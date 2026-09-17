Romero: “Desde Paraná decidimos acompañar a quienes producen, invierten y generan trabajo”

“Creemos en la tarea de un Estado facilitador, que acompañe al sector privado. Esto implica adoptar decisiones de políticas públicas pensando en las necesidades de generar herramientas para producir”, sostuvo Romero, y remarcó que Entre Ríos tiene “mucho desarrollo por delante” en materia industrial.

En ese marco, la intendenta puso como ejemplo una de las decisiones que tomó su gestión frente a una demanda histórica de los empresarios del Parque Industrial General Manuel Belgrano: avanzar con financiamiento municipal en una obra vinculada a la Ruta Nacional N.º 12 que había quedado paralizada por el Gobierno nacional.

“Decidimos encarar con financiamiento propio una obra que había quedado descontinuada y que es central para nuestro Parque Industrial”, señaló Romero. Y agregó: “No solo optimiza el ingreso al parque, sino que se encuentra en el corredor bioceánico del Mercosur, lo que implica oportunidades de mejora logística para Paraná, para la provincia y para toda la región”.

La intendenta destacó que se trata de una medida vinculada directamente con las necesidades planteadas por el sector privado. “Lo hicimos atendiendo a un pedido histórico de finalización de esta obra expresado por los empresarios de nuestro parque”, afirmó.Menos trabas y más herramientas para producir

Romero sostuvo que el acompañamiento al sector productivo no se agota en las obras de infraestructura y planteó la necesidad de revisar también las herramientas tributarias y de promoción con las que cuenta el Estado municipal.

“Entendemos que el acompañamiento no es sólo inversión en infraestructura”, expresó la intendenta al referirse al proceso de simplificación tributaria que lleva adelante Paraná.

En ese sentido, recordó que la Municipalidad avanzó con la eliminación de tasas obsoletas, la reducción de alícuotas —como en el caso de la tasa de alumbrado— y la unificación de tributos. “Estamos tomando decisiones para simplificar y mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades económicas en nuestra ciudad”, señaló.

A esto se suma la actualización del régimen de promoción industrial municipal establecido por la Ordenanza N.º 8560. Romero explicó que el objetivo es adecuar esta herramienta a las necesidades actuales sin eliminar los beneficios existentes.

“Estamos trabajando en la mejora de nuestro régimen de promoción industrial. Introduce modificaciones al vigente, pero no elimina sus beneficios, sino que los adecúa a la actualidad”, explicó.

La intendenta señaló además la importancia de articular estas herramientas con las políticas provinciales, particularmente con el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Esperamos que esta articulación promueva nuevas inversiones y acompañe también a las empresas que ya están instaladas en Paraná”, afirmó.

Una ciudad preparada para crecer

Durante su intervención, Romero vinculó estas políticas con una mirada de desarrollo para la ciudad, basada en la generación de condiciones para que las empresas puedan ampliar su actividad y competir en un escenario atravesado por cambios tecnológicos y nuevas modalidades de consumo. “Queremos generar una ciudad con más oportunidades y con empresas cada vez más grandes y más competitivas”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el desafío de los gobiernos es acompañar los procesos productivos sin perder de vista las transformaciones que atraviesa la economía. “El mercado exige adaptación a las nuevas modalidades tecnológicas y de consumo, y desde el Estado tenemos que generar las condiciones para que nuestras empresas puedan afrontar esos desafíos”, afirmó.

La participación de Romero en la Jornada de la Industria permitió así plantear una agenda concreta de articulación entre el Municipio y el sector productivo: infraestructura estratégica, simplificación tributaria, actualización de los regímenes de promoción y coordinación con las políticas provinciales.

“Decisiones de hoy para competir mañana” fue el lema de la jornada, marco en el cual la intendenta presentó las medidas que Paraná viene impulsando para acompañar al entramado industrial local y consolidar a la ciudad como un espacio con mejores condiciones para producir, invertir y generar empleo.