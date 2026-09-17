Paritaria docente: el Gobierno ofreció un 3,5% y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Los gremios docentes consideraron insuficiente la nueva oferta salarial realizada por el Gobierno en la Secretaría de Trabajo, donde se retomó la paritaria. La propuesta fue del 3,5% sobre los haberes de agosto, pero no fue aceptada.

La negociación llegaba luego de que el Ejecutivo aplicara aumentos por decreto ante el rechazo de las propuestas realizadas en las mesas anteriores. En mayo, el Gobierno había ofrecido una recomposición del 3,5% remunerativa, que no fue aceptada por los sindicatos y finalmente fue otorgada de manera unilateral.

En julio se retomó la discusión y el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento del 7%, en dos tramos: 3% desde julio y 4% desde septiembre. Los gremios también rechazaron esa oferta y el Gobierno terminó aplicando por decreto el 3% correspondiente a julio, además de fijar un salario mínimo de bolsillo de $850.000 para el cargo testigo de jornada simple.

El conflicto derivó en distintas medidas de fuerza durante el año. Entre las últimas se encuentran el paro de 24 horas realizado el 20 de julio, al regreso del receso invernal, y el paro de 48 horas del 27 y 28 de agosto, acompañado por una movilización provincial.