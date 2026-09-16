Agmer lanzó la “Escuela Itinerante” y prometen recorrer los 17 departamentos

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), lanzó la Escuela Itinerante este miércoles, en la explanada de la Casa de Gobierno, frente al Consejo General de Educación (CGE). Con la iniciativa prometen recorrer los 17 departamentos de la provincia.

Analía Fimpel, secretaria adjunta de la Agmer, se refirió a la propuesta. “Vamos a recorrer los 17 departamentos, cabeceras y localidades. Es una escuela que enseña, resiste y sueña, y que está al lado de cada comunidad, cada docente y familia. Los problemas que tenemos nosotros también los tienen los gurises y sus familias: la lucha por salarios, comida, condiciones laborales. Son los problemas que tenemos todos los entrerrianos. La estamos lanzando en Paraná y cada lugar le irá dando su impronta. Estaremos en las plazas, en escuelas”.

La docente contó que en el interior de la Escuela Itinerante hay una “muestra proporcionada por la Universidad Nacional del Litoral sobre flora y fauna de la región. Cada lugar irá aportando con guías locales. Esperamos a docentes, estudiantes y familias para desarrollar actividades, talleres, clases públicas”, convocó.

En relación al reclamo salarial del gremio docente, Fimpel señaló: “Esperamos que el Gobierno se siente en la mesa a discutir con nosotros, los trabajadores. Eso no se hizo hasta ahora, porque van detrás de una oferta y si no se acepta, la imponen por decreto. Pretendemos poder discutir salarios y condiciones. Veremos qué proponen mañana. Logramos que nos convoquen. Nuestros salarios están atrasados, estamos en una profunda crisis, con pluriempleo. Tenemos que tener otros trabajos para sostener el trabajo docente. Con esta expectativa vamos mañana”.

Fimpel entendió que la convocatoria del Gobierno tiene que ver con la lucha gremial que llevan adelante los docentes. “Cuando anunciamos la marcha en abril hubo convocatoria, con las actividades por la reforma jubilatoria y paro hubo una convocatoria en julio, y ahora con el anuncio del acampe y carpa, ante este anuncio hoy tenemos convocatoria. Instalamos la escuela y el Gobierno ayer, en la antesala de instalar la escuela, nos convocó”, valoró.

Dijo también que la Escuela Itinerante tiene un inicio y cierre pero “continúa la semana que viene”. “Esta escuela no se detiene a pesar del anuncio del Gobierno. Vamos a seguir por el resto del año”, completó.