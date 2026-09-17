Ficha Limpia: “La ley va a salir, no creo que Frigerio quiera hacer campaña con este pendiente”, opinó Marra

El consultor, docente y principal impulsor de Ficha Limpia a nivel país, Gastón Marra, se refirió a la nueva dilación que sufrió el proyecto de Ficha Limpia en el Senado entrerriano con el regreso a comisión, se manifestó convencido de su aprobación y pidió “tener paciencia”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Marra sostuvo que “no le sorprendió lo ocurrido en el Senado: “La realidad es que no me sorprende. Ayer recibí muchos llamados de ciudadanos que en Entre Ríos la están luchando con mucha fuerza y perseverancia, que estaban viendo la sesión, porque 15 días atrás se había acordado ya que se iba a tratar Ficha Limpia con o sin dictamen. La semana pasada observamos que no se había incluido dentro del tratamiento en comisión y que cuando consultamos nos informaron que se trataba directamente lo aprobado en diputados en sesión, sin dictamen. O sea que se iba a aprobar lo que había sido sancionado por unanimidad en diputados. Pero ya antes de la sesión yo ya tenía información de que volvía nuevamente a comisión”.

Recordó que “semanas atrás ya había pasado lo mismo en el Senado, cuando uno de los senadores pidió en la sesión que volviese a comisión el tema porque habían hecho un cambio de último momento eliminando en dos artículos el párrafo del doble conforme y lo cambiaron por condena firme”. Y reveló que “ya entre el lunes y martes de esta semana tomamos conocimiento que iba a volver a comisión”.

Respecto de la aprobación por unanimidad en Diputados hace 31 meses, Marra indicó que “no me sorprende porque es lo que ha pasado en otras provincias también” y como ejemplo mencionó que “en Catamarca hubo sanción unánime en Diputados y después nunca más se trató en Senado, y la bajaron desde el oficialismo que decía promoverla. Y a nivel nacional también ha pasado lo mismo”.

“A mí no me sorprende y lo que ayer traté de transmitir a quienes me llamaban indignados por lo que había pasado es paciencia; no es lo que queremos, no es lo que queríamos porque venimos luchando incansablemente, trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que salieron a manifestar el apoyo al trabajo de Sebastián Orlando, Hugo Perotti, Valeria Arari, y tantos ciudadanos entrerrianos que tanto están haciendo. Y ayer les dije paciencia, yo creo que la ley va a salir. El martes fue la última vez que hablé con autoridades de Entre Ríos y me siguieron manifestando la voluntad de la aprobación, me expresaron que el bloque del Partido Justicialista quería hacer modificaciones. Podríamos debatir por qué dos años después de la sanción en Diputados y por qué recién ahora se les ocurre hacer cambios, pero lo único que volví a pedir es que, dentro de esas modificaciones, no vuelvan con el tema de la condena firme”, explicitó.

Remarcó que “en el artículo 12 y el artículo 19 del Código Penal, más en los artículos sobre los distintos delitos, están las inhabilitaciones especiales. Y en Entre Ríos tienen el caso de Sergio Urribarri, que la condena le quedó firme recientemente, y por lo tanto la inhabilitación para ocupar cargos públicos empieza a aplicar. O sea que una Ficha Limpia por la vía electoral, es decir, esta condición de ineligibilidad por esta vía electoral o para los cargos públicos con condena firme, no sirve para nada porque ya existe”.

Sobre el derrotero del proyecto, Marra sostuvo que “ahora hay que esperar. Yo voy a estar atento porque estuvimos 15 días esperando porque sabíamos que esta semana se aprobaba, porque no iba a haber modificaciones y se había acordado que se aprobaba lo sancionado en Diputados, y que más adelante se iban a hacer unas mejoras, incluyendo delitos referidos al narcotráfico, que me parecían importantes. La realidad es que ahora si va a haber modificaciones va a volver a Diputados, ahí se aprobará, y hay que seguir esperando y tener paciencia”.

“Al menos lo que me han manifestado las autoridades de Entre Ríos es que tienen intención, y lo que me transmitió la vicegobernadora (Alicia Aluani) –y que comparto- es que este tipo de reformas es preferible que se aprueben con amplio consenso. Nosotros estamos en la sociedad civil y después si están negociando A por B o B por C, desde la sociedad civil es muy poco probable que nos enteremos y no sé si tuvo algo que ver esto que ahora el bloque justicialista pidió. No lo vamos a saber de la sociedad civil. Lo que yo sí quiero seguir confiando es que hay voluntad como Poder Ejecutivo de la sanción. Y seamos honestos, el año que viene hay elecciones y esta iniciativa fue una de las principales promesas dentro de la plataforma electoral del gobernador (Rogelio) Frigerio y no creo que el año que viene vaya a querer hacer campaña con este pendiente. Los números están, ayer se podría haber aprobado, pero comparto que, si se puede lograr con mayor consenso y con propuestas de otros partidos, me parece que es preferible”, analizó.

En este contexto, Marra dijo desconocer si puede haber una especulación en relación a los tiempos electorales del año próximo: “Solo quisiera decirles a los políticos que solamente miren a modo de ejemplo a Tucumán, donde se implementó el registro público provincial de Ficha limpia, iniciativa promovida por Osvaldo Jaldo, y vi el acto y la publicidad que hicieron para la implementación de un registro, ni siquiera la implementación práctica que va a ser en mayo del año próximo. Y la repercusión que tuvo nacional fue impresionante por un acto donde comunicaban la implementación del registro. Yo tengo muy claro que a los políticos les sirve esta iniciativa y más en vísperas de una campaña electoral, por eso yo tengo tranquilidad de que se va a aprobar en Entre Ríos. Sirve esta iniciativa y el año que viene les va a servir, como en todas las provincias, no solamente en Entre Ríos, y más con los casos que han tenido recientes en temas de corrupción y con causas que siguenabiertas”.

“Después entender a los políticos y las estrategias la verdad que es muy difícil. Yo con el gobernador Frigerio nunca conversé, nunca tuve ningún tipo de intercambio o sea que no sé cómo piensa. Sí he conversado con la vicegobernadora Alicia Aluani, al igual que con Alicia Fregonese, y han sido siempre muy atentos. Con Aluani nos recibió el casi medio millón de firmas, siempre me ha mantenido al tanto y hemos conversado sobre distintos temas de estrategia; de hecho, cuando fue lo de la condena firme lo conversé con ella y ella lo entendió perfectamente y gestionó perfectamente el tema de la vuelta a comisión”, concluyó.