Velázquez, exministra de Salud: “La salud debería ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos”

Sonia Velázquez expresó que “no me he jubilado de los ámbitos de participación” y reconoció que “hay una situación que hay que recuperar en cuanto a la credibilidad” dentro del PJ.

La exministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez repasó, en diálogo con Daniel Enz en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), los principales desafíos que atravesaba el sistema sanitario provincial y vinculó parte de esas dificultades con el deterioro de las redes de cuidado y las decisiones adoptadas en materia económica y política. Tras 36 años de trayectoria en el ámbito de la salud, reconoció que extraña “el campo de la salud” y, en particular, “la intervención profesional propiamente dicha en los efectores de salud”.

Velázquez sostuvo que la salud debía constituir una política de Estado capaz de trascender los cambios de gobierno y reclamó continuidad institucional para capitalizar las lecciones de la pandemia. En ese marco, expresó su preocupación por “el deterioro que hay en las redes de cuidados” y por las dificultades para sostener una estrategia de atención primaria que permita responder a los nuevos emergentes sociales y sanitarios.

También cuestionó el impacto que, a su entender, tuvo el debilitamiento de programas nacionales y la reducción de recursos destinados al sistema. Recordó los problemas registrados durante años anteriores con Incluir Salud, PAMI y otros programas, y contrapuso esa experiencia con la situación actual de algunos insumos. Sobre el presente provincial, señaló faltantes de leche fortificada y de insulina y reclamó una adecuada planificación de los recursos.

Uno de los capítulos más sensibles de la entrevista con Daniel Enz en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), fue el abordaje de la salud mental y la problemática del suicidio. Velázquez destacó la importancia de la línea 135, que aseguró haber dejado creada durante la pospandemia, y sostuvo que “el suicidio es una problemática de salud pública”. Para la exfuncionaria, la respuesta debe ser intersectorial y fortalecer las redes de contención y los vínculos comunitarios.

La entrevista también ingresó en el terreno judicial y político. Velázquez afirmó que la causa por amenazas y coacciones agravadas contra José Ángel Allende continua vigente y cuestionó el fallo que había planteado su prescripción. Sostuvo que el expediente debe ser revisado porque -según su interpretación- se trata de hechos ocurridos “en contexto de violencia de género”.

Sobre el escenario político entrerriano, admitió que le había sorprendido el protagonismo alcanzado por Allende durante la actual gestión y cuestionó su incidencia en áreas vinculadas con los recursos humanos. Frente a la condena del exgobernador Sergio Urribarri, afirmó que la situación “duele” y que debía promover una reflexión sobre el manejo de los recursos públicos.

Finalmente, Velázquez ubicó la discusión en un plano más amplio y sostuvo que la crisis del peronismo no podía explicarse únicamente por las causas judiciales que involucraron a dirigentes. A su entender, existe “una crisis de representatividad que ya venía gestándose” y que es necesario recuperar la política como herramienta de transformación. Por eso planteó la necesidad de “volver a construir civismo” y de pensar un proyecto político serio, con capacidad frentista y apertura hacia otros sectores.

-Está en algo usted en la función pública después de ser funcionaria. ¿Cuántos años le dedicó? ¿Extraña algo?

-Le he dedicado 36 años. Y si, siempre se extraña el campo de la salud. Una ha trabajado permanentemente en ese sector, sí se extraña. La gestión se extraña. Algunas otras cosas, no. Pero la gestión, sobre todo, la intervención profesional propiamente dicha en los efectores de salud se extraña.

-Varios de sus funcionarios tienen continuidad hoy por hoy. De hecho, el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco era colaborador suyo. Habla con ellos de vez en cuando o desde que asumieron nunca más se hablaron.

-Mire, estuvimos una primera instancia antes de asumir. Todavía estaba cumpliendo la función como ministra. Generando un plan operativo o pasando en todo caso los lineamientos que nosotros veníamos trabajando, sobre todo, porque siempre hay una responsabilidad para el día después. Y posterior de diciembre como que se cortó el diálogo, no por nada en especial, pero no me llamaron, no me convocaron. Tampoco tienen por qué hacerlo. Pero, no. Si lo he encontrado.

-Lo decimos porque la salud es una cuestión humana. Y les atravesó ni más ni menos que una pandemia. Creemos que eso los unió mucho más.

-Debería ser una política de Estado que trascienda la gestión de los gobiernos y además que genere responsabilidades, incluso institucionales, tanto de quienes hemos ejercido la gestión y la gobernanza como de quienes asumieron la posta para continuar. Nos diferencia muchísimo modelos de trabajo que uno lo ve en la distancia a los 3 años haciendo un balance y, verdaderamente, no digo desde el punto de vista ideológico, no tengo nada que ver con este modelo de gestión que se está llevando adelante desde el gobierno de Lugones (por Mario Iván Lugones, ministro de Salud de la Nación) principalmente, y de los que han lo antecedieron a él. Y algunas réplicas que han tenido en la provincia de Entre Ríos. Entonces, desde ese punto de vista, quizás nos distancia esta posibilidad de poder tener un diálogo más cercano y compartir. Saber… sobre todo, lecciones aprendidas, que es lo que nos marcó muchísimo en la pandemia, ¿no?

-Y si usted quisiera hacer una radiografía del sistema de salud en Entre Ríos, ¿qué cosas le preocupan más de lo que está pasando en la provincia?

-Me preocupa muchísimo, obviamente, el tema de los recursos que tienen que tener los efectores de salud para desarrollar una política activa y dar respuesta a lo asistencial. Pero, también me preocupa mucho el deterioro que hay en las redes de cuidados. Sobre todo, las redes de cuidado que tanto nos costó organizar, tanto en la organización del sistema sanitario a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sino también las redes de cuidado, fortaleciendo el primer nivel de atención y la estrategia propiamente dicha de atención primaria… redes de cuidado que tendrían que hoy actuar de sostén para los distintos emergentes que se están presentando y que se siguen presentando, se siguieron agudizando -en todo caso- con el devenir de un modelo económico, social, y con una decisión política clara que ha recrudecido en todo caso los indicadores en salud. Y esto este tenemos estadística para poder mostrar.

-Pero, hay cuestión que se lo planteamos al ministro Blanzaco y a secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, cuando estuvo acá. Y es la cuestión del efecto cascada. La Nación debe muchísima plata al Ministerio de Salud de Entre Ríos. Y le preguntamos ¿cuántos gestionan esa situación? El PAMI les debe. Y nos dicen que sí, que golpean la puerta todas las semanas, todos los meses, pero bueno… la deuda sigue estando. Y también lo hablamos con el gobernador Rogelio Frigerio y nos decía, que ellos por ahí lo pueden hacer para achicar es compensar. ¡Pero, es la salud!

- ¡Es la salud! Nosotros, actuando con un paralelismo de lo que fue en el año 2016-2017-2018-2019, que fue otro gobierno con características también de debilitar la estructura estatal.

-El gobierno de Mauricio Macri…

-Hay que acodarse que se degradó el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud. Así se encontró el advenimiento de la pandemia. Y ese momento también se recortaron los recursos, también desaparecieron algunos programas. Y también desaparecieron el calendario nacional de vacunas, por ejemplo, con el cumplimiento que debería haberse efectuado. Y eso trajo consecuencias enormes, pero ¿que propició! Que tuviésemos que habilitar un presupuesto ad hoc, casi como el presupuesto que veníamos manejando en salud para suplir esa responsabilidad que el Ministerio de Salud de la Nación tenía que derivar a las provincias. Pero, no obstante, eso… nosotros teníamos un rol muy activo en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, no solamente con una posición muy fuerte, sino también enviábamos Cartas Documentos, hicimos instancias legales para posibilitar el recupero de recursos tanto del programa Incluir Salud, que en ese momento tuvimos muchísimo retraso. Y ni hablar de las deudas de PAMI y también de los programas nacionales. Hubo algunos programas que en esa circunstancia no se cortaron, como fue el “Sumar +” que en ese momento este se cambió de nombre, pero sí esta etapa ha tenido consecuencias nefasta. Pero ¿por qué? Porque ha recrudecido un montón lo que es la respuesta de los equipos de salud. Los programas Remediar nada más que cumplimentaba 79 medicamentos y abastecía a 8.100 efectores de salud a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, siempre fue un programa emblema de cobertura de un bien social que es el medicamento, para poder llegar a los centros de salud más lejanos, incluso aquellos centros de salud que se encontraban en la zona de isla, en las zonas rurales. Digo, no le teníamos que adicionar una responsabilidad más al equipo de salud para tener que solucionar el tema de los medicamentos. Hoy basta con mirar las redes para ver el tema de pedidos de desarrollo de rifas o pedidos de recursos para poder suplir.

-Se sabe cómo este el tema vacunas. Si están en tiempo y forma, si se cumple, si se envía desde la Nación.

-Se normalizó el envío. Lo que está en este momento en faltante es la leche fortificada con hierro y zinc, que es un programa de salud materno infantil… incluso de más años de antigüedad y el componente de insulina del programa diabetes, que también en este momento está en faltante. Dos programas que eso sí es responsabilidad de la provincia en la compra en tiempo y en forma. Más allá, de quizás el retraso de las licitaciones o de las cuestiones administrativas que llevan adelante. Por eso, hay que desarrollar una buena planificación con el tema de los recursos… recursos que nosotros dejamos en existencia hasta abril del año 2024, para que el gobierno entrante no tuviese esa incomodidad de asumir y al otro día estar organizando una licitación o que se encontrara con faltante de estos dos insumos esenciales para sostener el programa de diabetes para en este momento hay aproximadamente 3,000 personas.

-Una última pregunta respecto al tema salud. ¿Cómo está siguiendo todo el tema de la atención del suicidio en nuestra en nuestra provincia? Porque, acá en principio se bajó de rango a la Dirección General de Salud Mental a un simple organismo. Luego, asumió Blanzaco y revirtió esa cuestión y le devolvió la jerarquía que tenía. ¿Cómo observa este proceso y cómo observa el trabajo que se viene haciendo?

-La primera sorpresa que nos encontramos es que la Dirección General de Salud Mental bajó de rango. Esto, felizmente, hubo un buen criterio del ministro de devolver el rango. Pero, además han subsistido varias instancias que tienen que ver con apariciones de la App que fueron realmente desacertadas. Para mí fue un retroceso, ¿no? Y un atentado, quizás hasta la intervención profesional… App que hoy no sabemos qué pasó.

-Blanzaco nos dijo en la radio hace no más de 2-3 semanas, como que tiene su rol, digamos que no es tanto para ayudar tantos, sino que sirve como una especie de cuestión complementaria.

-En ese sentido hay un una línea que vale mencionar: la 135, que es una línea de atención y gratuita. Este es una línea que se creó… dejamos nosotros creado en post pandemia en noviembre del 2021, a las 24 horas y es atendida por un equipo profesional. Digo, para qué crear otra cosa, por qué no fortalecer los ya existente. Y con mucha preocupación, o sea, entendamos que el suicidio es una problemática de salud pública. Pero, existe un principio de corresponsabilidad con otros sectores. Por eso es necesario abordarlas intersectorialmente y con un plan sostenido, o sea, en ese sentido los indicadores, lamentablemente, se han agudizado. Volvemos otra vez a encabezar, digo, se han agudizado porque en el 2020 tuvimos una baja importante y después volvió otra vez… en pandemia tuvimos indicadores que realmente fueron novedosos, así como bajó también la mortalidad infantil. Pero, sí se ve con mucha preocupación. Una preocupación que, además, no es solamente provincial, no es solamente nacional, es mundial incluso y tiene que ver fuertemente, más allá que sea un tema multifactorial con un modelo -para mí un modelo neoliberal- que agudiza, si se quiere, todas las redes de atención. Por eso nosotros estamos con mucho énfasis poniendo el ojo en las redes de contención y en los lazos que las personas tienen con su comunidad. Y atendiendo a las particularidades y el perfil social epidemiológico de esta provincia. Porque el perfil difiere también de un distrito regional a otro, de un Departamento a otro y requiere también conformar estas redes de cuidado que no solamente tienen que ser de responsabilidad individual, sino colectiva. Peroq, tienen que ser fortalecida desde el Estado.

- ¿Cómo sigue la causa contra José Ángel Allende que usted había iniciado y en qué instancia está?

-La causa por amenazas y coacciones agravadas está vigente. Hicimos la última presentación que se hizo la semana pasada a través del Procurador (Jorge Amílcar) García y el fiscal (Leandro) Dato, conjuntamente se hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar un juicio público y el derecho a ser oída. O sea, en ese sentido, volver a plantear mis diferencias más allá del respeto que tengo por la Justicia, por el fallo último que planteó la prescripción de la causa. Por eso, se hace esta elevación y entendemos que una causa de amenaza por violencia y coacciones agravadas en contexto de género no puede prescribir. Y, además, uno de los argumentos que se utiliza también aduce que el hecho de haber sido ministra tenía un rol de empoderamiento, cuestión que denigra una este que tiene que ver con la violencia de género.

- ¿Le sorprendió el posicionamiento o la continuidad de posicionamiento que logró Allende con este gobierno?

-Me sorprendió.

-Lo hizo con todos los gobiernos…

-Pero, con este gobierno realmente ha tenido un rol preponderante. Está teniendo un rol preponderante. Hoy, prácticamente maneja todas las áreas de recursos humanos. Es inaudito que sienten a un gremio exclusivamente como es UPCN y no sienten a otros gremios en las paritarias, en el desarrollo de distintas herramientas que tienen que ver con el fortalecimiento de recursos humanos y, además, el modus operandi, cómo se desarrolla tratando de conducir las distintas carteras, por lo menos de Salud. Lo veo con mucha preponderancia.

-Salud es el área donde más incide, ¿no?

-De lo que yo tengo y yo voy observando es el área con mayor incidencia y realmente uno entiende ahora…

- ¿Sería una especie de ministro paralelo?

-Bueno, cuando yo asumí encontré una oficina paralela a las áreas administrativas de normativas vigentes. Una oficina paralela donde había ficha de afiliación de UPCN. Y si se concretaba una acción administrativa favorable a un trabajador por derecho, tenía que ser en función si era afiliado o no a UPCN. Bueno, esto vuelve otra vez a tomar cuerpo con una decisión política del gobernador. Se lo atribuye a la responsabilidad exclusiva del gobernador y de quienes deciden ejercer la gestión y la gobernanza en estas condiciones. Yo, no lo hubiese hecho.

-Además, con el discurso que instaló el gobernador en toda su campaña de anticorrupción. Y hacen un acuerdo con uno de los principales corruptos de la dirigencia de los últimos 40 años.

-Hablando de corrupción, confesión de parte.

-Hablando de corrupción, el exgobernador Sergio Urribarri está cumpliendo condena en la Unidad Penal de Gualeguaychú, junto al exministro Pedro Báez y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que es también funcionario en el Senado y en la Casa de Entre Ríos. ¿Cómo repercute todo esto en el afiliado peronista? No nos referimos a la opinión pública, sino al afiliado peronista, que seguramente usted hablará, se cruzará, la consultarán. ¿Cuánto los afectó?

-La situación duele… Duele porque obviamente que uno perteneciendo al espacio o identificándose con el espacio partidario, tiene sus emociones encontradas. Un gobernador que fue dos veces gobernador. Que incluso ejerció una gestión que creo que hay cosas para destacar.

-La primer gestión ha sido una gestión aceptable, digamos…

-Para destacar más allá… En ese momento no forme parte, estuve trabajando en un centro de salud. Pero, sí estuve vinculada a través de los programas nacionales, que es donde yo me desempeñé a posterior, casi ya al final. Y verdaderamente sí, duele e invita a una reflexión acerca del ejercicio de la gobernanza en la administración de los recursos que son públicos. Uno es respetuoso de la Justicia.

- ¿Cuánto le va a costar a su entender al peronismo entrerriano recuperarse, generar credibilidad, mostrar buenos candidatos?

-Creo que la crisis de representatividad va más allá de la situación de Urribarri y de estos compañeros que están en esta situación. Hay una crisis de representatividad que ya venía gestándose y hubo disconformidad también con la presentación, el armado de cómo se presentaron los distintos legisladores -digo- como opción. O sea, hubo disconformidad también por la situación de (Edgardo) Kueider, también una persona que tuvo un rol preponderante en el gobierno provincial y de pronto también en una situación… Por eso digo, la crisis de representatividad está, subyace hace mucho tiempo porque también atraviesa, es atravesada por un modelo en donde la política como herramienta de cambio, de transformación y de mejora de la situación de la vida de las personas, quizás haya tenido otro desvío que hay que volver a recuperar. Y me parece que hay muchas personas muy honestas, transparentes y que además tienen vocación de política, que me parece que está bueno poder confluir para volver a construir civismo,

-Enrique Cresto, Marcelo Casaretto, José Eduardo Lauritto aparecen como los primeros que dan un paso adelante para decir “nosotros estamos en condiciones de ser el candidato a gobernador” o integrar una fórmula. ¿Qué pasa si alguno de ellos la convoca para ser su compañera de fórmula?

-La verdad que usted me hace una pregunta que no estoy en condiciones de responder.

-Pero, le gustaría que pase algo así o ha decidido alejarse de todo.

-No, yo nunca me he jubilado de los ámbitos de participación, máxime por la situación que estamos pasando… digo pasando porque hay una situación que hay que recuperar en cuanto a la credibilidad, en cuanto a la posibilidad de construir civismo colectivamente y esto también poder tratar de acompañar un proceso en esta sociedad muy fragmentada. Y hay una posibilidad de la única forma es volver a pensar y a soñar con un proyecto político serio, integrado por no solamente por la oposición, en este caso por el Partido Justicialista, sino también con esta capacidad frentista que tiene el partido con sumar a otros sectores. Me parece, en ese sentido, la necesidad que subyace y que está presente de volver a pensar y a trabajar para un futuro que tenga que ver con la representación de esta voz que -digo- no tiene representatividad, quizás hoy tanto en los estamentos del Ejecutivo, del Legislativo.

-No dijo “que no”, gracias…

-Gracias a ustedes.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 16 de septiembre de 2026