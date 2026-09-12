Los intendentes jóvenes de Entre Ríos, unidos: "La eliminación de las PASO es un golpe a la democracia"

"Creemos que es para todos. Estas decisiones golpean al PJ por la falta de orden, pero también le pegan a los partidos aliados del gobernador", afirman.

El debate por el futuro de las PASO volvió a instalarse con fuerza en Entre Ríos luego de que el gobernador Rogelio Frigerio se pronunciara a favor de eliminar el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Frente a este escenario, tres intendentes jóvenes de la provincia —Gustavo Bastián (San José), Damián Arévalo (San José de Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo)— salieron a manifestar, en conjunto, un fuerte rechazo a esa posibilidad y sostuvieron que se trata de una decisión que afecta la representación y la participación democrática.

Los tres jefes comunales coinciden en defender el rol de las primarias como herramienta para que sean los ciudadanos, y no exclusivamente las estructuras partidarias, quienes tengan la posibilidad de definir a los candidatos.

"Las PASO surgieron para que la ciudadanía, y no solo las cúpulas o 'aparatos' partidarios, elija a los candidatos de cada espacio político", sostiene Damián Arévalo.

En ese sentido, advierten que, sin este mecanismo, "las candidaturas vuelven a resolverse en acuerdos a puerta cerrada, a dedazo, ya sea de un gobernador o un grupo pequeño de dirigentes".

"El perjuicio es para todos"

Consultados sobre si la eliminación de las PASO perjudicaría particularmente al peronismo, los tres intendentes consideran que el impacto sería más amplio y alcanzaría al conjunto del sistema político.

"Creemos que es para todos. Estas decisiones golpean al PJ por la falta de orden, pero también le pegan a los partidos aliados del gobernador", afirman.

A su entender, la eliminación de las primarias también perjudicaría a las minorías y a las nuevas alternativas políticas, debido a que las PASO permiten que dirigentes emergentes o listas minoritarias puedan competir dentro de un espacio en condiciones de igualdad.

"Al eliminarlas, las cúpulas tradicionales consolidan el control total del armado de listas", cuestionan.

Respecto del argumento económico utilizado para justificar la eliminación del sistema, los tres coinciden en que se trata fundamentalmente de una decisión de carácter electoral y estratégico, más que de ahorro.

"Se usa esa muletilla, pero es una opción o decisión electoral", manifiestan, en referencia al argumento de que la ciudadanía es sometida a demasiadas jornadas electorales durante un mismo año.

"Les cae mal la democracia"

En ese marco, la intendenta de El Pingo, Laura Rupp, fue más allá y apuntó directamente contra la motivación del oficialismo provincial:

"Les cae mal la democracia, les cae mal la participación popular, ellos volverían con gusto al voto censitario", disparó Rupp, en referencia a la intención del gobernador Frigerio de eliminar las PASO.

Para la intendenta, la medida no responde a razones de eficiencia o de ahorro, sino a una voluntad de recortar la capacidad electoral y democrática del pueblo entrerriano.

Contra las candidaturas "a dedo"

Los intendentes también cuestionan que la discusión sobre las candidaturas pueda regresar exclusivamente al ámbito interno de los partidos.

"Claramente es antidemocrático", afirman, al considerar que los partidos necesitan mecanismos de participación que permitan legitimar a sus candidatos.