Provinciales

El Gobierno de la provincia convoca a gremios docentes a una mesa paritaria este jueves

15 de Septiembre de 2026 - 12:19

El gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria este jueves a las 14, en la Secretaría de Trabajo. 

Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

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