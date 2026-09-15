Abel Albino, reconocido por oponerse al uso del preservativo para prevenir el HIV dará una charla en Diputados

La Cámara Baja de Entre Ríos podría declarar de interés legislativo la conferencia “Los 5 pasos de una Gran Nación”, que el médico pediatra Abel Pascual Albino brindará el próximo 1° de octubre en el recinto de la Legislatura provincial. La iniciativa fue presentada por la diputada de La Libertad Avanza Débora Betina Todoni.

La decisión de otorgarle un reconocimiento institucional a la actividad vuelve a poner en discusión las posiciones que Albino expresó públicamente sobre sexualidad, homosexualidad y prevención del VIH. En 2015, el médico afirmó que “la homosexualidad es un problema” y sostuvo que podía tener múltiples causas, entre ellas situaciones de abuso dentro de la familia. También calificó a la masturbación como una “adicción” y cuestionó distintas prácticas sexuales, consignó el portal de la agencia AIM.

Sus dichos más controvertidos, sin embargo, estuvieron vinculados al uso de preservativos. Durante su exposición ante el Senado de la Nación en 2018, en el marco del debate por la legalización del aborto, Albino aseguró que el preservativo no protegía contra el VIH y sostuvo que “el virus del sida atraviesa la porcelana”. La afirmación fue calificada como falsa por Chequeado y recibió críticas de especialistas y organismos vinculados a la salud.

La posición de Albino contradice la evidencia sanitaria disponible. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los preservativos, utilizados correcta y sistemáticamente, son seguros y altamente eficaces para prevenir la transmisión de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Además, señala que el uso de preservativos constituye una de las principales herramientas de prevención de la infección.