El Consejo Provincial del PJ expulsó a las senadoras provinciales Nancy Miranda y Gladys Domínguez

El Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos hizo lugar este jueves a la recomendación emanada por el Tribunal de Disciplina del espacio y expulsó a las senadoras Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Federal).

En su reunión de hoy jueves por la tarde, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos sesionó para dar cumplimiento formal al orden del día de la fuerza política. Durante el plenario, se adoptaron determinaciones disciplinarias de fondo, se fijó una enérgica postura frente a los retrocesos institucionales que impulsa el gobierno provincial y se repasaron temas clave para el funcionamiento orgánico y territorial del justicialismo.

En cumplimiento estricto del tercer punto del orden del día, el Consejo Provincial procedió a dar tratamiento resolutivo a los expedientes disciplinarios sustanciados contra las afiliadas y senadoras provinciales Gladys Elizabeth Domínguez y Nancy Susana Miranda.

Se materializó la decisión adoptada de manera unánime por el soberano Congreso Provincial del PJ celebrado el 13 de junio de 2026. En dicha oportunidad, el máximo órgano del peronismo entrerriano dictó un mandato taxativo que fijó la sanción de expulsión para todo legislador que acompañara el proyecto de reforma previsional del oficialismo provincial y transfirió expresamente a este Consejo Provincial la facultad de efectivizar la medida una vez concluidas las actuaciones.

Se remarcó que a lo largo de todo el proceso se garantizaron de forma irrestricta el derecho de defensa y el debido proceso estatutario. A ambas legisladoras se les confirió traslado formal y la oportunidad de presentar sus respectivos descargos por escrito. Tras el análisis de las piezas defensivas, el Tribunal de Disciplina desestimó en su totalidad las justificaciones articuladas —las cuales intentaron excusar el voto a favor del ajuste sobre las espaldas de los jubilados entrerrianos— y dictaminó aconsejar la separación definitiva de ambas de las filas partidarias.

Con estos fundamentos, el Consejo Provincial efectivizó la expulsión definitiva del Partido Justicialista de Nancy Susana Miranda y Gladys Elizabeth Domínguez. “No existe margen ético ni orgánico para eludir la manda de las bases: quien utiliza la boleta, los recursos y la militancia peronista para luego votar leyes regresivas junto al gobierno de Rogelio Frigerio consuma una falta gravísima que debía sancionarse con la máxima penalidad estatutaria”, señalaron.

En la misma materia, se tomó conocimiento del dictamen del Tribunal de Disciplina respecto al afiliado Martín Müller por su incorporación formal como funcionario del gobierno de Javier Milei. Al no mediar una delegación extraordinaria de facultades para este caso, el Consejo Provincial notificará las actuaciones al Congreso Provincial del PJ para que sea este cuerpo soberano quien resuelva en definitiva sobre su expulsión en su próxima sesión.

Las resoluciones se encuentran ya a disposición de los afiliados en el sitio web del PJ de Entre Ríos: https://www.pjentrerios.org.ar/tribunal-de-disciplina/resoluciones-2

Repudio al intento de eliminación de las PASO

Por otro lado, el Consejo Provincial del PJ expresó su categórico rechazo a las declaraciones públicas del gobernador Rogelio Frigerio contrarias a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se denunció que, esta avanzada, “responde a una matriz de ajuste compartida con Javier Milei, diseñada exclusivamente a la conveniencia de los oficialismos para acallar voces disidentes y retornar a la política de decisiones a puertas cerradas”.

Desde el peronismo calificaron como una “grosería institucional y una muestra de improvisación alarmante” que Frigerio pretenda “derogar o mutilar una parte sustancial del nuevo Código Electoral Provincial (Ley N.º 11.190), una normativa que el propio gobierno provincial promovió, promulgó el año pasado y que ni siquiera llegó a utilizarse en un turno electoral. Esta conducta demuestra la falta de seriedad y profundidad electoral de un oficialismo que utiliza las reglas democráticas como herramientas descartables de conveniencia coyuntural”, expresaron a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, se enfatizó que con la vigencia de la Boleta Única de Papel (BUP), “se derrumba por completo la falacia del “gasto público”, resultando intelectualmente deshonesto invocar los costos de la vieja boleta sábana para cercenar la participación ciudadana”.

Acción judicial contra la “trampa personalista” en la Boleta Única

Respecto al cuarto punto del temario, el PJ confirmó que se encuentra coordinando junto a fuerzas políticas del campo popular la interposición de una Acción Judicial contra el artículo 102, inciso 1, apartado d) del nuevo Código Electoral.

“El Justicialismo rechaza de plano la pretensión de incluir la fotografía de la fórmula ejecutiva dentro del casillero de “Voto Lista Completa”. Dicha configuración introduce un engaño visual que induce a error al votante, quebranta el histórico Principio de No Confusión Electoral y viola los artículos 5º, 15 y 87 de la Constitución de Entre Ríos al otorgar una ventaja indebida al oficialismo mediante una patología de personalización”, analizaron desde el PJ.

Regularización institucional del PJ de Concordia

Como segundo punto del orden del día, se aprobó la creación de una comisión especial abocada al abordaje integral de la situación política e institucional de la Departamental Concordia. La misma quedó integrada por los consejeros provinciales oriundos de dicha localidad: Mayda Cresto, Aldo Álvarez y Walter Doronzoro, quienes tendrán la tarea de elaborar un diagnóstico de la realidad territorial y elevar a la conducción provincial las propuestas conducentes para la normalización definitiva del partido en el departamento, se indicó a través de un comunicado de prensa.

Continuidad del esquema institucional de conducción

Al inicio del plenario, el cuerpo puso a consideración y aprobó una prórroga a la licencia por razones de salud solicitada por el presidente del Consejo Provincial, el compañero José Cáceres. Conforme a las pautas estatutarias, la medida ratifica la vigencia del actual esquema de autoridades en funciones y garantiza la continuidad del ejercicio de la presidencia interina a cargo de la compañera Silvia “Nené” Moreno.