Frigerio inauguró la residencia estudiantil para mujeres de la escuela agrotécnica de Villaguay

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración formal de la residencia estudiantil para mujeres de la escuela agrotécnica N° 2 Justo José de Urquiza, ubicada en zona rural a siete kilómetros de la ciudad de Villaguay. La obra, financiada con fondos provinciales, amplía las condiciones de acceso y permanencia de estudiantes provenientes de distintas localidades de la provincia.

La escuela agrotécnica, con más de 100 años de historia, es una institución secundaria de modalidad agrotécnica que recibe a más de 400 estudiantes, mujeres y varones, tanto de zonas rurales como de localidades cercanas, y cuenta con residencias para alojar a quienes deben trasladarse para cursar sus estudios. Acompañaron al gobernador en la actividad el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el senador provincial Juan Pablo Cosso, ambos del Partido Justicialista; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; y el director del establecimiento, Gastón Cogno.

Una obra que estuvo un año paralizada

Según se informó, la construcción de la residencia comenzó el 17 de abril de 2023 y hacia diciembre de ese año había alcanzado un avance del 63,44%. Sin embargo, al inicio de la actual gestión provincial la obra fue paralizada y permaneció detenida hasta diciembre de 2024, cuando el Gobierno decidió reactivarla. Los trabajos finalmente concluyeron en mayo de 2026, lo que permitió su puesta en funcionamiento.

El testimonio del director de la escuela

El director del establecimiento, Gastón Cogno, calificó la inauguración como "una alegría enorme para la escuela y la comunidad educativa, porque es también el reconocimiento a un trabajo importante que hace la gente de la escuela, nuestro personal, chicos y padres de cooperadora". Sostuvo que la obra "ha significado un cambio de vida para nuestras gurisas que viven ahí".

Cogno detalló el perfil de las estudiantes que hoy habitan la residencia: "Hay un 30 por ciento que vienen de zonas rurales, tanto del departamento Villaguay, Concordia y Uruguay, y de localidades como General Campo, Villa Domínguez, Mosca, Mojones Norte, Mojones Sur, Lucas Norte, Lucas Sur y San Salvador. Son aproximadamente 80 chicas que habitan nuestra residencia", precisó.

Sobre la visita del gobernador, el director remarcó: "Muy alegres de que nos haya visitado el gobernador para poner formalmente el corte de cinta de la residencia nueva, que estamos usando desde agosto. Una obra que venía como un poquito demorada, se terminó en estos dos años y se puso en uso. Una alegría enorme".