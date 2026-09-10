Guzmán advirtió que el peronismo tiene “una dirigencia desgastada” y bregó por la “renovación”

"No tengo ningún problema de ser candidato (...) sucede que dentro del peronismo una runfla y una banda de dirigentes decidió que tenía que ser suspendido por haber participado en la última elección por afuera de la estructura del PJ, así que hoy estoy buscando alternativas que conlleven a la manifestación de una idea que se pueda transformar en una opción electoral para la etapa que viene”, afirmó Guzmán.

El exdiputado provincial y extitular de Anses en Paraná, Gustavo Guzmán, habló de la realidad del peronismo en la previa a las elecciones de 2027 y admitió que busca “alternativas” para participar electoralmente atento a que fue suspendido de la estructura partidaria.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Guzmán consideró que al peronismo entrerriano “le va a costar reconfigurarse el tiempo que lleve construir un plan de gobierno de cara a la agenda que necesita el pueblo, que necesita la gente hoy, y que se genere una renovación dentro de una dirigencia que, por obvias razones, tal vez por el paso del tiempo o por un accionar no claro, está desgastada”.

“Creo que una vez que el peronismo logre reconstituir ese lazo organizado con la comunidad y, en cierta manera, recambiar algunos dirigentes que no estuvieron a la altura de circunstancia, creo que el contrato social va a volver a conformarse con el pueblo argentino, porque no solamente estoy hablando de la provincia”, resumió.

Ahondó en su análisis: “Ante la seriedad de los acontecimientos, y fundamentalmente, ante lo que está en juego que es la reconstrucción de un país o de una idea que nos lleva a la transformación de un país, creo que esos nombres propios tienen que dar un paso al costado y entender que son otros tiempos, que hoy la sociedad necesita –y necesitamos todos- de otra manera de relacionarnos y fundamentalmente de otra manera de reconstruir la política, y los que tengan problemas en función de su avaricia que lo solucionen con la justicia o se hagan cargo de los mismos. Yo siempre he mantenido más o menos la misma postura con respecto a esto”.

Consultado por la gestión de gobierno de Rogelio Frigerio, Guzmán reconoció que ve al gobernador “con ganas de hacer transformaciones. Creo que las ha llevado adelante, en cierta manera, con el consenso de sectores que tendrían que haber sido oposición, pero sin embargo decidieron acompañar esas transformaciones”.

Consideró que “dentro del Estado hacía rato que había que tratar de organizar algunas distorsiones, fundamentalmente con lo que llevaba a los privilegios, y en eso, el haberse quitado la pensión de gobernador y vicegobernador, lo veo muy bien porque lo veníamos planteando hace años dentro de la política porque los sectores de privilegio no deben prevalecer sobre el conjunto, y creo que está inmerso dentro de un país que tiene a un desquiciado de Presidente, lo que hace que las administraciones provinciales y locales tengan que hacer lo que puedan para sobrevivir”.

En ese contexto, sobre las chances de ganar elecciones que podría obtener el peronismo en Paraná, explicitó que “con la nueva boleta única de papel, en cierta manera, el corte de boleta o la posibilidad de votar un lineamiento o un partido con una sola cruz, va a hacer que la diferencia de intendentes al gobernador sea muy exigua. Entonces creo que hay que tener un proyecto provincial para que se puedan sostener las candidaturas a nivel local. Yo no le he escuchado a la doctora (Rosario) Romero decir que pretende ser reelecta en la ciudad”.

“Me parece que Paraná siempre tendría que tener un esquema provincial de poder, más hoy o más aún, cuando no se está en el gobierno desde el peronismo. Yo siempre hice política en Paraná y fundamentalmente bregando para un localismo; de hecho, en ese contexto fue la lista 100 que en su momento se armó cuando intentamos con Julio Solanas ir por la provincia, cuando fue candidato a gobernador y se intentó generar ese esquema de poder desde la ciudad de Paraná, que siempre nos distinguió con el esquema de poder de la costa del Uruguay bien marcado”, evaluó.

En su caso personal, comentó que trabaja “en la actividad privada”. “Estoy alejado de la actividad pública, pero no de la actividad política. Permanentemente estamos en contacto con vecinos y compañeros, que obviamente tienen inquietud, y que ven que en la proximidad de estos tiempos va a haber un posible adelantamiento a nivel provincial de las elecciones lo que conlleva, que se precipiten algunos tiempos”, apuntó.

Finalmente, sobre posibles futuras candidaturas, aseveró: “Nosotros siempre buscamos desde el grupo tener un protagonismo. Yo no concibo la política de otra manera que no sea ir al frente, poner la cara y fundamentalmente estar a disposición de lo que el conjunto dentro del grupo interno decida. No tengo ningún problema de ser candidato, nunca lo tuve cuando así el grupo lo decidió y en la etapa que viene sucede que dentro del peronismo una runfla y una banda de dirigentes decidió que tenía que ser suspendido por haber participado en la última elección por afuera de la estructura del PJ, que no nos dejó participar dentro de una interna, así que hoy estoy buscando alternativas que conlleven a la manifestación de una idea que se pueda transformar en una opción electoral para la etapa que viene”.