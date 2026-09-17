El Gobierno provincial invirtió $91 millones en anticonceptivos y tests de embarazo para toda la provincia

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, según informó de manera oficial, realizó una importante compra de anticonceptivos inyectables, medicación para hormonización, tests de embarazo y otros insumos específicos destinados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil de la cartera sanitaria provincial.

La compra de estos insumos y medicamentos estratégicos demandó una inversión total de $91.041.972, con el objetivo de fortalecer la cobertura sanitaria estatal y garantizar la provisión gratuita y continua de tratamientos en los efectores de salud distribuidos en todo el territorio entrerriano. Según informó el Ministerio, estos recursos alcanzarán a 422 efectores de salud, tanto provinciales como municipales, correspondientes al primer y segundo nivel de atención.

"Una estrategia fundamental de salud pública"

La jefa de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García, remarcó la relevancia sanitaria de la compra: "la distribución oportuna, continua y equitativa de métodos anticonceptivos constituye una estrategia fundamental de salud pública, ya que garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población y contribuye a mejorar los indicadores sanitarios de la provincia". Desde la cartera provincial remarcaron además que el acceso efectivo a una amplia variedad de métodos anticonceptivos permite que las personas decidan de manera libre, informada y responsable sobre su salud reproductiva, favoreciendo la autonomía, reduciendo desigualdades y promoviendo una mejor calidad de vida.

El detalle de las compras

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Salud, la adquisición de mayor volumen económico corresponde a la Orden N° 14/26, adjudicada por $59.684.800 en el marco de la Licitación Pública N° 01/26. Esa compra contempla el suministro de 8.000 unidades de anticonceptivos inyectables combinados, insumos centrales para los programas de planificación familiar y anticoncepción de la provincia.

En el marco del fortalecimiento del diagnóstico precoz, el Ministerio también formalizó la Orden de Compra N° 15/26, por $8.140.500, destinada a la provisión de 15.000 tests de embarazo en orina, un insumo clave para la atención primaria de la salud.

Por otra parte, a través de la Orden de Compra N° 16/26 se concretó la adquisición de 700 ampollas de Enantato de Testosterona, destinadas a tratamientos de hormonización y salud integral, por un monto total de $20.219.472.

Finalmente, mediante la Orden de Compra N° 17/26, se adquirieron 10.000 cajas de comprimidos de espironolactona, un insumo destinado a pacientes bajo terapia de reemplazo hormonal, con una inversión de $2.997.200.