ATER detectó cerca de 1500 inmuebles con construcciones no declaradas en San José y prevé cambios impositivos

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) aprobó un relevamiento realizado sobre 1428 partidas inmobiliarias en San José que, pese a figurar en las bases catastrales como baldías, presentan construcciones que no habían sido declaradas.

La medida fue formalizada mediante la resolución Nº 75/2026 de la Dirección de Catastro, fechada el 11 de septiembre y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincia.

El procedimiento se inició específicamente para detectar mejoras constructivas sin declarar y alcanza a partidas que, según las bases del Sistema de Administración Tributaria (SAT), figuraban como planta 1 o 4.

Según consignó El Entre Ríos, la lista incluye tanto a viviendas particulares como empresas e instituciones.

Cómo se detectaron las construcciones

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el relevamiento estuvo a cargo del Departamento Gestión de Información Catastral y se realizó utilizando herramientas de detección remota.

En concreto, ATER informó que las 1428 partidas fueron identificadas a partir de la observación mediante la plataforma “Open Buildings”, donde se detectaron construcciones en terrenos que aparecían registrados como baldíos.

El organismo señala que esas mejoras edilicias “posiblemente” tendrían una antigüedad que data de 2023, aunque la resolución aclara que la incorporación realizada en esta instancia es provisoria y podrá ser modificada a partir de las declaraciones que efectúen los propietarios o de las determinaciones que eventualmente realice de oficio el organismo.

La normativa citada en el documento establece que es función de la Dirección de Catastro registrar la incorporación de las mejoras realizadas sobre las parcelas y determinar su correspondiente valuación parcelaria.

Una incorporación provisoria al catastro

A partir del relevamiento, la resolución dispone incorporar provisoriamente las construcciones detectadas a las bases del SAT.

Para hacerlo, ATER asignará a esas mejoras una categoría constructiva 4, destino vivienda, calidad constructiva “buena” y año de construcción 2023.

El propio texto de la resolución establece que esta clasificación tendrá carácter provisorio “hasta tanto se presenten las respectivas declaraciones juradas y/o se determinen de oficio las mismas”.

Es decir, la medida no implica que la categorización quede necesariamente establecida de manera definitiva: los titulares podrán realizar la correspondiente declaración de mejoras y, a partir de esa información, la situación podrá ser determinada de manera definitiva.

Qué pasará con el Impuesto Inmobiliario

Uno de los efectos previstos en la resolución es la intervención de la Dirección de Impuestos de ATER para recalcular El Impuesto Inmobiliario correspondiente a cada una de las partidas incluidas en el relevamiento.

El documento oficial ordena expresamente que, una vez tomada razón de las mejoras incorporadas provisoriamente, se dé intervención a esa Dirección “a sus efectos”.

Por lo tanto, la detección de construcciones que no estaban registradas puede tener consecuencias sobre la valuación fiscal de los inmuebles y, consecuentemente, sobre la liquidación del impuesto inmobiliario.