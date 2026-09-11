Elizar encabeza la lista de unidad en Entre Ríos de la CTA

El dirigente docente y concejal de Paraná, Sergio Elizar, encabeza la Lista 10 en la provincia para continuar al frente de la Central de Trabajadores en las elecciones que se disputarán el 3 de noviembre en todo el país.

De este modo, Elizar abre una nómina compuesta por referentes de distintos sectores e integrada por los sindicatos docentes AGMER; de los estatales ATE; de los judiciales —recientemente incorporados— AJER; docentes universitarios AGDU; trabajadores de Salto Grande SIATRASAG; aeronáuticos APA; movimientos sociales MTL; y de meretrices AMMAR.

“Estamos muy orgullosos por haber construido esta lista de unidad, que expresa la síntesis de los sectores que han protagonizado la lucha en las calles de la provincia”, valoró el dirigente.

“La Lista 10 en todo Entre Ríos reúne a 450 trabajadores y trabajadoras de los 17 departamentos, entrerrianos y entrerrianas con un compromiso militante, que quieren participar para construir un futuro mejor para sus localidades y para la provincia”, indicó el candidato a secretario general.

“Conformamos una gran lista de conducción provincial, con dirigentes que tienen una referencia muy sólida por su trayectoria y con nuevos emergentes que aportan nuevos liderazgos y perspectivas”, y agregó: “en un marco tan difícil como el que atraviesan los argentinos desde hace tiempo, tenemos que fortalecer una Central que, además de su historia y su coherencia de más de 35 años, esté cada vez más cerca de nuestro pueblo, tanto desde la resistencia por los derechos como desde lo propositivo. Hoy enfrentamos un mismo modelo que, a nivel nacional con Javier Milei y en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, demoniza a los trabajadores, deteriora los salarios, debilita al Estado y destruye derechos y oportunidades. Frente a estas políticas, tenemos que construir una alternativa que vuelva a poner en el centro la dignidad del trabajo, la producción y el desarrollo, para recuperar una Patria en la que los trabajadores y trabajadoras puedan vivir con dignidad y con perspectivas de futuro”, finalizó Elizar.

La Lista 10, que históricamente conduce la Central, llevará como secretario adjunto a Jorge “Kinoto” Vázquez, histórico dirigente de ATE Verde y Blanca y actual secretario de la Mesa Local de Paraná. En la otra secretaría adjunta, el postulante es Leandro Pozzi, dirigente docente que integra la conducción de AGMER y de CTERA a nivel nacional.

Asimismo, Abel Antivero, el secretario general de AGMER, el principal referentes de la lucha docente en la provincia integra la lista como vocal primero de la conducción provincial.

Otra de las candidatas del espacio es la referente feminista y dirigente de AGMER Ivanna Rezzett, que continuará al frente de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades. Analía Matas, del sindicato de docentes universitarios, integrará la Secretaría de Formación y Proyectos. Verónica Veik, dirigente docente y secretaria de Género de Agmer estará al frente de la Secretaría de Discapacidad de la CTA en la provincia.

Manuel Gómez, el secretario general de Agmer Paraná ocupará la secretaría de Acción Política, mientras que el dirigente de Salto Grande Sergio Benítez ocupará la Secretaría de Transición Energética. Finalmente, el coordinador del CISPER, Facundo Bernardi, continuará al frente de Finanzas y el dirigente docente Víctor Hutt estará en la Secretaría de Comunicación y el referente de Aeronáuticos, Carlos Franchi, será secretario de Acción Social y Turismo.

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