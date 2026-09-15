Padres Organizados de Entre Ríos: “La política educativa entrerriana es la historia de un fracaso anunciado”

Padres Organizados de Entre Ríos cuestionó la política educativa provincial y ante la evidencia reclama reformas urgentes y profundas.

Ante los alarmantes resultados de las pruebas internacionales de aprendizaje, la agrupación Padres Organizados de Entre Ríos difundió una carta abierta en la que denuncia la inacción política, refuta la excusa de la “falta de presupuesto” y exige reformas educativas inmediatas basadas en evidencia científica para la provincia.

El documento al que accedió ANÁLISIS advierte sobre el derrumbe histórico del país en materia educativa: “Desde hace 25 años Argentina no para de caer en todas las evaluaciones y sobre eso no se hace más que continuar por el camino que nos lleva a este fracaso”, apuntaron. Los datos actuales revelan que el 76% de los adolescentes de 15 años no puede resolver un problema matemático simple y el 59% no comprende lo que lee.

“Estos datos no son solo números: hablan de nuestros hijos”, señala el texto, alertando que dos de cada tres jóvenes ingresarán al mundo del trabajo sólo con un secundario que no les enseña lo mínimo. A nivel provincial, la agrupación subraya un dato trágico: cada año, alrededor de 25 mil estudiantes entrerrianos terminan su primer grado sin saber leer ni escribir adecuadamente.

El costo político y el fracaso de los adultos

La carta Padres Organizados de Entre Ríos señala directamente a la dirigencia y a la burocracia estatal. Y aseguran que la crisis se profundiza porque “la política educativa quedó reducida a la negociación de una paritaria o a la salvaguarda de ingresos de funcionarios públicos en una enorme burocracia incapaz de gestionar el cambio necesario, en lugar de diseñarse como una estrategia de desarrollo”. Además, denuncian que las pujas ideológicas y corporativas se anteponen sistemáticamente al derecho a aprender de los estudiantes.

La agrupación desarma la excusa de que “los cambios llevan tiempo y falta plata”, argumentando que Argentina es uno de los países de la región que más gasta en educación, pero lo hace mal: invirtiendo en material de baja calidad, licencias y una enorme estructura burocrática. “No solo se trata de invertir, sino de invertir con eficiencia. El plan de alfabetización A Leer es la mejor prueba de lo que decimos: no funcionó en ningún lado, lo llevamos a todas las escuelas con continuidad política, lo implementó el gobierno anterior, lo continúa este, lo financió Nación”, declaran.

El modelo a seguir: evidencia y orden

Lejos de quedarse solo en el diagnóstico, la carta de Padres Organizados de Entre Ríos propone aplicar soluciones inmediatas que ya han funcionado en países que lograron revertir su caída, como Inglaterra. Las exigencias, que forman parte de un histórico documento publicado en conmemoración a los 140 años de la sanción de la Ley 1420 impulsado por la red de familias a nivel nacional, se centran en 10 pilares, 4 de los cuales coinciden con el modelo inglés:

-Lectoescritura estructurada por ley: erradicar el método global/balanceado (la “adivinanza” de palabras) e imponer la enseñanza fónica sistemática.

-Ciencia cognitiva en el aula: abandonar modas pedagógicas que proponen que el alumno “descubra el conocimiento solo” y volver a la enseñanza explícita basada en el funcionamiento real del cerebro y la memoria.

-Currículum rico en contenidos: reemplazar el “aprender a aprender” vacío por manuales y libros de alta densidad de conocimiento.

-Clima escolar: recuperar el orden en las aulas y la autoridad como referencia, advirtiendo que Argentina salió última en la prueba PISA en clima escolar.

A nivel provincial, exigen la desburocratización del Consejo General de Educación (CGE) para orientarlo a la investigación y mejora continua, y reclaman una vinculación real de la escuela con la comunidad.

“El fracaso del sistema educativo es el fracaso de los adultos que renunciamos a nuestro compromiso intergeneracional de cuidado”, concluye el documento, invitando a la ciudadanía a interpelar directamente a los legisladores provinciales y a los funcionarios del CGE. “La política se malacostumbró a enojarse ante la pregunta, pero el problema es de los políticos, no de nosotros, los ciudadanos. Reclamar es nuestro derecho”.

Que la educación sea prioridad