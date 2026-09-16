Destacan el avance en viviendas del IAPV que se ejecutan en Feliciano

El presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, destacó el avance en las viviendas que construyen en Feliciano, tras recorrer la obra junto a la senadora provincial Gladys Domínguez.

Al término de la recorrida, el titular del organismo señaló que "estamos cumpliendo con el pedido del gobernador Rogelio Frigerio de recorrer cada obra en el territorio provincial, observando su ejecución y el avance de los trabajos".

El funcionario manifestó que "el acceso a una vivienda digna es la mayor aspiración que tiene una familia, tanto cuando está en los inicios de su constitución como cuando se encuentra en pleno desarrollo, y se intensifica con la crianza de los hijos, quienes requieren de un ámbito apropiado para su afianzamiento como personas".

Asimismo, puso de manifiesto que "la construcción de viviendas reactiva la economía y genera numerosos puestos de trabajo dignos".

Avance de la obra

Los trabajos son ejecutados por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Szczech S.A. y L y C Construcciones S.A., y presentan un 87 por ciento de avance en las viviendas y un 95 por ciento en infraestructura.

El proyecto contempla la construcción de 22 viviendas de dos dormitorios, dos de ellas equipadas para situaciones especiales de discapacidad o trasplantados.