Ficha Limpia: Entre Ríos ante una oportunidad histórica para fortalecer la transparencia pública

Imagen de archivo del Senado entrerriano, que debe decidir si habrá “Ficha Limpia” o no en la provincia.

Entre Ríos se encuentra frente a una definición institucional de alto valor público: la sanción definitiva del capítulo de “Ficha Limpia”, incorporado al proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública. La propuesta, respaldada por organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción, representa un paso concreto para consolidar una cultura política basada en la transparencia, la responsabilidad y la confianza ciudadana.

En el centro de este impulso aparece “Entre Ríos Sin Corrupción”, una de las grandes promotoras de la iniciativa en la provincia. Su trabajo sostenido permitió instalar en la agenda pública la necesidad de fijar reglas claras para quienes aspiran a ejercer funciones de gobierno, con el acompañamiento nacional del licenciado Gastón Ignacio Marra, reconocido como impulsor histórico de Ficha Limpia.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde agosto de 2024 y aguarda su aprobación final en el Senado provincial. Esa instancia legislativa reviste especial importancia, ya que permitiría convertir en norma una demanda largamente sostenida por sectores comprometidos con la ética pública y el fortalecimiento institucional.

La iniciativa establece que las personas con condena por delitos dolosos graves, especialmente aquellos cometidos contra la administración pública, confirmada en segunda instancia -el denominado doble conforme-, queden inhabilitadas para acceder a candidaturas electivas y también a cargos públicos por designación. La inhabilitación regiría mientras dure la pena o hasta que una eventual revisión revoque la condena.

El espíritu de Ficha Limpia apunta a fortalecer la calidad democrática mediante estándares de integridad más exigentes. Al impedir que personas condenadas por delitos graves puedan ocupar lugares de representación o responsabilidad pública, la propuesta procura proteger la confianza de la ciudadanía y reafirmar que el ejercicio del poder debe estar asociado a la conducta ética y al respeto por las instituciones.

Por ello, el respaldo expresado por la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción adquiere un sentido político e institucional relevante. Desde distintos ámbitos de actuación, las entidades que la integran coinciden en valorar el trabajo desarrollado por “Entre Ríos Sin Corrupción” y en acompañar el avance legislativo necesario para la pronta aprobación y promulgación de la norma.

Entre Ríos tiene hoy la oportunidad histórica de dar una señal ejemplar en favor de la transparencia institucional. La sanción de Ficha Limpia no solo significaría una herramienta concreta contra la corrupción, sino también un mensaje claro sobre el tipo de liderazgo público que la sociedad espera: íntegro, responsable y comprometido con el bien común.

La Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción está integrada por Entre Ríos Sin Corrupción, Club Político Argentino, Integridad Republicana, Justa Causa, Será Justicia, Profesores Republicanos y Asociación Civil Río Paraná.

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