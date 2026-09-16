El Senado prestó acuerdo para los cargos de presidente y vocales del Consejo General de Educación

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la 13° Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, que contó con la presencia de 17 legisladores y quórum reglamentario.

La bandera nacional fue izada por la senadora por el Departamento Concordia, Gloria Cozzi y la de Entre Ríos por su par del departamento Federación, Rubén Dal Molín. Seguidamente, los senadores aprobaron el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día, en la que se acordó el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Cargos de Presidente y Vocales del CGE

El pleno prestó acuerdo constitucional, propuestos por el Ejecutivo, para nombrar a Carlos Fabricio Cuenca como director General de Escuelas de Entre Ríos (Expediente N° 15.704). En el mismo sentido, se aprobaron las designaciones de los vocales del Consejo General de Educación (CGE): Mónica Soledad Masetto (Expediente N° 15.705), Damián Enrique Schmidt (Expediente N° 15.706) y Gustavo Luis Blanc (Expediente N° 15.707), detalló Prensa del Senado.

Al respecto, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay-Más para Entre Ríos) como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, refirió al dictamen y destacó que se cumplieron con todas las instancias que marca la Carta Magna Entrerriana como el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. “Se ha dado publicidad a la publicación de los pliegos, de los currículums de los postulantes. Han atravesado esta instancia sin recibir ninguna impugnación, ninguno de los cuatro, por el contrario, han recibido múltiples adhesiones de profesionales, de entidades intermedias, de distintos organismos”, indicó tras resaltar el “gran desempeño” de la etapa de las audiencias públicas. “Por lo tanto, recomendamos al pleno del cuerpo la aprobación de las cuatro resoluciones”, aseveró el senador.

Despachos de Comisión

A continuación, se dio ingreso a los despachos de comisión aprobados, derivados a labor parlamentaria para su oportuna inclusión en el orden del día para la próxima sesión. Son los siguientes expedientes, de acuerdo a lo informado por Prensa del Senado.:

-Despacho de la Comisión de Producción, proyecto de ley de autoría del senador Vergara y los senadores Méndez, Dal Molín y Cozzi, por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial.

-Despacho de la Comisión de Producción, proyecto de ley de autoría del senador Vergara, por el que se establece que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne será considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la provincia de Entre Ríos, con especial atención en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento por parte del Estado Provincial.

-Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, proyecto de resolución por el que se dispone hacer lugar a lo solicitado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y autorizar el retiro y devolución del expediente Nº 14.996 “por el cual se establece que el agente financiero provincial pague al Superior Tribunal de Justicia de la provincia un canon mensual en razón de los saldos disponibles de todas las cuentas bancarias judiciales abiertas para disposición de los jueces y juezas provinciales en los juicios que tramitan ante sus juzgados.

Proyectos presentados por Diputados en revisión

Durante la sesión tomaron estado parlamentario y fueron girados a sus respectivas comisiones de trabajo siete proyectos de ley en revisión elevados por la Cámara de Diputados:

-Proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo devuelto en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Crespo, destinado para la construcción del edificio para la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº 97 “La Cautiva”. Expediente N° 14.859. A la Comisión de Legislación General.

-Proyecto de ley de autoría del diputado Godein y los diputados Aranda, Lena, Maier, Rastelli, Romero, Streitenberger y Taborda en revisión, por el que se declara Brigada Heroica a la II Brigada Aérea-Paraná por su rol protagónico en el conflicto del Atlántico Sur en defensa de la soberanía nacional, Expediente N° 29.220. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

-Proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia a donar, en favor de la Comuna Aldea Asunción, departamento Gualeguay, un vehículo marca Volkswagen, modelo Bora TDI, dominio HQT 517. Expediente N° 29.297. A la Comisión de Legislación General.

-Proyecto de ley de autoría de la diputada Streitenberger y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Lena, López, Romero, Rossi y Taborda en revisión, por el cual se declaran ciudadanos ilustres de la provincia de Entre Ríos al señor Lisandro Martínez y al señor Marcos Senesi. Expediente N° 29.431. A la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

-Proyecto de ley de autoría de la diputada Taborda y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, Lena, Maier, Pérez, Romero, Rossi, Sarubi y Streitenberger en revisión, por el que se modifica el artículo 5º de la Ley Nº 11.280 Régimen General de Concesiones de Obras, Infraestructuras Públicas y Servicios Públicos de la Provincia, Expediente N° 29.302. A la Comisión de Obras Públicas.

-Proyecto de ley de autoría del diputado López y los diputados Aranda, Gallay, Lena, Pérez, Romero, Rossi, Streitenberger y Taborda en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo Ranger DC 4X4 dominio JOJ055. Expediente N° 29.340 a Comuna Arroyo Corralito. A la Comisión de Legislación General.

-Proyecto de ley de autoría del diputado Maier y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, Rastelli, Romero, Rossi, Streitenbeger, Taborda y Vázquez en revisión, por el que se crea la “Medalla de Honor de la Provincia de Entre Ríos” como reconocimiento oficial a los veteranos de Malvinas. Expediente N° 28.385. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

-Asimismo, tomó estado parlamentario e ingresó el proyecto de ley de autoría de la senadora Patricia Díaz (La Paz- Hacia el Futuro), en el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con afectación al Consejo General de Educación, a aceptar la donación con cargo y bajo condición resolutoria efectuada por la Municipalidad de Santa Elena, con destino exclusivo a la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N°16 “Juan Bautista Azopardo”. Expediente N° 15.797. A la Comisión de Legislación General, destacó el área de Prensa del Senado.

Sobre tablas

-El senador Hernán Méndez (Islas del Ibicuy- Juntos por Entre Ríos) solicitó el tratamiento sobre tablas del expediente 15.730, proyecto de ley del senador Martín Oliva, por el que se instituye en la provincia de Entre Ríos el 9 de octubre de cada año como el “Día Provincial de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”, la iniciativa cuenta con dictamen que aconseja su aprobación. Quedó aprobado y pasa en revisión a la Honorable Cámara de Diputados.

-A solicitud del senador Rubén Dal Molín (Federación- Juntos por Entre Ríos), se aprobó el tratamiento sobre tablas y la posterior sanción de las siguientes iniciativas:

-El proyecto de declaración de autoría del senador Jaime Benedetti, por el que se declara de interés legislativo a la jornada de reflexión y concientización “La trata existe”.

-También el proyecto de declaración de autoría del senador Vergara, por el que se declara de interés el proyecto nacional de Feria de Ciencias y Tecnología de Educación Adventista expediente de Mesa de Entradas N° 34.441.

-El proyecto de declaración de autoría de la senadora Miranda, por el que se declara de interés el evento denominado “Ilumina 2 Fest 2026”, expediente de Mesa de Entradas N° 34.437 (15.807).

-El proyecto de declaración de autoría de la senadora Miranda, por el que se declara de interés legislativo a la gira artística y pedagógica internacional que llevará adelante la docente entrerriana Silvia Elena Teijeira, expediente de Mesa de Entradas N° 34.438 (15.808).

Proyectos de Declaración

También ingresaron 11 proyectos de declaración impulsados por legisladores de distintos bloques. Entre las propuestas se destacaron -según reseñó el área de Prensa del Senado- los reconocimientos al trabajo de las asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Salvador y General Campos por sus respectivos aniversarios, los festejos institucionales del Club Progreso Unidos de San Salvador y los 150 años de la Escuela N° 7 “Tomás Godoy Cruz”.

Asimismo, se incluyó la declaración de interés legislativo para diversos eventos culturales y comunitarios, como el 22° Moto Encuentro de Rosario del Tala, la Fiesta del Plato Típico en Gobernador Echagüe, la Fiesta de la Torta Frita en Gobernador Mansilla, la Fiesta del Estudiante Rural en La Paz, el concierto homenaje “Entre Ríos en Sinfonía”, además de la Jornada Entrerriana de Medicina Estética y el Congreso “Sin Límites”.

Orden del día y homenajes

Seguidamente, se resolvió que el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, sobre Transparencia y Ética pública (Expediente N° 26.785), continuará con su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presidida por el senador Juan Pablo Cosso.

Al turno de los homenajes, el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) recordó a la diputada provincial Julia Calleros, fallecida el pasado 8 de septiembre, y destacó el reconocimiento que había construido entre los vecinos de Gualeguaychú. En ese sentido, señaló que su “dedicación y compromiso” le permitieron ganarse el cariño de la comunidad, algo que, según remarcó, “quedó reflejado en las numerosas expresiones de dolor registradas durante su despedida”.

Benedetti destacó, además, el vínculo de trabajo que mantuvo con Calleros, pese a pertenecer a distintos espacios políticos. “Siempre estuvo dispuesta y colaboró permanentemente para que los vecinos del departamento pudieran estar mejor”, afirmó, al valorar tanto sus iniciativas legislativas como el acompañamiento a propuestas impulsadas desde otros sectores.

Por su parte, el senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) adhirió, en nombre de su bloque, al homenaje realizado a la memoria de la diputada Calleros.

Luego, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el legislador valoró las acciones de concientización y prevención que se desarrollan durante todo el mes, conocido como “Septiembre Amarillo”, y señaló que la problemática de la salud mental interpela al conjunto de la sociedad. En ese sentido, sostuvo que “hablar de suicidio es una herramienta fundamental para la prevención, para la intervención y para la postvención” y remarcó que “no se puede luchar contra lo que se invisibiliza”.

Cosso puso el foco en la “necesidad de abordar la salud mental con seriedad, acceso a tratamientos y acompañamiento”, y planteó que “la problemática dejó de ser individual para convertirse en una cuestión social que requiere respuestas colectivas”. También destacó “la importancia de combatir el estigma que atraviesa a quienes padecen problemas de salud mental y a sus familias”, y valoró “el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas con campañas de concientización, prevención y asistencia.

En el cierre, recordó la línea 135 de Orientación y Apoyo de las urgencias en Salud Mental, disponible las 24 horas en la provincia.