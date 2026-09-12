Vergara: “Michel debería recordar el papelón de la gestión de Bordet en la Hidrovía antes de dar lecciones”

Vergara remarcó que “la Hidrovía no es una discusión de cargos ni de sellos burocráticos”.

El senador provincial Gustavo Vergara cuestionó al diputado nacional Guillermo Michel luego de que el legislador peronista pretendiera corregir las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía Paraná-Paraguay.

“Michel confunde haber tenido una silla en un organismo con haber defendido eficazmente los intereses de Entre Ríos. Antes de dar lecciones sobre la Hidrovía debería recordar el papelón que hizo la gestión de Bordet y comparar aquello con los avances concretos que está consiguiendo hoy el gobierno de Rogelio Frigerio”, sostuvo Vergara.

Frigerio celebró en el foro de AmCham el inicio de la operación de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y destacó que, por primera vez, Entre Ríos forma parte. Michel salió a responderle recordando que en 2020 se creó el Consejo Federal de la Hidrovía, del cual Entre Ríos era miembro permanente.

“Michel tiene una memoria bastante selectiva. Es cierto que Entre Ríos integraba el Consejo Federal. Pero también debería contarles a los entrerrianos qué ocurrió cuando un funcionario directamente vinculado a la gestión de Bordet tuvo en sus manos una de las principales responsabilidades nacionales sobre puertos y vías navegables”, señaló Vergara.

El senador se refirió a Leonardo Cabrera, quien había presidido el Puerto de Concepción del Uruguay y el Instituto Portuario Provincial antes de asumir como subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. Su llegada al gobierno nacional fue impulsada por el entonces gobernador Gustavo Bordet y presentada en Entre Ríos como una oportunidad histórica para la provincia.

“Si Michel quiere reivindicar aquella etapa, que la cuente completa. Un funcionario entrerriano apadrinado por Bordet llegó a ocupar nada menos que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. Teníamos un hombre de la gestión de Bordet sentado en uno de los lugares más importantes para la Hidrovía. ¿Y cómo terminó aquella experiencia? Le pidieron la renuncia, se negó a irse y finalmente lo echaron por resolución”, afirmó Vergara.

Y agregó: “No lo desplazaron precisamente por exceso de eficiencia. Su gestión terminó cuestionada por la parálisis del área, expedientes que no avanzaban y reclamos de usuarios, exportadores, gremios, localidades y provincias. Mientras tanto, la Subsecretaría había perdido atribuciones centrales sobre la licitación y el control del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal”.

“Esa es la parte de la historia que Michel se olvidó de mencionar. Nos habla de la representación institucional que tenía Entre Ríos, pero omite explicar qué hicieron con ella. Porque tener cargos, integrar consejos y sacarse fotos no sirve de mucho si después los resultados para la provincia son esos”, afirmó.

Vergara consideró que la comparación con la gestión actual “es bastante incómoda para quienes gobernaron Entre Ríos durante tantos años”.

“Con Bordet tuvimos un funcionario entrerriano en un cargo nacional clave que terminó echado en medio de cuestionamientos por la inactividad del área. Con Frigerio tenemos un gobernador que hizo de la Hidrovía una cuestión estratégica, gestionó para incorporar efectivamente a Entre Ríos y está trabajando para que nuestros puertos tengan mejores condiciones para competir. Esa es la discusión que Michel trata de tapar hablando de quién ocupaba una silla en un consejo”, sostuvo.

Finalmente, Vergara remarcó que “la Hidrovía no es una discusión de cargos ni de sellos burocráticos”.

“Estamos hablando del dragado de nuestros ríos, de nuestros puertos, de la salida de la producción entrerriana, de inversiones y de empleo. Michel puede revisar todos los decretos que quiera, pero hay algo bastante más sencillo de revisar: qué resultados dejó la gestión de Bordet y qué resultados está consiguiendo Frigerio. Ahí se termina la discusión”, concluyó.