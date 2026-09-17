Gremios y gobierno se reúnen en la cuarta paritaria docente

El Gobierno provincial convocó a los gremios docentes a una reunión paritaria este jueves a las 14, en la sede de la Secretaría de Trabajo. Del encuentro participarán las y los miembros paritarios estatales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Según se informó, los encuentros forman parte del diálogo institucional que el Gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.

El reclamo de AGMER llega con fuerza a la mesa de negociación

El sindicato mayoritario del sector llega a esta convocatoria con un fuerte cuestionamiento al desarrollo de las paritarias anteriores. La secretaria gremial de AGMER, Susana Cogno, había adelantado días atrás en Radio Plaza las expectativas del gremio de cara a este encuentro, y remarcó el espíritu con el que se sientan a negociar: "Cuando vamos a la paritaria, vamos de buena fe", aunque advirtió que esa buena fe requiere una contraparte: que el Gobierno ofrezca "una propuesta salarial que va a tener los requerimientos y las condiciones que estamos necesitando", en momentos en que —remarcó— "los trabajadores de la educación tenemos uno de los salarios más bajos del país".

Según los cálculos del propio gremio, la pérdida de poder adquisitivo docente desde el inicio de la actual gestión provincial es significativa: "Si sumamos todo lo que venimos perdiendo desde el 23 hasta ahora, es decir, desde que asumió Frigerio hasta ahora, estamos cercanos al 40% de poder adquisitivo que hemos perdido", había precisado Cogno. La dirigente también cuestionó que buena parte de los últimos incrementos se hayan otorgado en negro, sin impacto en los aportes a la obra social ni en la Caja de Jubilaciones, y remarcó que, además de la paritaria salarial, la paritaria de condiciones laborales del sector no se convoca desde diciembre de 2024.