diría que a nivel de las provincias es el crédito más importante que le reclama una provincia a la Nación Argentina”, afirmó Rodríguez Signes.

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, brindó detalles y explicaciones sobre el acuerdo que la provincia firmó con ANSES por el déficit de la Caja de Jubilaciones. También se refirió a la posible judicialización de la reforma previsional y al estado de la demanda contra Nación por los fondos de Salto Grande.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes señaló que “el acuerdo que se firmó es un anticipo del año 2026, es decir, la Nación Argentina asumió la obligación de ir pagando los déficits del sistema previsional de Entre Ríos conforme a un sistema de simulación, como si hubiéramos armonizado el régimen jubilatorio con el nacional. Esos acuerdos nunca se cumplen de manera regular y en abril del 2024 la provincia de Entre Ríos interpuso la demanda contra la Nación en la Corte Suprema por un periodo de 2017 y por otro de 2020 en adelante, hasta que se cumplan regularmente las obligaciones por parte del Estado Nacional”.

“En esta ocasión, es el tercer convenio parcial que se firma, es decir, tiene mucho que ver con la demanda que se presentó en abril del 2024. Es parcial, no es un reconocimiento total de la deuda, pero está basado en un trabajo de auditoría muy importante que se logró hacer entre la Caja y el ANSES desde el 2023, 2024 en adelante”, ahondó.

Agregó que “este convenio que es el tercero por 120 millones es importante porque nos coloca adelante entre las provincias que hemos hecho los reclamos y es un convenio que reconoce la deuda que se viene acumulando del periodo 2026. Falta liquidar 2020 a 2026, más el remanente de 2026. Siempre somos acreedores, pero este reconocimiento es muy importante”.

En este marco, destacó que “el proceso sigue, aunque los plazos se suspenden porque hay una especie de mecanismo pactado que es que la Nación reconoce esta suma de 120.000 a cuenta, mientras tanto se presta un plazo entre las partes para seguir auditando sumas retroactivas y en ese plazo las partes conciliamos, acordamos una suspensión de plazos judiciales; no un desistimiento, sino una suspensión. Si al término de cierto plazo esa conciliación no se produce, seguimos adelante con el juicio. De lo contrario, seguimos acordando y resolviendo de esta manera, que es novedosa porque son acuerdos parciales, pero yo prefiero ir resolviéndolos de esta manera, donde la Nación nos va dando la razón parcialmente y vamos disminuyendo la deuda que tiene la Nación con la provincia”.

Consultado por la deuda que aún queda por fuera del acuerdo, explicó que “eso es justamente la conciliación que hay que hacer. Nosotros habíamos demandado en abril del 2024 por 154 mil millones de pesos y habría que actualizar esa cifra más lo que se acumuló 2024 mismo, 2025, 2026 y restarle los acuerdos parciales, que fueron uno de 24, otro de 48 y este de 120 mil. Es decir que, estamos hablando de que la Nación ha reconocido 200.000, pero siempre somos acreedores. Yo diría que, de la demanda inicial de abril de 2024, la Nación todavía no ha pagado eso y estamos a la espera de una conciliación final”.

En cuanto al año próximo, el fiscal advirtió que “no hay un acuerdo” y consideró que “la reforma previsional, sancionada hace pocos días, va a contribuir a acelerar los acuerdos, porque si hay algo que la Nación argumentó siempre para incumplir los pactos federales es que las provincias no armonizamos los sistemas. Ahora esta ley, no lo armoniza completamente, pero lo acerca a la armonización, con lo cual se va a facilitar el cálculo. Pero siempre somos acreedores”.

Reforma previsional

En otro orden de temas, sobre las medidas de la Corte Suprema de Santa Fe contra la reforma previsional del gobierno de Maximiliano Pullaro, Rodríguez Signes planteó que “se trata de dos ámbitos completamente distintos desde el punto de vista jurídico; el análisis político es otro y es favorable a la provincia de Entre Ríos. Pero jurídicamente, este es un tema de derecho público local, el Poder Judicial nuestro tiene determinados criterios, hay una jurisprudencia en Entre Ríos, y por supuesto que los precedentes de otras provincias son importantes, pero prefiero analizarlo de acuerdo a lo que vaya pasando en nuestra provincia”.

Respecto de los planteos judiciales que pudieran surgir contra la ley de reforma previsional recientemente aprobada, mencionó: “Me tocó ir a la reunión con los diputados y coincidimos con la Asociación de Magistrados y estaban el doctor Cánepa y el doctor Cotorruelo quienes enunciaron la cantidad de críticas que tenían a lo que en ese momento era el proyecto de ley. Yo no intervine en ese debate, sino que di un informe acerca de lo que son los juicios de la Nación, porque consideré que no era el ámbito legislativo el propicio para ir a debatir algo que en todo caso se debatirá en juicio, si es que se debate. Esa fue mi posición y lo sigue siendo hasta ahora. Hasta ahora no hemos recibido ninguna acción contra esa ley”.

Demanda por Salto Grande

Consultado por la demanda por los fondos de Salto Grande que la provincia reclama a la Nación, indicó que “esa demanda está en la Corte; para mí es la más importante que tiene la provincia y diría que a nivel de las provincias es el crédito más importante que le reclama una provincia a la Nación Argentina”.

“Nosotros nos sostenemos en los pactos del año 1998-99, en los cuales la Nación Argentina se comprometió a remitir los excedentes, y no tiene –a mi juicio- nada que ver con el cálculo que hace la Nación hoy en día con lo que debería ser, y el juicio permanece en la Corte Suprema. Yo permanentemente lo converso con el gobernador, quien sostiene que hay que mantener esa demanda y es lo que estamos haciendo. Son procesos largos, no me engaño en ese sentido, pero es un proceso que el último cálculo que hicimos ronda los 700 millones de dólares, la pretensión de la provincia hasta ahora, así que es un juicio muy importante”, concluyó.