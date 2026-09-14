Cresto: “Nunca escondí las aspiraciones políticas, pero hoy no es cuestión de poner candidaturas por delante”

"Tenemos que trabajar firmemente en un proyecto de provincia, no solamente mostrarles a los entrerrianos que este gobierno provincial y los gobiernos municipales están totalmente aggiornados y encolumnados detrás de esta idea del gobierno de Milei, que le hace un daño enorme a la provincia de Entre Ríos, a los municipios y al pueblo entrerriano, y que se tiene que terminar en el 2027", analizó Cresto.

El diputado provincial y exintendente de Concordia, Enrique Cresto (PJ), habló de los armados políticos para las elecciones del año próximo y si bien reconoció su voluntad de participar, no confirmó su candidatura. En ese marco, criticó el modelo de gestión del gobierno provincial y nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cresto descartó que esté decidida su candidatura a gobernador y aclaró: “Lo que sostengo es que quiero participar activamente en la construcción”. “Nosotros hemos manifestado que tenemos experiencia de gestión, que conocemos la provincia y que el peronismo tiene que volver a discutir un proyecto provincial, y he manifestado siempre la vocación; las aspiraciones políticas nunca las he escondido y cualquiera que me conoce sabe que hemos trabajado siempre en un proyecto provincial, pero hoy no es cuestión de poner candidaturas por delante o poner el carro delante del caballo. Primero hay que recorrer la provincia, escuchar a todos los sectores y por supuesto que hay hombres y mujeres en los diferentes territorios que también tienen la legitimación y tendrán que manifestar su voluntad ha llegado el momento”, explicitó.

Consultado por la posibilidad de que se realicen elecciones desdobladas, analizó que “más allá de la decisión que tome el Poder Ejecutivo, porque esto es una decisión que va a tomar el Poder Ejecutivo Provincial y que seguramente va a acomodar el calendario electoral a su conveniencia. El gobierno plantea que no puede haber tantas elecciones, y si realmente está pensando en austerizar (sic) recursos y no llevar tantas veces a votar a los entrerrianos, que directamente adhiera a las elecciones nacionales porque sabemos que todo el gasto de la elección pasa por las arcas nacionales. Si tiene ese argumento de querer austerizar (sic) o que no haya tantos gastos, lo más lógico sería ir todos juntos, pero sabemos que el gobierno va a armar la agenda en base a su conveniencia. Nosotros tenemos que trabajar firmemente en un proyecto de provincia, no solamente mostrarle a los entrerrianos que este gobierno provincial y los gobiernos municipales –porque también lo vimos en Concordia- están totalmente aggiornados y encolumnados detrás de esta idea del gobierno de Milei, que les hace un daño enorme a la provincia de Entre Ríos, a los municipios y al pueblo entrerriano, y que se tiene que terminar en el 2027. Y para eso nos tiene que encontrar unidos y organizados, y, por supuesto poner el proyecto y trabajar en un proyecto provincial antes que pensar en candidaturas personales”.

En ese contexto, admitió: “Cuando a uno le preguntan y manifiesta que uno tiene el bastón de mariscal y que está preparado para el lugar que el peronismo necesite, el título se vincula a una candidatura. Lo que nosotros decimos es que estamos capacitados para ocupar esos lugares y también, por supuesto, tenemos un proyecto de provincia, tenemos una visión de la provincia de Entre Ríos y estamos preparados, pero respetamos también esta mesa que se está trabajando para lograr llevar la alternativa más competitiva para triunfar en las elecciones del 2027”.

Respecto del escenario que se espera en 2027, planteó: “Lamentablemente, lo digo no solamente como un dirigente político que tiene un lugar de responsabilidad hoy en la Cámara de Diputados sino porque uno habla con los comerciantes, con los industriales, hace más de 100 años que estamos en los diferentes rubros de la actividad primaria, secundaria y terciaria, y a esto ya lo vivimos. A este modelo ya lo vivimos y sabemos que la variable de ajuste son las pymes, las industrias, los trabajadores y el empobrecimiento de la población y eso lamentablemente, mientras más tiempo pasa, el deterioro es más grande y no vemos un cambio de modelo a nivel nacional, por ende vamos a llegar a una situación de enorme tristeza en la población, ya sin esperanzas y tenemos que estar preparados ya para gobernar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, y eso requiere una madurez importante de parte de todos los dirigentes y empezar a trabajar verdaderamente en la reconstrucción de lo que va a quedar de la provincia de Entre Ríos”.

En este punto, reconoció que “desde el peronismo planteamos y estamos continuamente con la autocrítica de ver cómo nosotros representamos a un partido, a un movimiento que tiene una doctrina, que tenemos un manual de procedimiento de cómo hay que trabajar para hacer una provincia grande, un país grande, y evidentemente el peronismo en muchas de esas cosas ha desviado su camino, y tenemos que reencauzar, pero sí lo que tenemos claro, después de haber perdido la provincia y que los entrerrianos eligieran esta alternativa, es que vemos que las cosas que nosotros pudimos haber hecho mal, las están haciendo peor y lo que hicimos bien lo están destruyendo”.

“A eso lo puedo mostrar en números, en empleo en la provincia de Entre Ríos, en industrias, en empresas que han quebrado, en el salario de los empleados públicos, en el salario de los privados, en el aumento de la pobreza y la desocupación, en el estado de las escuelas, en el estado de los hospitales. Y para colmo de eso, cada decisión política que toma el gobierno es llevarse los recursos para la Capital Federal, recursos que producen los entrerrianos; eso se ve todos los días en cada decisión de gobierno”, puntualizó.

Como ejemplo, mencionó que “cuando gobernaba (Sergio) Montiel la provincia de Entre Ríos –y estoy mencionando a alguien que no es de nuestro partido político- en la caja PAN del Plan Alimentario Nacional que largó Raúl Alfonsín, que fue el primer plan social de la Argentina, del frigorífico de Santa Elena salía la carne enlatada y varios productos de esa caja PAN para toda la Argentina, salía de Entre Ríos, de los molinos, de nuestros productores, de las arroceras. Hoy, 40 años después, estamos discutiendo lo contrario, con un Estado entrerriano que concentra la compra de desayunos y meriendas escolar en la empresa TeknoFood, que se formó siempre a la sombra de la plata del Estado, porque no se la ve que esté en las góndolas de los supermercados, se están llevando para esa empresa más de 100.000 millones de recaudación de los entrerrianos, rompiendo toda una economía circular que gira alrededor de nuestros productores y alrededor de nuestros supermercadistas y pequeñas pymes en la provincia de Entre Ríos. Y eso es como muestra de lo que es el modelo de este gobierno provincial”.

Consultado por la imagen negativa que aún tiene el peronismo en las encuestas y estudios de opinión, Cresto explicitó: “Nosotros lo que analizamos es la situación y los números de la provincia, de cada sector de la provincia de Entre Ríos, y cuando decimos que estamos en un modelo donde esto se va a ir profundizando porque ya lo hemos vivido en otras etapas de la Argentina, no nos guiamos por una consultora o una encuesta, sino por la realidad que se vive en la calle. Cuando nosotros planteamos que están cerrando las industrias, me contesta un senador diciendo que mentíamos y que había 13 industrias más en Entre Ríos que en el año 2023. Lo que uno ve es que una cosa es lo que quieren comunicar a través de la comunicación oficial y otra es la realidad. Es decir, si hay algo que dice el informe CEPA, es que que Entre Ríos perdió 156 empresas industriales, 1.060 puestos de trabajo del sector, de solamente la parte industrial. Y si a eso le sumamos la cantidad de empresas que cerraron en total en la provincia y los empleos que se perdieron, esa es la realidad, y lo dice el informe CEPA, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y ellos te muestran la foto de la página de la provincia de industrias inscriptas, que es una inscripción digital, y que las industrias que caen quedan inscriptas. Entonces, esa mentira se choca con la realidad, así que cuando llegue el momento, estemos en la recta final y haya que votar, los que votan son las personas de a pie, de carne y hueso que son los que están sufriendo este modelo, entonces no podernos guiarnos por una consultora, por la imagen que pueda hacer una foto de lo que es hoy cuando estamos todavía a casi un año de lo que es el cronograma electoral y en un proceso de deterioro”.

“Nosotros tenemos claro que tenemos que prepararnos porque estamos convencidos que en el 2027 vamos a tener la responsabilidad, y más que nada trabajar en las cosas que tenemos que mejorar y aggiornarnos a los tiempos modernos; por ejemplo, en lo que tiene que ver con hablarle a los trabajadores informales, a las nuevas tecnologías y cómo insertamos a la provincia de Entre Ríos. Cuando mi abuelo era gobernador se soñaba con que Entre Ríos sea la granja de la República, la granja del Mercosur, y eso ha cambiado muchísimo; 40 años después, ya hay que pensar en ubicar a Entre Ríos estratégicamente en el plano nacional, trabajando fuertemente con las potencialidades que tenemos. En eso tiene que basarse el trabajo nuestro en toda la provincia”, evaluó.

En cuanto a la confirmación de la condena por corrupción del exgobernador Sergio Urribarri y su detención en la cárcel, y cómo podría afectar al peronismo en lo electoral, Cresto advirtió que “hay que separar las cosas. Por un lado, nosotros no podemos desconocer lo que significó en números para la provincia de Entre Ríos la gestión de Urribarri, que fue una etapa de mucho crecimiento, con récord en exportación, desarrollo, una fuerte presencia del Estado en toda la provincia. Por otro lado, está la actuación de la justicia, que investigó, que resolvió, y nosotros respetamos las decisiones de la justicia. Los que tenemos funciones públicas estamos sujetos al control judicial y tenemos que rendir cuentas, todos los que estamos. Así que no se trata de mezclar ni de negar una cosa por la otra. Nosotros valoramos mucho, y yo lo digo siempre, lo que fue esa tapa de la provincia de Entre Ríos, pero al mismo tiempo sostenemos que la justicia tiene que actuar con absoluta claridad y con independencia y las decisiones hay que respetarlas”.

En este marco, consideró que “se podría discutir” alguna sanción o expulsión de Urribarri del Partido Justicialista. “Se podría discutir, yo soy partidario de que el partido tiene que discutir más que nada cuestiones que tienen que ver con las decisiones políticas, con lo que tiene que ver con gestión, y en el caso de las legisladoras hubo un mandato expreso del Congreso –que es nuestro órgano supremo- de una decisión que había que tomar en ciertas votaciones, como fue lo de OSER y Caja de Jubilaciones, y los legisladores directamente desoyeron una decisión del Congreso que es soberano. Esto no tiene que ver con una gestión, sino que en el caso de Urribarri son cuestiones que las tomó la justicia, y es la justicia la que juzga esas decisiones o esas acciones. Yo creo que lo de Urribarri no corresponde a lo que tiene que ver un Congreso partidario o al Partido Justicialista, pero sí tiene que ver con decisiones como el caso de estos senadores que desoyeron un planteo del Congreso”.

“También hay una discusión con respecto a las bancas, porque si bien las propone el partido, una vez que te votan ya representas al pueblo y no al partido. Pero en este caso en particular es el caso que se desoyó una decisión del órgano partidario máximo que es el Congreso en pleno que decidió una cosa e hicieron otra”, resumió.

La situación de Concordia

Consultado por la gestión municipal de Concordia y los números de pobreza, negó que sea “la ciudad más pobre del país” y explicó que “el INDEC desde la década del 80, cuando estaba Alfonsín, empezó a medir los 31 conglomerados más importantes del país, de los cuales 24 son capitales de provincia y siete ciudades más que son capitales económicas, como Concordia, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, y Concordia siempre está en ese podio. Desde que yo tengo memoria, recuerdo cuando se postuló (Jorge) Busti a gobernador la primera vez en el 87 criticaban que se postulaba a gobernador el intendente de la ciudad más pobre del país. Es una medición que hace el INDEC y, por supuesto, que molesta, me pasó a mí, que fui ocho años intendente”.

“Por eso hay que trabajar fuertemente, no solamente para revertirlo, para no estar entre esas 31 ciudades, es difícil competir con las ciudades que son las capitales administrativas donde hay 80 o 90 mil sueldos de empleados públicos que cobran religiosamente siempre a fin de mes, pero en este modelo de país eso se profundiza. Concordia es una ciudad que no tiene techo para crecer cuando gobiernan modelos que son peronistas y no tiene piso para caer cuando gobiernan estos modelos como el actual. Concordia sufrió mucho en la década del 90, sufrió mucho con (Fernando) De La Rúa y hoy está sufriendo muchísimo. Todos los días hay noticias de despidos, de empresas que cierran, el viernes cerró una concesionaria de las más importantes de la ciudad con 40 o 50 personas en la calle, seguramente va a haber noticias en estos días de otra empresa que está despidiendo 100 trabajadores y, por supuesto, que duele. Concordia es una ciudad que recibe gente y hay un cordón de pobreza que es mucha gente que no es de Concordia y viene de los alrededores a trabajar de la fruta, la madera, la nuez pecan. Es diferente a las capitales de provincia. Acá vienen al sector privado y cuando hay estos modelos, es una ciudad que no tiene piso para caer”, describió.