Frigerio habló sobre las PASO, la eliminación de las pensiones vitalicias y la relocalización de HIF Global

El gobernador Rogelio Frigerio destacó la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, se refirió al debate sobre las PASO y explicó las gestiones que permitieron la relocalización de la planta de HIF Global en una entrevista que brindó a Radio Mitre.

En relación con la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, recordó que fue un compromiso de campaña y que la medida forma parte de la reforma previsional aprobada recientemente.

“Yo entendía que había que empezar por casa, que había que empezar por eliminar primero los privilegios de los políticos. Entendía que las pensiones vitalicias eran un privilegio por estar cuatro años gobernando”, afirmó.

“Por lo menos para mí, no correspondía cobrar toda la vida una pensión. Y así lo hicimos. Simplemente eso: cumplir con la palabra”, agregó.

Frigerio también destacó el acompañamiento de la vicegobernadora Alicia Aluani a la decisión que puso fin a un régimen vigente desde hacía más de 60 años.

PASO: “La política tiene que escuchar a la gente”

Consultado sobre las PASO, Frigerio sostuvo que el debate debe partir de la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía. “Yo no creo que las PASO sean malas. Lo que creo es que la política tiene que escuchar a la gente”, diferenció.

En ese sentido, cuestionó que los ciudadanos deban afrontar hasta cinco instancias electorales en un mismo año, mientras la participación viene disminuyendo. “Los políticos se vuelven cada vez más endogámicos y piensan en sus intereses y no en lo que está pensando la gente”, sostuvo.

La respuesta de Frigerio por la condena a Urribarri

Consultado por la ratificación de la condena al exgobernador Sergio Urribarri, como también para su cuñado Juan Pablo Aguilera y su exministro Pedro Báez. Frigerio respondió: “Es un hecho de enorme trascendencia y de gravedad institucional, pero yo no quiero o no me gusta ver a políticos, y sobre todo funcionarios, permanentemente comentando casos de la Justicia”, afirmó y opinó: “me parece que hay que separar los poderes, que después esa intromisión de la política en la Justicia lo que hace es dar pie a las excusas del lawfare”.

Consideró, entonces, que su tarea como mandatario “es evitar que estos casos lamentables en Entre Ríos, que nos hicieron conocidos lamentablemente por cuestiones de corrupción, queden definitivamente en el pasado”, afirmó y aseguró que “eso se hace con reformas estructurales, con cuestiones como las que hicimos nosotros: el acceso a la información pública, eliminar gastos reservados y digitalizar los procesos de la gestión para que haya trazabilidad”, consignó el portal El Entre Ríos.

“Hay un montón de cosas que se pueden hacer desde el punto de vista estructural para hacer más difícil los hechos de corrupción”, consideró y dijo que su tarea es “que Entre Ríos sea conocida por otras cosas: por el enorme potencial que tenemos. Recordemos que Entre Ríos fue, alguna vez, capital de la Confederación Argentina y tenía en aquel momento una trascendencia que la fue perdiendo y que nosotros tenemos la obligación de recuperar”.

Relocalización de la planta de HIF Global

Por otra parte, Frigerio destacó el trabajo realizado junto con la Cancillería argentina y las autoridades uruguayas para lograr la relocalización de la planta de HIF Global proyectada frente a las costas de Entre Ríos.

“Estábamos cerca de tener otro caso Botnia”, comparó, y recordó que decidió plantear personalmente el tema ante el presidente de Uruguay.

“Creo que primó el sentido común y el trabajo diplomático”, sostuvo el gobernador, quien remarcó que la provincia decidió priorizar el diálogo antes que judicializar el proyecto.

“Nosotros decidimos no judicializar esto en un primer momento, sino apostar al diálogo con un país hermano y, sobre todo, hermano de Entre Ríos”, concluyó.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos