Los centros comerciales de Paraná y Santa Fe acordaron una agenda común y pedirán reunirse con Frigerio

El Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Paraná (CECIP) y el Centro Comercial de Santa Fe Capital (CCSF) mantuvieron una reunión de trabajo en la sede paranaense de la entidad, con el objetivo de avanzar en una agenda compartida para el desarrollo comercial y empresarial de la región.

Del encuentro participaron, por parte del CECIP, su presidente, Mauricio Benintende, junto al vicepresidente, Víctor Bejar; el tesorero, Edgardo Greca; y el directivo Marcelo Quiroga. Por el Centro Comercial de Santa Fe Capital estuvieron presentes su presidente, Leandro Chavarini; la vicepresidenta, Lorena Rolón; los consejeros Daniel Pizzico y Roberto Slobodianiuk; y el director del Departamento de Estadísticas, Carlos Arese.

Una agenda común para el desarrollo regional

Durante la reunión se abordaron diversas problemáticas que afectan a la actividad comercial y empresarial de ambas ciudades y provincias: las cargas impositivas, las tasas municipales, los costos de la energía eléctrica, la competencia del comercio electrónico, las habilitaciones comerciales, el comercio informal y la competencia desleal, los costos de los medios de pago, y el financiamiento disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según se informó, el intercambio permitió compartir experiencias entre ambas entidades, analizar las asimetrías que afectan a los comercios de Entre Ríos y Santa Fe, y avanzar en la búsqueda de propuestas conjuntas orientadas a mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad formal en ambas jurisdicciones.

Compromiso de trabajo conjunto y próximas convocatorias

Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron profundizar el trabajo conjunto y consolidar una agenda regional que permita abordar de manera articulada las problemáticas comunes del sector. En ese marco, resolvieron avanzar en la convocatoria a próximas reuniones con las autoridades municipales de Paraná y de Santa Fe Capital, además de representantes de los gobiernos provinciales de Entre Ríos y de Santa Fe, con el objetivo de generar espacios de diálogo público-privado sobre las distintas temáticas que inciden en el desarrollo comercial y económico de ambas ciudades.

Desde ambas entidades remarcaron la importancia de fortalecer la integración regional y de trabajar en propuestas que permitan generar mayores condiciones de equidad, competitividad y desarrollo para las empresas y comercios de Paraná, Santa Fe y sus respectivas provincias.