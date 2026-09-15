Nueva licitación para el acceso directo a viviendas en Feliciano

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) realizó una nueva licitación para el acceso directo a viviendas construidas por el organismo en la ciudad de San José de Feliciano.

La actividad se desarrolló en el Salón del Bicentenario de San José de Feliciano y contó con la participación del presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la senadora provincial, Gladys Domínguez; el director de Desarrollo Humano y Hábitat del organismo, Julián Burzaco; el director de la Regional Salto Grande, Alfonso Sá; personal técnico y social, entre otras autoridades.

En esta etapa, se licitaron 13 de las 22 viviendas construidas por el IAPV en San José de Feliciano, equivalentes al 60 por ciento del total. Para participar, los aspirantes debían presentar una oferta económica no inferior al 10 por ciento del valor de la vivienda. Se recibieron 21 ofertas, por un monto total de más de 259 millones de pesos.

Las propuestas serán evaluadas junto con las condiciones sociales de los oferentes y su situación respecto de la titularidad de inmuebles, a fin de determinar las adjudicaciones correspondientes a esta modalidad. El acto contó con certificación de escribano público.

Las viviendas que no sean adjudicadas mediante este mecanismo serán sorteadas entre los aspirantes incluidos en el Padrón Definitivo de Aspirantes Habilitados, dando continuidad al proceso de adjudicación de las unidades habitacionales.

La nueva modalidad permite que los aspirantes incluidos en el padrón de beneficiarios puedan acceder a una unidad habitacional mediante una oferta económica, como alternativa al tradicional sistema de sorteo.