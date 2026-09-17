Ante industriales, Frigerio anunció que enviará una reforma del Código Procesal Laboral

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que enviará una reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, destinada a crear dentro de la Justicia un cuerpo de peritos especializado en riesgos del trabajo y accidentes laborales. La medida fue anticipada durante la 22ª Jornada de la Industria, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones.

Ante empresarios, trabajadores y representantes del sector productivo, el mandatario afirmó que la iniciativa buscará aportar previsibilidad y evitar que los conflictos laborales pongan en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas.

“Las leyes laborales están para proteger derechos, por supuesto, pero necesitamos razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo que todos deberíamos cuidar”, sostuvo Frigerio.

Inversiones y nuevos puestos de trabajo

El gobernador también informó que el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones alcanzó los 165 proyectos, con desembolsos comprometidos por más de $400.000 millones y cerca de 3.000 puestos de trabajo asociados.

“Esto muestra que cuando una provincia genera condiciones, la inversión aparece. Son empresarios poniendo capital, tomando riesgos y confiando en una provincia”, expresó.

Frigerio remarcó que el Estado no decide dónde se invierte, pero puede reducir obstáculos para que los proyectos se concreten en el territorio provincial. En ese sentido, consideró que la competencia entre provincias para captar capitales ya comenzó.

“El impuesto más caro”

Durante su discurso, el mandatario cuestionó la tendencia histórica de responder a las dificultades fiscales mediante la creación de impuestos, tasas y trámites para el sector privado.

“El impuesto más caro es la inversión que no se hace: una fábrica que se instaló en otra provincia, una ampliación que quedó guardada en un cajón, una máquina que nunca se compró y los puestos de trabajo que nunca se generaron”, señaló.

Frigerio aseguró que la Provincia buscó ordenar sus cuentas sin transferir el costo al entramado productivo. Según indicó, Entre Ríos se ubicó entre las jurisdicciones donde Ingresos Brutos tiene menor peso sobre la recaudación provincial y eliminó más de 100 tasas.

Una nueva discusión fiscal

El gobernador volvió a proponer un acuerdo entre Nación, provincias y municipios para reducir gradualmente los tributos considerados distorsivos.

En ese esquema, planteó que el Estado nacional debería avanzar sobre el impuesto al cheque y las retenciones; las provincias, sobre Ingresos Brutos; y los municipios, sobre aquellas tasas que funcionen como impuestos.

“Los tres niveles del Estado toman decisiones por separado, pero el que recibe la suma de todas esas cargas es uno solo: el que produce”, advirtió.

Medidas para reducir el costo energético

Frigerio destacó las políticas implementadas para disminuir el precio de la energía eléctrica y afirmó que Entre Ríos pasó de tener la tarifa más cara del país a ubicarse en la mitad de la tabla.

El mandatario indicó que el objetivo será convertir a la provincia en la jurisdicción con el menor costo energético de Argentina. Entre las herramientas vigentes mencionó un subsidio del 15% para pequeñas industrias y otro del 8% para establecimientos de demanda media.

En diálogo con el streaming de Canal Once, agregó que se implementó un programa destinado a los grandes usuarios afectados por un fuerte incremento en sus facturas. “Desde el Estado decidimos amortiguar ese impacto, precisamente invirtiendo en ese sector”, explicó.

Reforma ambiental e infraestructura

El gobernador señaló que durante la semana quedó reglamentada la nueva Ley de Gestión Ambiental, que unificará criterios e incorporará un certificado ambiental único, digital y trazable.

Según explicó, la normativa reemplazará un esquema caracterizado por reglas dispersas y procedimientos que podían extenderse hasta siete años. “Cuidar el ambiente y facilitar la producción no son objetivos contrapuestos cuando el Estado hace bien su trabajo”, afirmó.

También reconoció que los problemas de infraestructura y logística reducen la competitividad de las empresas. En ese punto, mencionó la recuperación de rutas, caminos productivos y puertos, además de la participación provincial en las discusiones vinculadas con la hidrovía.

Tecnología para agregar valor

Frigerio planteó que el futuro de la industria dependerá de su capacidad para incorporar inteligencia artificial, automatización, robótica y análisis de datos.

El mandatario destacó el programa Alianzas con Valor, destinado a vincular grandes industrias con proveedores entrerrianos. El propósito será que una mayor proporción de las máquinas, servicios, tecnologías e insumos demandados por las empresas se produzca en la provincia.

Además, mencionó la transformación del Mirador TEC, originalmente proyectado para albergar oficinas públicas, en un espacio de vinculación entre compañías, universidades, investigadores y emprendedores.

“Es un momento difícil para la industria”

Después del discurso, Frigerio reconoció ante los medios que algunos sectores industriales atraviesan dificultades por el cambio del modelo económico nacional.

“Es un momento difícil para la industria y, sobre todo, para algunos sectores en particular. La transición es claramente muy difícil para muchos y el Estado tiene un rol importante en acompañarla”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que la productividad corresponde principalmente al trabajo interno de las empresas, mientras que la competitividad exige medidas estatales sobre impuestos, energía, infraestructura, apertura de mercados y logística.