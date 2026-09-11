Trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental continúan con asambleas y protestas

Este jueves 10 de septiembre los trabajadores de diferentes servicios del Hospital Escuela de Salud Mental (HESM), desarrollaron su segundo día de retención de servicio con asamblea para discutir las necesidades del lugar. El miércoles 16 desde las 10 volverán a manifestarse frente al nosocomio.

Según se informó desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la asamblea planteó cuales son las problemáticas que existen en los servicios y que no encuentran respuestas con el paso del tiempo. Allí mencionaron: lavadoras obsoletas, que implican un gasto millonario para el hospital en un lavadero particular; falta de personal para las reparaciones estructurales de los techos; falta de insumos para el desarrollo de las tareas de limpieza; equipos rotos y sin arreglos en servicios claves como el laboratorio, entre otros.

“Además de la precarización laboral y los salarios de hambre con los que los trabajadores sostienen situaciones de desborde, con una demanda desproporcionada para el recurso humano con el que cuenta el hospital y con renuncias de profesionales por esta situación”, denunciaron.

Entre los cuestionamientos, ahondaron que “el gobierno avanzó con una reforma previsional que castiga a los trabajadores de salud mental, debiendo seguir aportando a la Caja de Jubilaciones una vez jubilados; busca implementar un sistema de control SIGAP, que no da cuenta de las tareas comunitarias que se realizan y burocratiza aún más el trabajo de los equipos, desalentando las acciones terapéuticas por fuera del nosocomio”.

“En el marco de una declaración de urgencia en salud mental, exigimos al gobierno que ponga los recursos en los efectores de salud mental, dotando a los equipos de mayor personal, invirtiendo en maquinaria para que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas y garantizando las condiciones laborales para que, quienes estamos atendiendo de manera directa esta crisis, tengamos los elementos y el reconocimiento necesario para hacerlo”, reclamaron los trabajadores.

La asamblea resolvió manifestarse de manera pública el próximo miércoles 16 de septiembre a las 10 en el frente del hospital.