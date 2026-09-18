Domingo Rossi admitió que cobra doble sueldo público, pero que tuvo “tres mandatos como intendente” sin cobrar

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, se hizo eco de lo publicado por ANÁLISIS y reconoció que actualmente percibe dos ingresos provenientes del Estado y sostuvo que la situación no constituye una incompatibilidad. Según explicó, durante tres de sus seis mandatos al frente del municipio decidió no cobrar su salario ni realizó aportes jubilatorios, una circunstancia que, afirmó, hoy le impide acceder a la jubilación.

En declaraciones realizadas a Radio La Voz, Rossi sostuvo que la percepción de ambos ingresos “nunca fue incompatible” y explicó que su situación previsional está vinculada con los años en los que ejerció la intendencia sin percibir remuneración.

“Cuando yo voy a la Caja a decir me quiero jubilar me dicen usted no tiene aportes, no le alcanza, y trabajé 40 años en blanco. Tres mandatos, de los seis, no cobré sueldo”, afirmó.

Según relató, actualmente percibe un fondo contemplado en el presupuesto de Rentas de la Provincia, mientras continúa realizando aportes a la Caja de Jubilaciones con el objetivo de completar los años requeridos para acceder al beneficio previsional.

“Yo no me puedo jubilar, no tengo los años de aporte de jubilación. Cobro un fondo que tiene por presupuesto Rentas de la Provincia. Cuando cumpla los años de aportes me jubilo”, explicó.

La explicación sobre sus mandatos

Rossi aseguró que durante tres de sus seis gestiones como intendente no percibió haberes ni realizó aportes jubilatorios. Según su versión, esa decisión fue personal y estuvo vinculada con su desempeño al frente de la Municipalidad de Santa Elena.

“Hay tres mandatos constitucionales como intendente que no cobré sueldo ni aporté a la Caja”, reiteró.

El jefe comunal sostuvo además que la Municipalidad debió haber efectuado los correspondientes aportes durante esos períodos y que, al no haberse realizado, actualmente debe continuar aportando por su cuenta.

“Ahora yo estoy aportando a la Caja porque sino no me voy a jubilar nunca: 40 años de trabajo y no me puedo jubilar”, señaló.

Rossi también planteó que, de haber efectuado aportes durante aquellos períodos, ya habría podido acceder a la jubilación y, según indicó, posteriormente percibir gastos de representación en su condición de intendente.

“Fue una decisión personal que tres mandatos no cobré mi sueldo; si yo hubiera aportado hubiera estado jubilado y podría cobrar gastos de representación como intendente”, sostuvo.

Una respuesta a las críticas

Rossi también vinculó la discusión sobre sus ingresos con las acusaciones que, según recordó, recibió a lo largo de su trayectoria política. “Esto demuestra que tantos años que me atacaban de deshonesto, corrupto, nunca dijeron vamos a investigarlo a Rossi a ver cómo vive; por eso la gente de esta ciudad me vota”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron luego de que trascendiera públicamente la existencia de los dos ingresos públicos y en medio de la discusión política provincial.

Rossi, además, se refirió a sus expectativas electorales y aseguró que su espacio obtendrá un amplio respaldo en los próximos comicios. “En Santa Elena vamos a ganar por más de 50 puntos, en el Departamento La Paz vamos a ganar ampliamente y en toda la provincia. No tengas dudas que voy a ser Gobernador”, enfatizó.

De este modo, el intendente reconoció la percepción de dos ingresos públicos y centró su explicación en su situación previsional y en los períodos en los que, de acuerdo con su propio relato, ejerció la intendencia sin percibir remuneración ni realizar aportes jubilatorios.