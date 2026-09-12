Michel le recordó a Frigerio que en 2020 se creó el Consejo Federal de la Hidrovía con Entre Ríos como miembro

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ - Entre Ríos) salió al cruce de las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio, quien anunció que Entre Ríos comenzó a ser parte de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “Antes de que usted se convierta en entrerriano’ nuestra provincia ya tenía voz y peso institucional en la Hidrovía”, manifestó el legislador.

Frigerio disertó esta semana en el foro de AmCham, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Allí expresó que “durante años, Entre Ríos tuvo sus puertos sobre una de las vías navegables más importantes del mundo, pero nunca formó parte de su concesión”.

Según reflejó en sus redes sociales, también indicó: “Nos propusimos cambiarlo y lo conseguimos. Hoy comenzó a operar la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y, por primera vez en la historia, nuestra provincia es parte”.

ENTRE RÍOS COMIENZA A SER PARTE DE LA HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY



Durante años, Entre Ríos tuvo sus puertos sobre una de las vías navegables más importantes del mundo, pero nunca formó parte de su concesión.



Nos propusimos cambiarlo y lo conseguimos. Hoy comenzó a operar la nueva… pic.twitter.com/Q1wdiuxH3U — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) September 11, 2026

Al respecto, Michel señaló: “Gobernador, antes de que usted se 'convirtiera en entrerriano’, nuestra provincia ya tenía voz y peso institucional en la Hidrovía. En 2020, el Decreto 949 creó el Consejo Federal de la Hidrovía: Entre Ríos y las otras seis provincias ribereñas eran miembros permanentes, participaban de la coordinación política y estratégica y asesoraban sobre la concesión de la Vía Navegable Troncal”.

También en redes y mediante un parte de prensa, Michel apuntó que “en 2021 se avanzó aún más: el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA, DNU 556/21) incorporó a las siete provincias a su Consejo Directivo, con un vocal por provincia y facultades concretas sobre el control de la concesión, los pliegos y los procesos licitatorios. Y los tramos Paraná Bravo, Paraná Guazú y Talavera que hoy se presentan como novedad ya estaban contemplados en el Decreto 949/20”.

Gobernador, antes de que usted se “convirtiera en entrerriano”, nuestra provincia ya tenía voz y peso institucional en la Hidrovía.



En 2020, el Decreto 949 creó el Consejo Federal de la Hidrovía: Entre Ríos y las otras 6 provincias ribereñas eran miembros permanentes,… https://t.co/qBLTGbYApu — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 11, 2026

Seguidamente, el legislador planteó que ese esquema federal fue eliminado por “el gobierno libertario del que usted forma parte: mediante el DNU 699/24 disolvió el ECOVINA y volvió a concentrar sus funciones en el Estado nacional”.

“Bienvenida toda mejora operativa para Entre Ríos. Pero federalizar la Hidrovía no es solamente dragar o incorporar un tramo: es que las provincias tengan voz y poder de decisión. Ese esquema federal existía y su (nuevo) jefe político lo eliminó”, manifestó el diputado.

Finalmente, Michel sostuvo: “La diferencia es clara: Entre Ríos y las demás provincias ribereñas participaban institucionalmente del diseño y control de la vía navegable. Hoy, con su pasividad, Entre Ríos queda como convidado de piedra frente a decisiones nacionales que afectan directamente sus intereses y los de las otras seis provincias”.