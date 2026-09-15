Desde Transporte afirman que UTA no comunicó la protesta y podrían caberle multas a la empresa ERSA

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, se refirió a la medida de fuerza de UTA que provocó retención de servicios en los colectivos del área metropolitana. También explicó los problemas para el regreso del tren de pasajeros que está paralizado hace cuatro meses.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Steren afirmó que “más de 30.000 personas por día se movilizan en el transporte urbano e interurbano, y la información que tenemos de la situación es por una nota que nos presentó la prestataria del servicio metropolitano, ERSA, porque han sufrido una asamblea y una retención de los servicios que ellos plantean totales. Ante eso, nosotros hoy estamos haciendo las verificaciones, no solamente por el sistema SUBE, sino también verificaciones en el campo, por la retención que va a arrancar desde hoy a las 9 hasta las 11 y de 15 a 17”.

Aclaró que “es una información extraoficial que tenemos porque formalmente no tenemos ninguna presentación ni de UTA ni de la Secretaría de Trabajo, con la cual estamos mancomunadamente trabajando. Ellos están constatando la cuestión laboral y nosotros estamos constatando la cuestión de servicio y después nos vamos a juntar y vamos a definir qué aplicar”.

“Entiendo que no corresponde hacer una retención de servicios si no se hace una comunicación formal a la Secretaría de Trabajo 48 horas antes. Tampoco corresponde paralizar el total de los servicios porque la ley es clara y dispone que hasta el 50% se puede retener servicio, y el otro 50% mínimo debería estar funcionando. Nosotros vamos a constatar que la empresa que está prestando servicio y que está cumpliendo una frecuencia, que esa frecuencia se cumpla. Y esto va a ser con la colaboración también de los usuarios que pueden hacer las denuncias por horarios y frecuencias que no se cumplan”, advirtió.

Agregó que “además, a través de nuestro sistema tenemos la pantalla para ver cuántos coches están circulando y si el servicio es total o parcial. Y ahí aplicaremos la multa que corresponda; si la empresa no está prestando el servicio porque no tiene el personal para prestarlo, debería tenerlo, por lo menos para prestar el 50% del servicio. Y, por otro lado, la Secretaría de Trabajo actuará en función de si es o no legal esta medida que pareciera una medida de fuerza, no una medida de retención, porque ellos tienen reclamos anteriores que no tienen que ver con la paritaria actual, que todavía no se cerró, sino con reclamos que ellos tienen anteriores que consideran que tampoco están resueltos”.

Puntualizó que “según información extraoficial, que se ha comunicado en las redes, de 9 a 11 y de 15 a 17, la retención por asambleas sería en algunas líneas, no con todas. Con algunas líneas, esto arrancó el viernes con Colonia Avellaneda, el lunes siguió con Colonia Avellaneda y San Benito, y no sabemos qué otra línea más puede ser hoy, porque estuve hablando con el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, para preguntarle si tenían alguna presentación y me informó que no la tienen. Por lo tanto, ellos van a estar labrando sus actuaciones para después tomar las medidas que correspondan. Nosotros desde Transporte vamos a analizar los servicios, obviamente en trabajo en conjunto con los usuarios, para poder correrle traslado a la empresa y si corresponde la multa por no prestar el servicio, porque no es excusa una retención de servicio del sindicato, porque la empresa está obligada y tiene que tomar las medidas que correspondan para prestar al menos el 50% del servicio”.

Sobre la extensión de la medida, admitió: “No tengo ninguna información porque UTA no solo que no le ha comunicado a Trabajo, tampoco lo ha hecho formalmente con Transporte y tampoco lo ha hecho formalmente con los usuarios ni con los medios. Esto ya pasó cuando una vez tuvimos un paro sorpresivo en la terminal de la línea interurbana, y obviamente que se hicieron las presentaciones y si corresponde multar al sindicato, hay que hacerlo, porque el usuario merece un servicio mejor y ese servicio tiene mucho que ver con la comunicación. Yo no discuto acá el derecho a la huelga o el derecho al reclamo, pero también está el derecho del usuario que tiene que estar informado y organizarse para poder ir a su lugar de trabajo en tiempo y en forma”.

Consultado respecto del análisis que se hace desde el organismo respecto del servicio prestado por ERSA, Steren planteó: “Nosotros vemos el servicio que está prestando ERSA, venimos controlando y con la ayuda de los usuarios también venimos corriéndole traslado y aplicado multas cuando tuvimos que hacerlo, y las sanciones que correspondan. Hoy el servicio lo está prestando y a través de la aplicación que largamos ahora, que el usuario no tiene que venir hasta la Secretaría para hacer la denuncia, hoy están llegando informaciones que nos permiten a nosotros ir constatando. No lo puedo comparar con otra cosa porque no hemos tenido otra empresa, ha sido regular la gestión y obviamente que hay reclamos de usuarios y le corremos siempre traslado a la empresa”.

En ese marco, señaló que “uno de los mayores reclamos es por el tema de las paradas, que los vecinos denuncias que el colectivo no para, y eso se da porque hoy el servicio metropolitano está haciendo la mitad de las paradas que hacía antes de mayo. En mayo hacía el 100% de paradas, hoy está haciendo el 53% y esto también es algo que se acordó con el municipio, porque el municipio de a poco le va trasladando a San José la responsabilidad del servicio de transporte de los vecinos paranaenses. Entonces, se redujo la cantidad de paradas y es el mayor reclamo que recibimos, porque muchos usuarios están acostumbrados a una parada y esa parada no está autorizada por el municipio. Entonces ahora la empresa tiene que hacer las paradas que autorizó el municipio, aunque los recorridos son los mismos”.

“Estas medidas de fuerza hacen que el vecino se organice de otra manera o tome otro servicio y también perjudica al transporte público. O sea, esto es responsabilidad de todos. Acá tenemos que todos tratar de ser un poco más responsables, incluso en la discusión, ya sea salarial, la discusión del servicio, y también que el usuario tenga claridad en esto. No puede un usuario despertarse y encontrarse con que no tiene colectivo a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 9. Por eso, de alguna manera, ha venido decayendo la cantidad de cortes de boletos, pero se viene sosteniendo hace tiempo los cortes de boleto y viene aumentando un poco el IPK que es el Índice de Pasajeros por Kilómetro”.

Sin servicio de trenes desde hace cuatro meses

Consultado por los motivos por los cuales hace cuatro meses que el servicio del tren de pasajeros está suspendido, Steren explicó que “esto arrancó el 8 de mayo, que al principio parecía que era una inspección de CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), donde el concesionario del tren es Belgrano Cargas y Logística, que es una empresa que tiene la concesión desde el 2013. Esta empresa no solo hace la operación, sino el mantenimiento de la infraestructura. El 8 de mayo empezamos con la suspensión, aparentemente iba a ser de una semana o dos semanas, se arregló el material rodante que reclamó CNRT y después desde ese momento Belgrano Carga no autorizó el uso para la circulación de la vía”.

“Nosotros empezamos a indagar y a reclamar desde el gobierno provincial porque queremos que vuelva el tren. Si el problema fue por una rueda que no tenía el espesor o por el tema del material rodante, eso se arregló y resulta que después vinieron las lluvias y se hicieron inspecciones en la infraestructura. Yo acompañé algunas de esas inspecciones, más allá de que no está dentro de mi órbita el tema trenes, pero como es una preocupación de los usuarios y hay un porcentaje de usuarios que en vez del colectivo usa el tren, vi en persona el estado de la infraestructura, el estado de la basura, los terrenos linderos intrusados que vuelcan los cloacales a las cunetas de las vías. Hay que hacer un trabajo que en su momento la concesionaria no lo ha hecho y lo que hemos pedido son los informes de qué es lo que necesita SOFSA, que es la operadora ferroviaria, y qué es lo que necesita ADIFSA, que es la administradora de infraestructura ferroviaria. O sea, una se encarga de mantener la vía y la otra se encarga de operar el tren. Las dos son empresas del Estado y Belgrano Cargas es la empresa concesionada que ahora se privatiza. Entonces, a raíz de las gestiones y del interés que hemos mostrado en que esto vuelva, lo que resolvió el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte de Nación, es sacarle el ramal a Belgrano Cargas y pasarlo al Estado Nacional. Ese fue un paso que se dio y ahora lo que estamos conversando es para que ADIFSA defina qué obras va a hacer para que el tren pueda correr, porque de las tres formaciones que tenemos, hay una formación que está operativa para correr. Pero yo he caminado arriba de las vías y los rieles se mueven, hay anegamientos, he visto en barrios en el 351, he visto en la parada de Maya, he visto en Colonia Avellaneda cómo se ha socavado una alcantarilla donde los caños se han inclinado. O sea, faltan obras donde no puede intervenir el gobierno provincial por su cuenta, porque todavía es Nación el que tiene que resolver”, explicitó.

Agregó que “hay un interés de los municipios y todos estamos interesados en que vuelva el tren, pero cuando vuelva el tren también tenemos que sentarnos en una mesa y hacernos responsables de cómo cuidamos la vía. Porque esto es como una ruta, si la dejamos que esté llena de baches y no la arreglamos, la ruta se vuelve peor”.

Por último, destacó que ante estos inconvenientes “comenzó a haber un problema de deserción escolar por los docentes y los alumnos que usaban el tren para trasladarse a la Escuela Almafuerte, y ya en mayo definimos la extensión de la línea 22 en más de 4 kilómetros para que los chicos puedan trasladarse desde la ciudad de Paraná y desde San Benito, y también le hemos dado una respuesta a los estudiantes y a los docentes, que es gratis el boleto porque usan la tarjeta SUBE y lo consideramos como algo metropolitano”.