Debate abierto: nutricionistas y funcionarios expusieron sus planteos vinculados con los comedores escolares

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), fueron entrevistados Patricia Mónica Frías, presidenta del Colegio de Nutricionistas, quien advirtió: “¡Está prohibido por ley!” el ingreso de ultraprocesados alcanzados por el etiquetado frontal y reclamó participación profesional. Y se quejó que no “¡fueron consultados!”.

Por su parte, la segunda en realizar un aporte fue la nutricionista Paola Jacquement, quien sostuvo que “la incorporación de los alimentos ofrecidos por la empresa Teknofood es preocupante por la calidad nutricional que presenta” y remarcó que cualquier tercerización “tiene que ser sin descuidar la salud”.

Como tercer entrevistado participó en representación del Gobierno, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, quien admitió: “Creo que no hemos sido lo suficiente comunicativo”, pero defendió la reforma ante la disparidad y las irregularidades detectadas. Sobre la discusión de fondo, afirmó: “La realidad que no es el debate entre lo fresco y lo industrial: es el debate entre un desayuno desordenado, que no es equitativo, discrecional, contra un orden, transparencia, trazabilidad”.

Al inicio del programa, el periodista Daniel Enz reflexionó que “algo que tendría que haber sido casi una cuestión de índole administrativa está siendo el tema del momento, incluso con aristas políticas y judiciales”.

Y aportó varios elementos de contextos: “El sistema de compras de alimentos con la tarjeta Sidecreer por parte de los directivos de escuelas que rige actualmente se implementó en la provincia en el 2000. Lo hizo el ministro Rubén Villaverde, luego de la renuncia de Jorge Krenz, denunciado por irregularidades en comedores por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) luego de una denuncia periodística de la revista ANÁLISIS”.

¿Está bien que se cambie un sistema que lleva 26 años? Si funcionaba bien, no habría razón para cambiarlo solo por una cuestión temporal”. Pero, según el gobierno, funcionaba mal: muchos criterios distintos entre una escuela y otra; irregularidades, poco control nutricional y hasta hechos de corrupción en la administración de esos fondos que motivaron causas que se están tramitando en la Justicia.

Quizás si el gobierno hubiera informado antes sobre todas estas cosas, la contratación de Teknofood hubiera llegado como una especie de solución. Pero, así como se presentó el tema, con una licitación de la que nadie se enteró y con una gacetilla de prensa mezclada entre muchas otras que se envían a diario, despertó cuestionamientos de diferentes sectores.

Se cuestionó que no había ofertado ninguna empresa local, el innegable perjuicio a los comercios locales, los alimentos ultraprocesados fueron parte del debate que se están dando en este momento.

Incluso un recurso de amparo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y una ONG tuvo acogida parcial en la Justicia entrerriana, que ahora dictó una medida cautelar y suspendió transitoriamente la implementación del sistema hasta que se analice en profundidad el tema y se dicte una sentencia definitiva. La resolución la firmó el juez de Garantías, Juan Malvasio.

El gobierno mostró actas que preocupan. Si bien es cierto que hay escuelas donde la merienda incluye fruta a diario y un pedazo de queso, hay otras en las que se come solamente pan y en pleno junio hay chicos que desayunaron una manzana. Según el acta Nº 1.247 en la Escuela “República de Entre Ríos” de Concordia, el 18 de junio los alumnos desayunaron una manzana, con el frío que debió haber hecho en esos días.

En “Cuestión de Fondo” (Canal 9; Litoral) se abordó esta temática donde cada uno argumentó sus planteos, defendió sus perspectivas y manifestaron la necesidad de dialogar en beneficio de los escolares.

Patricia Mónica Frías, presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos

- ¿Qué es lo que ustedes objetan desde el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos respecto de esta contratación a la empresa de Buenos Aires?

-En primera instancia, teniendo en la provincia un Colegio en donde nuclean a más de 600 nutricionistas, profesionales que cumplimos diferentes funciones como asesorías técnicas, seguimientos, cálculos de costos de alimentos y, sorpresivamente, hace unos días nos encontramos con esta noticia de nuevas formas de ingresar a las escuelas con alimentos ultraprocesados. Y bueno, nos desayunamos con esto. Es decir, bueno, pero desde el año 2016 los nutricionistas estuvimos trabajando con el tema de la Ley de la Promoción de Salud, que es la 27.642. Y, una vez que es sancionada, hay un eje que es el de etiquetado frontal, en donde dice claramente en su artículo 12 que nosotros… O sea, las ventas, promoción y comercialización -en las escuelas- de ultraprocesados está prohibido. ¡Está prohibido por ley! Es muy clara la ley. Y nos encontramos que de pronto ha habido una licitación, que van a cubrir 996 escuelas con estos alimentos que tienen leche en polvo, budín con cuatro sellos, cereales, leches saborizadas… Y en esta lucha que hemos tenido para proteger más que nada a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a lo que hoy tenemos en Argentina: obesidad infantil. Argentina es uno de los primeros países de Sudamérica y estaba a la cabeza con el 41,1% de obesidad infantil, entre los 5 y los 17 años. Imaginen que nosotros trabajamos para darles salud a través de la alimentación. ¿Pero, cómo es esa alimentación? Alimentación con alimentos frescos. Alimentos frescos significa una leche, un pan del horno, una fruta, quesos, huevos … y no estos ultraprocesados que no son alimentos de calidad, como he escuchado decir que “son alimentos de calidad”. Cuando hablamos de calidad, hablamos de las propiedades, de las características que tiene el alimento, que es desde loa nutricional, la aceptabilidad y lo que es la parte sanitaria-nutricional. Y tiene una característica: la inocuidad. No producir daño a la salud; que no ocurre con estos ultraprocesados. Porque hay amplios estudios. En internet, en el buscador pones investigaciones sobre la obesidad infantil, ultraprocesados y “te tira” que el consumo, o sea, los estudios, el consumo de ultraprocesados, hay una asociación del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en el niño. Entonces estamos hablando de obesidad. Somos lo primero en la cabeza en Sudamérica: obesidad, hipertensión, problemas cardiológicos, diabetes, Síndrome X. ¡Y no fuimos consultados!

-Nadie las invitó a dialogar...

- Como entidad podemos aportar al Estado la asesoría, control, seguimiento, la selección, los costos. Teniendo de sobra profesionales de la nutrición. Yo no sé cómo pasó. Entiendo que hubo un cambio político de muchos puestos y por ahí la gente que ha ocupado esto no se ha dado cuenta, finamente.

-Cuando usted dice “la gente” está hablando de nutricionistas de la nueva generación o de otras personas.

-No. La gente política… la gente política que por ahí desconoció por no tener la asesoría suficiente. Porque a mí no se me ocurriría ir en contra de una ley nacional en donde te dice claramente que el ultraprocesado te lleva a riesgo de enfermedades crónicas y que tenemos niños obesos en nuestro país. Y queremos que eso no ocurra… enseñándole en las escuelas… en las escuelas le están enseñando -a mi nieto le enseñan- los alimentos saludables. Y de pronto van a aparecer en los comedores todos los “paquetitos”. Bueno, los “paquetitos” no van a aparecer, van a aparecer las porciones presentadas que va a ser un ultraprocesado o una leche. Vos podés comparar una leche fresca o un pan horneado -te lo compras en la panadería- con un ultraprocesado que es una galletita.

- ¿Ustedes son conscientes de que no se le está dando de comer bien a los pibes en estos tiempos? Son conscientes de fallas se han aparecido en diferentes actas.

-Exactamente. El niño tiene derecho a una alimentación saludable. Partamos de ahí.

-Sí, sí…

-Y lo que habría que hacer, lo que habría … es llamar a una mesa. Concertar una mesa: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Colegio, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto de Bromatología. Conversemos. Conversemos y a ver… todas estas problemáticas de falta de claridad, de los costos o de la administración, si vos colocas profesionales que saben la temática, que conocen de administración, que conocen de cálculos… le hubieran podido dar una buena mano y quizás no se hubiera llegado a esto.

-Pero insistimos: ¿cuántas veces objetaron aspectos del sistema actual de Entre Ríos que usted recuerde desde el 2021 a la actualidad? Porque capaz que lo hicieron y nadie “les dio bolilla” …

-En realidad hubo una mesa. Después de que se sancionó la ley, se reunieron este grupo del Ministerio de Educación y comenzaron a trabajar. Pero, después como que quedó parado.

- ¿Y de qué año habla?

-Y te estoy hablando cuando se sanciona la ley, cuando entra en vigencia en el 2022, por ahí.

-Es decir, pasó todo ese tiempo y no hubo más reuniones.

-No. Pero, no estoy en la parte de la salud pública.

-Y eso ustedes lo reclamaron, alguien acudió al gobierno de Gustavo Bordet a decirle al gobernador que hay que hacer algo.

-Yo no tengo conocimiento de eso. Sobre todo, de aquellos nutricionistas que están dentro del grupo de comedores escolares.

- ¿Cuántos nutricionistas están ligados a estos grupos, más o menos?

- ¿Cuántos hay en la provincia?

-No, lo que usted mencionaba recién que están ligados a los comedores.

-En realidad, no hay nutricionistas en los comedores. ¡No hay nutricionistas! Hay un grupo de nutricionistas que viaja alrededor de la provincia viendo, evaluando. Peor, imagen que en cada ciudad hay escuelas, hay muchas escuelas. No hay profesionales, no hay material humano para que puedan ayudar.

-En esa evaluación les acercaban a ustedes que en la escuela tal está pasando esto, en la escuela tal está ocurriendo lo otro… esto que mencionábamos: a un alumno le dieron una manzana en pleno invierno como desayuno y nada más, según consta en un acta.

-Sí, los acabo de escuchar que decían que en un lugar por ahí le daban. Sé que. en Concepción del Uruguay, donde está Paola Jacquement, si le están dando todo esto, que es la leche, que es el pan, que es la fruta, o que es el pan con queso con una fruta. Peor, en otros lugares, no. No sabemos por qué, cuál es la causa. Si el lineamiento de comedores ha sido igual para todos, desconozco eso… lo desconozco. No puedo hablar sobre algo que no sé. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi pregunta es: ¿por qué no pusieron gente que controlara? ¿Cuál es el control que ha hecho Comedores Escolares? El que dirige Comedores Escolares. O sea, se debe tener un esquema, una estructura. Es decir, acá se hace esta compra, mando gente, comen. O sea, un seguimiento.

-El gobierno mostró esta semana diferentes actas realizadas. Entendemos que hubo una tarea así de que detectó irregularidades…

-Pero, no justifica el cambio de la alimentación. No justifica de ninguna manera cambiar la alimentación sana con alimentos frescos, con ultraprocesados. ¿Cuál es la diferencia? Lo que nosotros denominamos la matriz alimentaria. Si ustedes tienen una fruta, tienen todo lo que es adentro la materia de la manzana, ¿no es cierto? Pero, si a eso lo comprimo y hago un disecado, ¿es lo mismo? ¡No es lo mismo! Porque si comés algo que te llena y lo otro lo comes, pero como es un ultraprocesado, tiene una absorción mucho más rápida. Y tenés hambre enseguida. En cambio, el otro te da saciedad, tenés un tiempo de digestión, 2 horas, 2 horas y media, dependiendo del combo que te den. Sin duda, si te dan una manzana, tenés hambre al rato. Pero si vos tenés un desayuno de leche, de pan, de fruta, cambia la situación. Pero, no es razón para cambiar la alimentación sana por un ultraprocesado. Nosotros hubiésemos dicho: hagamos el control. Controlemos esta situación. ¿Se puede hacer? ¿Tienen material humano? ¡No hay! Pongan material humano. Entonces. en vez de aumentar los costos de la compra. Pongan material humano, gente que conoce, que sabe, que ve, que haga cosas dentro de una escuela. Y no las hay. No hay profesionales en los comedores de las escuelas. Entonces, nosotros desconocemos todo lo que está pasando. Y los que hay en comedores no alcanzan a cubrir el seguimiento dentro de la provincia.

El aporte de la nutricionista Paola Jacquement, de Concepción del Uruguay, considerada una entendida en esta materia.

-Desde el punto de vista nutricional, la incorporación de los alimentos ofrecidos por la empresa Teknofood es preocupante por la calidad nutricional que presenta. Los mismos son alcanzados por el etiquetado frontal de advertencia, lo que identifica la presencia de nutrientes críticos, que son azúcares en exceso, sodio en exceso, grasas y calorías totales. Esto se enmarca en la Ley de Promoción de Alimentación Saludable número 27.642. La importancia de esta ley en nuestra provincia es de relevancia, dado que desde hace años se viene trabajando de manera conjunta entre diferentes actores. Las características de comedores escolares es que exigen del trabajo conjunto en una mesa intersectorial, ya sea del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Humano y el Instituto de Control Bromatológico. En nuestra provincia -como mencionaba- se ha venido trabajando de manera conjunta y gradual en sacar de los desayunos los alimentos ultraprocesados e incorporar alimentos de mejor calidad nutricional, tan importantes en esta etapa de pleno crecimiento y desarrollo. Los alimentos que se han ido incorporando son leche, quesos, frutas, huevos, entre otros. Es cierto que en la provincia no se brindan esos alimentos de manera homogénea, ¿qué quiere decir? Que no todos los comedores de nuestra provincia reciben el mismo menú ¿Por qué? Porque solo en seis o siete lugares, espacios, tenemos colegas nutricionistas trabajando, que son quienes pueden llevar un trabajo serio y en línea por lo que requiere la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Como mencionábamos, incorporar nuevamente todos estos alimentos atenta sobre la salud actual y futura de estos niños. Es importante recordar que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes en nuestro país presentan algún grado de obesidad o sobrepeso. A su vez encontramos en esta población cada vez a edades más tempranas de más enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, entre otras. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería la conformación de una mesa como mencioné anteriormente donde se pueda seguir trabajando los lineamientos de la alimentación saludable para la población de niños, niñas y adolescentes. Esta empresa para tener en cuenta está presente en diferentes provincias como San Juan, Santiago del Estero y Corrientes. También intentó ingresar en Chaco, pero no prosperó por la falta de aceptación que tuvieron los chicos con estos productos. Así que bueno… esperamos, sinceramente, poder tener un espacio de diálogo donde más allá de que se busque tercerizar la alimentación para descomprimir al sector docente, tiene que ser sin descuidar la salud. No puede dejarse de tener en cuenta la salud de nuestros chicos y seguir trabajando con políticas alimentarias que velen por la salud -como dije anteriormente- actual y futura de esta población.

Patricia Mónica Frías

-Coincide plenamente con lo que usted precisaba. Mencionó que está funcionando en San Juan, Corrientes y Santiago del Estero. Estaba viendo que en Corrientes funciona desde mediados de los ´90. ¿Hablaron con colegas de esas provincias como para tener una idea de qué estadísticas o números?

-En este momento no está más Teknofood. Está en un lugar muy pequeño, en una zona muy pequeña, en Corrientes, pero ya no está más presente. O sea, habría que ver qué es lo que sucedió durante todos estos años con Corrientes.

-Pero, hace más de 30 años que están.

-Sí, pero no sé qué pasó por qué no le renovaron los contratos.

-Insistimos con la pregunta: ustedes hablaron con nutricionistas de esas provincias como para decir, bueno a ver, en esta provincia las estadísticas sobre el tema o qué ocurrió con los niños; en función la De lo que ustedes dos plantean.

-Claro, lo que sucede es que, nosotros podemos opinar desde la alimentación y no opinamos sobre la política. Políticamente, yo no sé qué pasó.

-Hablamos desde la alimentación.

-Pero, una vez que entró… sí… hablé yo con una colega (de Corrientes) que estuvo años, la licenciada Perricone. En donde me contó que tuvieron mucha lucha en querer hacer una transición a la alimentación saludable. Y bueno, después de ese tiempo que se acaba de nombrar, no se renovó más el contrato.

- ¿Se puede lograr un equilibrio? Es decir, que ustedes se sienten con la empresa y le puedan sugerir que agreguen algo de lo que ustedes proponen.

-No es agregar. La ley es taxativa. Te dice que no puede ingresar a la escuela un alimento que tenga al menos un sello o una leyenda preventiva. ¡No se puede! De ninguna manera. ¿Por qué? Los alimentos ultraprocesados, cuando lo comes, se reabsorbe de una manera muy rápida. Por eso, es lo que hablaba de la matriz alimentaria. Entonces, ¿qué produce? Produce una elevación rápida de lo que se denomina glucemia, pero vamos a hablar de azúcar en sangre. Hace un pico del azúcar, sale el torrente de azúcar y del organismo también sale el torrente de insulina. Entonces, haces un pico de subida, pero también haces un pico de bajada. ¿Por qué? Porque al unirse el azúcar con la insulina hace que pueda ingresar hacia el órgano, ¿no es cierto? Pero, así como hace ese pico, eso se llama hipoglucemia reactiva. O sea, que te faltó azúcar porque se unió, salió y no hay más nada y el cuerpo pide más. Y eso no te ocurre cuando vos comes una alimentación sana. Porque el proceso es más lento; tenés 2 horas de digestión… 2 horas, 2 horas y media dependiendo de la combinación de alimentos que se haga, porque los hidratos de carbono, que son los azúcares, que son las harinas o las leches. se absorben en dos horas. La proteína en cuatro y la grasa en 9. Cuando vos haces un combo es como que tiene un proceso más largo. Y el ultraprocesado tiene una absorción rápida. Entonces, provoca esos picos que no son saludables porque el niño lo afecta en su concentración. Le da sueño y a veces hasta irritabilidad por esa situación de querer seguir comiendo y no tener más que lo que se le ofreció… produce caries y altera lo que se llama la palatividad, el sabor, que son hiper palatables… ¿qué quiere decir? Que están sumamente endulzados y si de manera vos le das todos los días, de lunes a viernes… si vos le das una fruta no te la va a querer comer porque no tienen el mismo sabor que esto y tienen exceso de sodio, lo cual cuando sea adulto va a ser un futuro hipertenso. ¿Se dan cuenta? El riesgo, estoy hablando del riesgo de que presente hipertensión: hay estudios sobre eso. Entonces, tenés hipertensión, el riesgo de diabetes. Y si tenés un niño que ya tiene obesidad, se la estás aumentando más todavía. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las razones por las cuales no puede competir un alimento ultraprocesado con un alimento sano y fresco.

-En concreto, ustedes lo que pretenden como entidad es que el gobierno los convoque a dialogar y que sea una mesa amplia.

-Siempre es bueno querer colaborar porque es colaborar con el gobierno y sería muy grato por parte del Colegio y de las entidades que estamos como ALENCU (Asociación Civil de Licenciados en Nutrición de Concepción del Uruguay) también hay una en Concordia, de que sea una reunión amistosa de cómo poder o cómo se puede cada uno lo que proponga. Eso tendrá que hacerlo la gente que está a cargo o está a la cabeza de la Dirección de Escolares. El Colegio hizo una presentación al Ministerio de Salud solicitando información por esta situación, o sea, cuáles son los nutrientes, qué calidad tienen y hasta lo que me informaron, no han tenido ninguna respuesta.

Lautaro Azzalini, director de Comedores de la Provincia

-Qué autocrítica hacen de lo actuado sobre este tema desde el inicio?

- Autocrítica propia que tomo, propia en mi rol y en mi función. Creo que no hemos sido lo suficiente comunicativo, no he explicado bien las razones que nos llevó a tomar las decisiones que tomamos. No supimos por ahí explicar bien el proceso del cambio, que no fue un cambio intempestivo, sino que es algo que se viene pensando, trabajando, charlando y estudiando desde el día uno que asumimos. Creo que nuestro grave error fue comunicar bien el diagnóstico y las cosas que nosotros estábamos viendo en la diaria y las cosas que estamos conviviendo. Y, sobre todo, nos faltó terminar de explicar las falencias que tiene nuestro sistema actual. Que más allá del esfuerzo que se haga, hay muchas cosas que se nos terminan escapando. Creo que fue un déficit muy grande porque, por ahí, con una buena explicación, seguramente muchos de estos debates que se dieron en estos últimos días hubiesen sido diferente los planteos.

-En el relevamiento que tienen ustedes de las 966 escuelas ¿en cuántas no se está dando de comer como corresponde?

-No… es… no me quiero animar a tirar un número. Pero, es una gran mayoría. Nosotros todos los días revisamos actas que van llegando del interior y de Paraná. ¿Hay escuelas que se da fruta? Sí. Pero, son muy escasas. Estamos hablando que la media de lo que se da de desayuno y merienda en la provincia son mate cocido con galleta o mate cocido con pan. Muy rara vez, excepcionalmente, leche. Vemos la disparidad que hay y es enorme. Vemos que en una escuela se da una cosa, a 10 cuadras se da otra… que hay Departamentos que el 30% de los chicos consumen leche, que es el 50% de lo que predomina es el mate cosido a la malta. Es muy poco, y no es generalizable. No me animo a dar un número de tal porcentaje. Pero, sí, la realidad es que no hay algo que entusiasme en decir: este es el sistema correcto que nos va a permitir llegar a determinado Norte. Todo lo contrario. Entonces, todo eso que nosotros fuimos viendo fue lo que nos llevó a esta iniciativa. Después mucho estudio, mucho análisis. Igual, ¿hay casos excepcionales? Sí, claro que hay casos excepcionales. Hay mucho esfuerzo muchas veces. Pero, no vemos que ese esfuerzo y ese gran “laburo”, que sobre todo hacen las cocineras, no se termina viendo impactado en la calidad. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Y fue el debate inicial cuando asumimos y que fuimos dando y preparándonos desde hasta hace 2 meses que se adjudicó la licitación.

-Patricia Frías habló mucho de la cuestión específica del alimento ultraprocesado, las secuelas. Ustedes lo tienen estudiado. Nos referimos a las estadísticas que ella dio, respecto de situaciones de diabetes, de obesidad con esta forma nutricional.

-Pero, vuelvo un poco. Me parece que estamos partiendo de un diagnóstico equivocado y bastante erróneo del debate y se está dando en un Norte que está muy lejos y a veces hasta contradice mucho la realidad de los comedores, lo que también deja mucho en evidencia que realmente no viven la diaria de lo que pasa en los comedores. Nosotros estamos hablando de los desayunos. En los desayunos, la media que se da es pan con mate cocido, pan comprado, bollo, galleta, turrón, alfajores. Pocas veces leche. Mucha malta. Mucho sustituto lácteo. Se intenta dar el debate entre lo fresco y lo industrial. La realidad que no es el debate entre lo fresco y lo industrial: es el debate entre un desayuno desordenado, que no es equitativo, discrecional, contra un orden, transparencia, trazabilidad. Y con esto también aclaro, no hay muchos esquemas de sistemas en las provincias. Son tres: centralizados, descentralizados y mixtos. Nosotros estamos yendo hoy a un proceso de sistema mixto. Centralizamos los desayunos, los almuerzos o cenas, en el caso de tener cena algunas escuelas, están con el sistema actual. Y ese sistema actual es el que nos permite que los chicos sigan comiendo fruta. Antes no se daba fruta. Creo que eso fue dentro de las críticas y lo malo que uno puede hacer en el sistema… El “laburo”, gran “laburo” que han hecho en la Dirección de lograr que los chicos en el almuerzo, después del almuerzo coman una fruta, coman una manzana, una banana, una naranja, una mandarina y eso está y va a seguir estando. Las verduras se están trabajando, se están dando. Valoro el esfuerzo que hacen las cocineras todos los días para cortar la verdura chiquitita para que el chico no se dé cuenta. Preparar la sopa con la verdura recontra súper picadita para que sea imperceptible al ojo del chico y la pueda comer. Ese debate de lo fresco está en los comedores, pero no está en el desayuno.

- ¿Desde qué fecha está en la gestión?

-Desde el inicio, desde el 10 de diciembre.

- ¿Cuántas escuelas recorrió en lo que va de la gestión?

-Yo recorro. No, tengo el número…

-Pero, más o menos… El 60%...

-No, no. Yo no. Sí, el equipo. Porque tengo personal en la Dirección que recorre todos los días escuelas, están los supervisores del interior que recorren todos los días, están los coordinadores.

-La nutricionista habló específicamente de la falta de diálogo. Usted es licenciado en Ciencias Políticas. ¿Considera que se falló en esa cuestión? En escuchar a los nutricionistas y a la entidad que nuclea a los nutricionistas de la provincia. ¿Eso no tendría que haber sucedido?

-Puede ser… puede ser y puede ser también parte de las críticas, autocrítica que pueda asumir. Ahora vuelvo, me parece que estamos partiendo… Todo debate es válido, todo aporte es válido. Yo trabajo en política y construyo relaciones hasta a veces en el consenso máximo o a veces en el disenso máximo. Charlo todos los días con gente que no coincido prácticamente en nada y sé que no voy a llegar a ningún tipo de acuerdo, pero por lo menos charlamos y acordamos y terminamos… posiblemente sí… Pero, siento que hoy el debate es un debate que está partiendo de un análisis equivocado y también está bueno escuchar una propuesta. Hoy escuchamos críticas partiendo de una base -de que vuelvo-, lo fresco contra lo industrial. La pregunta es: no estamos debatiendo los frescos contra el industrial. Porque lo fresco no están en los desayunos. Ahí escuché que había… salió una profesional de Concepción del Uruguay… No sé si les puedo mostrar una foto de lo que hoy desayunaron en Concepción del Uruguay. Es pan, dulce de leche y chocolate. Esto es de hoy de Concepción del Uruguay. Es lo que nos van pasando y me pasan todos los días los comedores. Entonces, vuelvo: estamos partiendo de un presupuesto muy equivocado, muy errado. Puedo asumir el error, puede ser que podríamos haber hecho otro tipo de acciones. Pero, siento que cuando los diagnósticos son tan equivocados, lo más probable es que nunca lleguemos a un acuerdo. Está buenísimo el aporte, de hecho, hoy estuvimos con parte del arzobispado hablando. Ellos también nos hicieron un montón de aportes.

-Pero, el arzobispado no sabemos si tienen nutricionistas…

-Pero, también son parte del sistema escolar.

- ¡Por supuesto! Admiramos a los curas barriales que laburan todo el tiempo e incluso a veces este poniendo plata de sus bolsillos…

-Sí, totalmente. Son parte del sistema escolar. Digo… recibido a gremios. Estamos en un proceso de diálogo. No es que lo cortamos.

-Ustedes se encontraron con situaciones irregulares. ¿Hay sumarios iniciados, hay denuncias penales? Lo preguntamos por desvíos de fondos.

-Sí, hay denuncias penales… Todas las denuncias penales que hicimos fueron por eso, porque no tuvimos respuesta de qué hicieron con los fondos y claramente los fondos no fueron a donde tenían que ir. Tenemos más de 40 sumarios iniciados por un montón de índoles.

- ¿Cuál fue la situación que más les sorprendió de las detectadas?

-Y por ahí la causa Concordia… por ahí fue la más grande que ahora la Justicia imputó… ahí fue un desvío enorme de dinero. O presuponemos que es un desvío enorme de dinero, creo que esa fue la que más nos llamó la atención por el volumen de dinero y la cantidad de meses. Bueno, después, remito y facturas truchas presentadas en rendiciones. Esto no compete a Comedores porque está en otro organismo, pero hemos iniciado expedientes porque hay directores que han decidido unilateralmente suspender el servicio o uno que hace poco salió en un comunicado -sin entrar en nombre y apellido ni la escuela-, ese mismo director que hoy tiene una postura demasiado crítica, el mismo director que en marzo y abril decidió que los chicos tenían que desayunar martes y jueves, ¡Nada más! ¡Nada más! Pero, igual recibía los fondos para todos los días y casi tres millones de pesos estaban en el comercio. O sea, el dinero se gastaba, se daba dos días, pero el dinero no iba a los chicos, estaba en un comercio.

- ¿Un comercio ligado a él?

-No lo sé, pero estaba en un comercio. Iniciamos el proceso administrativo. Esa devolución de fondo la pedimos porque dijimos: señor, usted tiene que consumir todo ese dinero que está dentro del comercio. Pero, estas cosas suceden todos los días, no es algo tan aleatorio.

- ¿Cuánto evaluaron los antecedentes de Teknofood en las provincias en las que estaba brindando el servicio?

-Nosotros empezamos a evaluar y a tocar el tema una vez que se abrieron los sobres porque hasta mientras tanto no teníamos mucha noción. Particularmente, tengo muchos amigos en Corrientes y he hablado sobre el tema.

-Se fue Teknofood de Corrientes…

-Trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social, no trabaja más las escuelas, es cierto. Bueno, son cuestiones de la provincia y la empresa porque decidieron cortar un vínculo que tuvo muchos años. Pero, no obstante, sigue trabajando con otro Ministerio. En San Juan averiguamos con el ministro y el ministro nos comentó que se terminó la licitación. San Juan hoy tiene un proceso de explotación de la minería muy grande. Y eso llevó a que haya muchas más empresas que compitan y hubo una competencia y ganó. Y en Santiago del Estero siguió entendiendo que sigue trabajando.

-Hay escuelas que no tienen lugar para acopiar los, digamos. ¿Cómo lo piensan resolver eso?

-Nosotros tenemos que empezar a ver cómo funciona el sistema. Las particularidades hoy todavía no las terminamos de ver. Porque uno habla cuando empezamos el proceso de capacitación de este nuevo sistema. Y lo que hemos visto en otras provincias, es que en realidad por ahí no es tan grande el espacio que se necesita. Obviamente, va a pasar que se dé alguna particularidad, que la escuela no tenga espacio y eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando de acá a que arranque el sistema para ver cómo resolvemos que esas escuelas sí tengan garantizada la provisión y que no se les corte en ningún momento. Es algo que estamos trabajando como otros reclamos que hemos tenido como el no tener gas y antes ese gas lo pagaba la tarjeta. ¿Cómo hacemos ahora? Mirá, acá puede ser que no tengamos agua potable y antes eso lo compraban con la tarjeta. Estamos viendo todos esos casos particulares.

-Pero, la tarjeta no sirve para esas otras cosas.

-La tarjeta sigue para los almuerzos. Pero, tenemos que ver cómo cubrimos esos gastos para no sobrecargar a la tarjeta del almuerzo con el gas o la garrafa que antes se pagaba con otra tarjeta.

-Hay forma de hacer un equilibrio con el sistema actual y el sistema de esta empresa. La nutricionista nos dijo que no, porque lo que propone esta empresa está prohibido por ley.

- ¿Y por qué no se puede hacer un “mix”? Todo es perfeccionable. Todo se puede buscar la manera de perfeccionar. No hay ningún sistema que se digas: este es el mejor sistema del mundo. Puede ser perfeccionable, claramente, que puede ser perfeccionable. No entiendo por qué no se podría dar esa posibilidad en el caso que se pueda hacer.

-Capaz que llegan los alimentos procesados por la empresa y a la vez se le pueden dar una fruta, por ejemplo.

- ¿Por qué no? Estamos trabajando con Nación en eso también. Porque hay parte del desayuno que se financia con presupuesto nacional y estamos haciendo esa propuesta de incluir parte para eso. Y, además -vuelvo- la fruta está garantizada en el almuerzo. No es que no es que se extinguió la fruta.

-Pero, tal vez se pueda agregar al desayuno …

-Se puede agregar. Pero, hoy no existe tampoco. Como propuesta mejorable, la podemos trabajar para empezar un camino para mejorarlo. Pero, hoy no está.

-Hay escuelas donde los chicos desayunan bien, quizás gracias al compromiso y a la buena administración de los directivos. ¿Qué pasa con aquellas que funcionan bien?

- El cambio es el cambio de sistema, todas ingresan. Es una decisión de cambio de sistema. Es más más de fondo que de particularidades.

- ¿Cuántas veces se reunieron con Teknofood…

- Reunión, reunión creo que tuvimos … yo tuve dos creo… pero, siempre con diferentes áreas que están dentro ahora del proceso de trabajo para la entrega. Digo, área de administración, contable… Sí, dos veces, no más que eso.

- ¿Le sorprendió la decisión judicial de hoy? ¿O estaba en los cálculos que esto podía ocurrir?

-No soy abogado. Y lo quiero decir con mucho respeto, por supuesto. Creo que fue una decisión apresurada porque, haciendo honor a su programa, nosotros acá al viernes todavía no se siguió una “cuestión de fondo”. Y nosotros teníamos tiempo hasta el viernes para presentar un montón de documentación que fue requerida. Entiendo que puede ser un poco apresurada. Pero, bueno, mi percepción por lo que estuve hablando con gente que sabe -que son abogados-, pero, entiendo que ya se apeló el fallo e igual, desde acá al viernes nosotros tenemos que responder… es una serie de pedidos y preguntas que nos ha hecho el juez para zanjar todas estas dudas. Pero, sí, creo que nos sorprendió un poco. Porque aparte nosotros presentamos el expediente ayer, un expediente que tiene 1.300 hojas. No sé si hubo un análisis tan fino. Pero, bueno, creo que está salvado y zanjado el asunto con la apelación e igual estamos en tiempo, estamos a derecho para responder lo que nos ha pedido la Justicia.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 5 de agosto de 2026