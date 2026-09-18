Domingo Daniel Rossi: el intendente que percibe dos ingresos públicos

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi -también postulado para la Gobernación de Entre Ríos- percibe dos ingresos públicos: el de presidente municipal (aunque no aporta ni un peso a la Caja de Jubilaciones) y, a la vez, la pensión de vicegobernador. En total son casi 11,5 millones por mes que recibe, según documentación de la ANSES a la que accedió ANÁLISIS. Rossi siempre negó el doble sueldo. No existe incompatibilidad; es una cuestión ética y más en quien se postula como el candidato “contra la corrupción”.

El papel tiene la tipografía áspera de las pantallas viejas de la ANSeS. Fecha: 1 de septiembre de 2026. Declaración jurada, período 07/2026. Apellido y nombre: Rossi Domingo Daniel. Empleador: Municipalidad de Santa Elena, CUIT 30-99903604-6. Remuneración total: 3.226.546,82 pesos. Actividad: empleo público en general. Modo de contrato: a tiempo completo, indeterminado. Situación de revista: activo. Y una línea más, casi escondida entre los renglones: aporte obligatorio, 0,00. Sucede que el intendente de Santa Elena cobra su sueldo del municipio, pero no aportaría a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos o bien habría hecho pagos parciales.

La segunda hoja explica por qué. Es el registro histórico del SIPA, con el mismo CUIL, 20-08458220-5. Allí dice: Prestación previsional, SI. Y a continuación, mes por mes, dos columnas que se alternan como los pasos de un baile ensayado. En julio de 2026, un pago de 8.177.872 pesos con el concepto PNC, transferido por el CUIT 30-67120871-0, que es el de la Caja provincial. Cuatro días antes, 3.226.546 pesos del municipio, bajo el concepto ACT.EMP.PUB. En junio, 8.628.252 de la Caja y 4.698.854 de la comuna, con el aguinaldo adentro. En mayo, 8.141.118 y 3.132.569. En abril, 7.688.113 y 3.026.637. En marzo, 8.117.869 y otros 3.026.637. En febrero, 8.066.148.

Entre febrero y julio de este año, la Caja de Jubilaciones le giró a Domingo Daniel Rossi 48.819.372 pesos en concepto de pensión de exvicegobernador, por el mandato 1987/1991. En el mismo lapso, la Municipalidad que él conduce le pagó otros 17.111.243 pesos de sueldo. En julio, los dos ingresos sumaron 11.404.418 pesos. Sin aportes.

La constancia es sencilla y no admite dobles lecturas: durante los mismos períodos de 2026, Rossi figura al mismo tiempo como beneficiario de una prestación previsional de la Caja provincial y como empleado público del municipio de Santa Elena.

Su esposa, Patricia Díaz, es senadora provincial, del bloque unipersonal Hacer futuro y exPJ. El hijo de Rossi, el abogado Francisco Rossi, es secretario de Gobierno y Hacienda del municipio. La hija de Daniel Rossi y Patricia Díaz, Daniela Denise Rossi, cumplió funciones en el Senado entrerriano, junto a su madre, hasta fines del año pasado. Hay por lo menos seis familiares directos de Rossi-Díaz en funciones públicas; por lo menos dos como concejales y también en OSER. Además, Leonardo López Rossi, hijo de Mari Rossi (hermana del intendente Rossi) es secretario del Juzgado de Paz en María Grande. Su padre -cuñado de Domingo Daniel Rossi- también fue juez de Paz, cargo en el que se jubiló.

El hombre que no dejó de cobrar

No es una novedad de este mandato. Según pudo reconstruir ANÁLISIS, el único período en que el intendente cobró su sueldo y aportó a la Caja como corresponde fue el primero, entre 1983 y 1987, cuando Dardo Pablo Blanc lo puso al frente de la lista y ganó por amplio margen, en pleno triunfo de Sergio Montiel y de Raúl Alfonsín. Desde entonces, en cada uno de los otros cinco mandatos como jefe comunal, incluido el actual, Rossi percibió su remuneración. Es decir: cobró como activo, pero se sostuvo como pasivo. La pensión de vicegobernador, que a mediados de los '90 rondaba los 3.200 dólares mensuales, se transformó en un ingreso de por vida que nunca soltó, ni siquiera cuando volvió a sentarse en el sillón del municipio.

Ese mecanismo no es un descuido administrativo. Es una decisión personal y política. Y tiene un sello de fábrica. Nadie sostiene que la maniobra sea ilegal. Ninguna norma le impide a un exvicegobernador cobrar la pensión vitalicia mientras ocupa otro cargo electivo, y ninguna lo obliga a renunciar a una de las dos remuneraciones. Lo que está en discusión es otra cosa. Jorge Busti, cuando fue intendente de Concordia por segunda vez, entre 1991 y 1995, optó por percibir la pensión de exgobernador y no cobró el sueldo de la comuna. Fue una decisión personal, no una obligación legal. Rossi, en cambio, eligió cobrar las dos cosas.

En una ciudad que tiene dos mil jubilados, que conoció el 70 por ciento de desocupación cuando cerró el frigorífico y donde el padre Luis But llegó a dar de comer a mil chicos por día, ésa es una cuestión de ética pública. No de código penal. De hecho, otros casos como los del exgobernador Gustavo Bordet o los exvicegobernadores Adán Bahl y Laura Stratta (legisladores nacionales los primeros y diputada provincial la segunda) suspendieron o no tramitaron sus pensiones y perciben los sueldos del Congreso de la Nación y la Legislatura. Bordet no tramitó la pensión de exgobernador. José Eduardo Lauritto también percibe su sueldo de intendente de Concepción del Uruguay y le descuentan lo que corresponde a la caja previsional.

Ahora Rossi quiere ser gobernador. Se lanzó como candidato por un partido nuevo, con un acuerdo político con Rogelio Frigerio, y trata de ubicarse como el emblema de la lucha contra la corrupción en Entre Ríos. Recorre la provincia hablando de austeridad, de honradez, de los que se enriquecieron con el Estado.

La documental no dice que cometa un delito. Dice algo que para un candidato que se presenta como el paladín de la honestidad puede ser peor: que cobra, cada mes, más de once millones de pesos del Estado entrerriano, entre la pensión por un cargo que dejó hace 35 años y el sueldo por otro que ocupa hoy. Que ese mecanismo lo sostiene, con la sola excepción del primer mandato, desde hace casi cuatro décadas.