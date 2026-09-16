La FHAyCS capacitará 3000 docentes y 50 profesionales de institutos de formación de la provincia de Santa Fe

Este martes 15 de septiembre comenzó la formación de los 50 Referentes Académicos en Educación Tecnológica de la provincia de Santa Fe, la instancia inicial de un proceso de capacitación que posteriormente alcanzará a más de 3000 docentes del Nivel Primario y que tiene a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) como institución responsable del diseño de contenidos y del acompañamiento académico.

La iniciativa surgió de la articulación con el Ministerio de Educación de Santa Fe y constituyó una experiencia de cooperación entre la universidad pública y el sistema educativo provincial para acompañar la implementación del nuevo Diseño Curricular del Nivel Primario santafesino. La Facultad fue convocada a partir de la trayectoria académica construida en el campo de la Educación Tecnológica. La formación de los referentes constituye la primera etapa de una propuesta que contempla luego la actualización académica de los docentes, tanto en actividad como integrantes del escalafón para el ingreso a cargos.

De la clase inicial participaron el decano de la FHAyCS, Lic. Daniel Richar; la secretaria de Educación, Abg. Carolina Piedrabuena; la subsecretaria de Educación Superior, Prof. Claudia Ortega; el Director Provincial de Educación Rural, Lic. Pedro Oggero; la docente de Didáctica de la Educación Tecnológica de la FHAyCS, Esp. Mariana Casas; y la Lic. Silvina Orta Klein, docente de posgrado de la Facultad invitada para este ciclo. Por parte de la cátedra participó el equipo docente integrado por la Prof. Mariana León, la Prof. Gisela Godoy, la Prof. Romina Miraglio y la Prof. Carolina Cabral.

Al hacer uso de la palabra el decano destacó el alcance institucional de esta articulación y el papel de la Universidad Pública en el asesoramiento y acompañamiento de las políticas educativas. “Para nuestra Facultad es un hecho de gran relevancia poder asesorar y acompañar el proceso que Santa Fe llevó adelante en materia de diseño curricular, en una articulación concreta de políticas públicas educativas. Que una provincia nos haya convocado para acompañar este proceso habla de la trayectoria y del desarrollo académico que hemos construido en el campo de la Educación Tecnológica. A este hecho hay que poder mirarlo en torno al trabajo que realizamos de formación docente e investigación para la Educación Primaria”, señaló.

En este sentido el Decano subrayó: “Nuestra Facultad es la única en la región en formar docentes universitarios para los niveles inicial, primario y especial”.

Richar también puso en valor: “Estamos participando de un proceso que involucra tanto a quienes hoy están frente a las aulas como a quienes se incorporarán en el futuro al sistema educativo. Es una responsabilidad muy importante porque supone contribuir a la formación de quienes van a enseñar Educación Tecnológica en las escuelas primarias y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades de quienes tendrán la tarea de acompañar esa implementación”.

Sobre el desarrollo de las instancias de formación

La primera etapa de este proceso está destinada a 50 Referentes Académicos en Educación Tecnológica, integrada por docentes del nivel terciario y supervisores del sistema educativo santafesino. Este grupo tendrá un papel estratégico en el proceso posterior, ya que se busca fortalecer sus capacidades para acompañar y monitorear la implementación del nuevo Diseño Curricular en las escuelas. De este modo, la propuesta además de la formación docente construye capacidades dentro del propio sistema educativo para sostener el proceso de transformación curricular.

La segunda instancia estará destinada a más de 3.000 docentes de Nivel Primario, la formación consta de 24 clases asincrónicas. El universo contempla tanto a quienes actualmente se encuentran en actividad como a quienes integran el escalafón docente y se encuentran en condiciones de acceder a cargos. La propuesta permitirá así articular la formación continua de quienes ya ejercen la docencia con la preparación de quienes formarán parte del sistema educativo en los próximos años. Se trata de una mirada que vincula las necesidades actuales de las escuelas con la construcción de capacidades docentes a futuro.

Esta capacitación parte de una concepción de la Educación Tecnológica como un campo de conocimiento fundamental para que las y los estudiantes puedan comprender de manera crítica los procesos tecnológicos que atraviesan la vida cotidiana y la organización de la sociedad. En este sentido, la formación busca fortalecer herramientas para la enseñanza, la resolución de problemas y el análisis de las dimensiones sociales y culturales de la tecnología, promoviendo propuestas pedagógicas situadas y vinculadas con los contextos concretos de las escuelas.

Este trabajo se inscribió en una trayectoria académica que tuvo una participación concreta en el proceso de construcción del nuevo Diseño Curricular para la Educación Primaria de Santa Fe, donde integrantes de la Facultad realizaron aportes como lectores críticos en el área de Educación Tecnológica. La iniciativa permite proyectar ese recorrido hacia una política educativa de alcance provincial y profundizar los vínculos entre la Universidad Pública, los institutos de formación docente y las escuelas. De este modo, los saberes construidos en el ámbito universitario se ponen en diálogo con las necesidades concretas del sistema educativo y con los desafíos que plantea la enseñanza de la Educación Tecnológica en las escuelas primarias.

“Estamos orgullosos de que nuestra Facultad haya sido convocada para llevar adelante este proceso. Es una oportunidad para poner en diálogo el conocimiento universitario con las necesidades concretas de un sistema educativo y fortalecer así los vínculos entre la universidad, los institutos de formación docente y las escuelas. Este trabajo conjunto tiene una dimensión regional muy importante y abre nuevas posibilidades de cooperación en torno a las temáticas del nivel primario”, concluyó Richar.