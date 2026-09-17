Conmovedor mensaje de Cosso al hablar sobre suicidio en el Senado: "Se puede volver a estar de pie"

El senador provincial Juan Pablo Cosso dedicó su intervención en la sesión de ayer a la campaña de Septiembre Amarillo, el mes dedicado a la prevención del suicidio y a la concientización sobre salud mental, que este año tuvo como fecha central el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El legislador enmarcó su discurso en un dato que atraviesa a toda la provincia: Entre Ríos figura, según remarcó, entre los primeros lugares de las estadísticas nacionales de suicidio.

"Hablar de suicidio es una herramienta fundamental para la prevención, para la intervención y para la postvención. No se puede luchar contra lo que se invisibiliza", sostuvo Cosso, quien describió al suicidio como un tema "rodeado de estigma" que "deambula los pasillos del tabú y en el silencio". Remarcó que, en general, "resulta difícil entender o aceptar que quien se quita la vida no es que quiere dejar de vivir, sino que, por el contrario, quiere vivir pero no aguanta más el dolor que está atravesando", un dolor que muchas veces se transita en soledad.

Un reclamo por tratar la salud mental "con la seriedad que amerita"

El senador cuestionó que, como sociedad, no siempre se aborde la salud mental con la misma seriedad que otras enfermedades: "a nadie le decimos, cuando se va a operar de apéndice o de una pierna, dale, ponele onda, tenés todo, ponete contento que no te falta nada. Y realmente la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico no conocen de éxito, no dejan de doler". Remarcó que las herramientas de tratamiento "tienen que ser de igual acceso para todos".

Cosso valoró el trabajo que, a su criterio, viene desarrollando el área de salud mental del Gobierno provincial "con los recursos" disponibles, y expresó la disposición de su bloque a acompañar una eventual declaración de emergencia en la materia. Celebró además que la Comisión de Salud de la Legislatura haya decidido dar tratamiento a los proyectos vinculados a campañas de concientización, prevención y fortalecimiento de redes de contención, un tema que, según remarcó, "dejó de ser un problema individual y pasó a ser un problema de la sociedad".

El legislador también hizo hincapié en la importancia del acompañamiento comunitario más allá de las políticas públicas: advirtió que de poco sirven los avances institucionales si, al regresar al barrio tras un tratamiento, una persona o su familia enfrentan miradas de juicio o comentarios estigmatizantes. "La familia a veces no solamente tiene que cargar con el duelo de una pérdida, sino también con la mirada pesada de un montón de gente que no entiende nada", planteó.

Un mensaje personal en primera persona

Hacia el final de su intervención, Cosso compartió su propia experiencia personal con la salud mental, con el objetivo explícito de dejar "un mensaje de esperanza" para quien pudiera estar atravesando una situación similar. Pidió, en primer lugar, no guardar silencio: "que lo hablen, que no se guarden, que no se encierren", y sugirió recurrir a un profesional o, si eso no fuera posible en un primer momento, a un familiar, un amigo o cualquier persona de confianza dispuesta a escuchar. Para quienes están del otro lado de esa conversación, remarcó que muchas veces alcanza con acompañar: "a veces ni siquiera es necesario dar un consejo".

El senador relató que el pasado sábado 12 de septiembre se cumplieron dos años de haber atravesado el momento más difícil de ese proceso personal. Contrastó aquel momento con su presente actual, marcado por pequeños gestos cotidianos junto a sus hijos y por la posibilidad de disfrutar nuevamente de actividades simples, como asistir a un recital de música. "Quiero decirle al que está del otro lado que se puede, que se puede volver a caminar, se puede volver a estar de pie", sostuvo, y agradeció el acompañamiento de las personas y los profesionales que formaron parte de su propio proceso de recuperación.

Las líneas de ayuda disponibles

Al cierre de su discurso, Cosso recordó la línea de atención en salud mental disponible en la provincia: el 135, con atención las 24 horas. "Nos falta de todo y nos falta un montón, pero no están solos", concluyó.