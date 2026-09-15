Michel: “Quieren eliminar las PASO para tener una ventajita política, mientras la gente no llega a fin de mes”

El diputado nacional Guillermo Michel (UxP-Entre Ríos) analizó diversos proyectos que se tratarán en el Congreso como las iniciativas de desendeudamiento de las familias argentinas y el Presupuesto 2027 que presentará el gobierno nacional. Evitó hablar de las elecciones y los armados del peronismo porque “no le vamos a cambiar la vida a nadie hablando de la interna partidaria”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel indicó que “por mandato legal, hoy es el último día que el gobierno tiene para enviar el presupuesto con el mensaje que es un poco marcar los alineamientos del programa económico que, en definitiva, es lo que representa el presupuesto”. Ante ello admitió que “no hay ninguna expectativa porque el gobierno va a seguir con la dinámica que está teniendo actualmente que es mantener un superávit fiscal trucho con dibujo contable a base de no pagar gastos, y para eso lo que va a hacer es inflar la recaudación para no mostrar el brutal ajuste que va a llevar adelante el año que viene en tres partidas, fundamentalmente: todo lo que tiene que ver con las transferencias a las provincias, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, y también un ajuste sobre dos rubros que son salud y educación”.

“Para asegurarle al Fondo Monetario un superávit y un número que cierre en el Excel lo que va a hacer es ajustar esos rubros: salud, educación, jubilaciones e ir sobre las provincias”, resumió.

En contraposición, aseguró que “el equilibrio fiscal se puede mantener con la economía creciendo. Lo que ocurre es que para eso lo que hay que hacer es cortar con este proceso de apertura indiscriminada de importaciones, que está destruyendo puestos de trabajo todos los días. Como ejemplos tenemos la fábrica de aberturas que acaba de cerrar en Paraná que son más de 50 puestos de trabajo que se están perdiendo; la fábrica de baterías en Gualeguaychú que dejó 100 trabajadores en la calle; lo que estamos viendo con Granja Tres Arroyos, que son pérdidas de puestos de trabajo todos los días, y los micro cierres de empresas y micro despidos que se van dando de dos o tres trabajadores por empresa. Esto está generando un proceso de caída de la actividad económica, pérdida de la recaudación y más ajustes. Porque el gobierno, como quiere mostrar el superávit, lo que hace es ajustar únicamente el gasto. Y se está entrando en esta dinámica de recesión constante, ya lo vemos no solo en la construcción y en el comercio, sino también en la industria”.

“Esto ya es algo que se ha visto en estos procesos y tiene que ver con algo que yo vengo planteando desde hace bastante que es el modelo social que le quiere imponer Milei a la Argentina que es peruanizar la economía. Destruir la clase media, destruir la industria, que la economía únicamente traccione por dos o tres sectores que son importantes para la generación de dólares, como es la minería, el petróleo y el gas, y parte de la agroindustria, que generan dólares de exportaciones, pero que únicamente generan el 10% de los puestos de trabajo en el país. La mitad de los puestos de trabajo en la Argentina lo genera la construcción, la industria y el comercio, y esos sectores están planchados y son los que muestran el deterioro de la economía que se ve todos los días”, describió el legislador nacional.

En ese contexto, afirmó que “es una falacia, una mentira” que el crecimiento haya sido antes por la emisión monetaria. “La economía creciendo tiene que ver con una industria que genere puestos de trabajo, con la construcción, con la obra pública, que no es mala palabra, la obra pública es algo que dinamiza la economía, que genera competitividad en la industria, porque tenés rutas que se pueden transitar, y para eso están destinados todos los créditos internacionales a través del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, de un montón de organismos internacionales que destinaron esa plata para hacer obras”.

Adelantó al respecto que desde el bloque peronista “estamos presentando hoy un amparo a la Justicia Federal para que el gobierno cumpla con la transferencia de lo que se recauda el impuesto a los combustibles para la reparación de rutas y para el fondo hídrico. El gobierno tiene retenido más de 1.000 millones de dólares que debería haberse destinado para la reparación de rutas, que lo pagan todos los argentinos cuando cargan combustibles, y esa plata la retienen y no la envían. Lo mismo con el fondo hídrico que se nutre del 4,23% de la recaudación de impuestos a los combustibles y está destinado a algo muy específico que es prevenir inundaciones y cualquier caso fortuito climático vinculado a cambios o inundaciones o lluvias intensas”.

“Esa plata que debe ir para Entre Ríos, nosotros le presentamos una nota al gobernador (Rogelio Frigerio) para ver qué va a hacer con esos fondos, y si los va a reclamar, porque se avecina El Niño y no estamos haciendo nada y esa plata le va a faltar a todos los inundados. Ojalá que no ocurra, pero ya se está viendo que se abrió la represa de Itaipú, está lloviendo muy fuerte en Brasil, va a empezar a llover fuerte en la Argentina y vamos a necesitar fondos para asistir a mucha gente y esa plata no está llegando a la provincia”, advirtió.

Proyectos para aliviar endeudamientos

Consultado respecto de las medidas que se podrían tomar para aliviar la situación de endeudamientos que viven las familias, Michel planteó que “hoy arranca el debate en comisión y hay 51 proyectos presentados, y lo primero que hay que decir es que esto no es un problema entre privados, es un problema que generó el gobierno porque utilizó los sueldos y las jubilaciones como ancla para contener la inflación”.

Al respecto, explicó que “la inflación en dólares en la Argentina es la más alta del mundo, pero para contener la inflación lo que hace es que no aumenten los sueldos para que no haya consumo y eso llevó a que la gente se endeude para poder comprar alimentos, para pagar la factura de la luz, del gas o comprar una garrafa. Como los gastos fijos suben muy por encima de la inflación, a la gente no le queda plata para consumir y no le queda más camino que endeudarse para poder llegar a fin de mes. Y además el gobierno eliminó los topes a los préstamos con el decreto 7.023, le reguló totalmente el sistema financiero, con lo cual el gobierno llevó a los argentinos a esta situación y es el gobierno que tiene que tomar medidas para darle una moratoria financiera a todos los argentinos, fundamentalmente la clase media que está ahogada financieramente, y pueda salir de esta situación”.

“Nuestra propuesta, que no es nada novedosa porque la aplicó el gobierno de (Mauricio) Macri en el 2017 con los créditos para jubilados y lo aplicó el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) con los créditos Argenta, es usar los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para dar un adelanto de hasta un millón y medio de pesos a los argentinos –porque el promedio de deuda de los 6 millones de personas endeudadas es de entre 450.000 y 470.000 pesos- y con esa plata le puedan pagar y cancelar, poniéndole un techo a la tasa de interés, a los bancos, a las billeteras virtuales, y luego devolvérselo al Estado, sin regalarle plata a nadie, a una tasa normal de mercado en un plazo razonable, y permitirle salir de este ahogo financiero. No digo que es la mejor solución, seguramente el gobierno tenga alguna mejor, lo que digo es que esto ya dejó de ser un problema político, es un problema de la gente y hay que darle una solución a la gente con la mejor herramienta posible para que salgan de esta situación”, analizó.

Agregó que hay otras posibles soluciones y puntualizó que “lo primero es volver atrás con todas las regulaciones que hizo el gobierno con el decreto 7.023. Antes había un tope de tasa para todo lo que el Banco Central denomina proveedores no financieros, que son las cooperativas, mutuales, cajas de crédito, que prestan a tasas astronómicas. Otra medida sobre la que hay que avanzar es implementar algo que ya, por ejemplo, tiene Brasil que es el PIX para que el Estado sin quedarse con el monopolio de las billeteras virtuales tire a la cancha un competidor nuevo que pueda competir con mejores costos, con un mejor servicio, y facilitarles la vida a los comerciantes. Hoy cualquier comerciante que recibe un pago de un cliente con Mercado Pago, Ualá u otra billetera tiene entre un 4 y 8% de costo, mientras PIX cobra el 0,24 en Brasil. Entonces, esa es otra herramienta que puede ayudar para darle una mejora al bolsillo al consumidor porque en definitiva lo que bajan son los costos. Hay un montón de herramientas que se pueden aplicar”.

Política, PJ y elecciones

En el marco del armado político para las elecciones de 2027, Michel reiteró su postura de no hablar del proceso comicial, pero planteó: “¿Hace cuánto que el gobierno provincial impulsó la reforma política diciendo que venía de una vez por todas la luz y la transparencia a Entre Ríos y que iba a haber un proceso eleccionario transparente, con boleta única y respetando el sentido republicano de la Constitución Provincial? La reforma fue hace menos de 24 meses y ahora ya está anunciando que la va a modificar, o sea que ni siquiera tenemos las reglas de juego. Ya están anunciando que quieren eliminar las PASO para obtener una ventajita política. Ni siquiera tenemos las reglas de juego claras en la provincia y no tenemos la fecha de elección definida”.

“En Argentina, con un proceso por delante de elecciones en Brasil, en Israel, en Estados Unidos, sin saber qué va a pasar, con una volatilidad en el mercado producto que subió la tasa de los Tesoros americanos que está generando un fuerte impacto en los mercados internacionales, es una eternidad de acá a un año. Y mientras yo hablo de cómo vamos a hacer un proceso eleccionario o hablo de la interna del PJ que no le cambia la vida a nadie, la gente que está del otro lado no llega a fin de mes porque no puede comprar la garrafa de gas o no puede echar nafta en el tanque del auto. La verdad que es una falta de respeto”, aclaró.

En ese marco, definió: “Yo claramente formo parte de un dispositivo político y me involucro en esas conversaciones, pero si quiero trabajar para que el peronismo deje de ser oposición y sea una alternativa para la gente, lo que tengo que hacer es hablar de los problemas de la gente. No le vamos a cambiar la vida a nadie hablando de la interna partidaria”.