Un año de Mirador Tec: “Vislumbramos un futuro promisorio para la economía del conocimiento en Entre Ríos”

“Estamos en una nueva etapa, lanzando un Mirador Impulsa que es una incubadora y aceleradora de proyectos de la industria de la economía del conocimiento, de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial en Entre Ríos. Esto, más allá de lo que venimos haciendo y que muestra resultados concretos en creación de empresas tecnológicas, incremento de exportaciones de economía de conocimiento y en incremento de puestos de trabajo vinculados a esta economía, que hoy genera 1 de cada 4 puestos de trabajo y que en el futuro serán más. Eso nos obliga a tener una vinculación directa entre economía de conocimiento con mundo de educación, y por eso ya hay más de 3.000 alumnos de primaria que reciben, somos una de las cinco provincias que dan instrucción en inteligencia artificial, y ya formamos más de 10.000 docentes en esta materia”, valoró el gobernador Rogelio Frigerio.

Las manifestaciones fueron vertidas este viernes, en el marco de la celebración del Gobierno provincial por el año de Mirador Tec, el nodo de innovación que impulsa la administración provincial en las barrancas del Parque Urquiza, al lado del Patito Sirirí.

“Durante la campaña electoral, cuando veníamos a Paraná, veíamos los cimientos –recordó el mandatario-. Cuando nos enteramos que iba a ser un edificio para la administración pública, creímos que se iba a desaprovechar el lugar. Se nos ocurrió que este contexto era ideal para hacer un gran polo de la tecnología, de la industria del conocimiento e inteligencia artificial. Que sea reconocido por el mundo y argentina. En un año lo logramos. Los reconocimientos que recibimos, la cantidad de empresas que ocupan este lugar son una muestra cabal de que acertamos y eso nos llena de orgullo”.

Agregó que Mirador Tec es un lugar donde “muchas empresas industriales vienen a hablar con empresas de tecnología para ver cómo pueden mejorar sus procesos, competitividad, esa interacción existe permanentemente desde hace un año. El Mirador Tec también está para impulsar esas otras industrias, el campo entrerriano. Los frutos que vemos nos hacen vislumbrar un futuro muy promisorio para toda la industria de la economía del conocimiento en Entre Ríos”.

Fabián Boleas, ministro de Economía de la provincia, sostuvo que a un año de Mirador Tec, “el crecimiento de la fuerza laboral en la economía del conocimiento es del 4 por ciento, por encima de la media”. “Esto se traduce en 2.000 puestos de trabajo y para el primer trimestre se proyecta un crecimiento del 10 por ciento de las exportaciones de los productos. Mirador Tec refleja la visión de la provincia respecto de la economía del conocimiento. Somos conscientes que el conocimiento se está convirtiendo en un commoditie más y acá está Entre Ríos, desde el Estado, generando los puentes necesarios entre conocimiento, con radio vinculado a la educación (más de cinco universidades vinculadas a las ciencias duras), más una industria incipiente en esta materia. Sin dudas, desde el Estado se fomenta esta política de desarrollo”.

Carlos Pallotti, especialista en tecnología y director del nodo, destacó “los premios nos posicionan a nivel nacional, hacen que se hable de Entre Ríos, del polo y Mirador Tec y potencian los proyectos de acá. Cada vez más recibimos proyectos de distintas partes de Argentina y de algunas partes del mundo. Ya vamos a tener noticias más relevantes sobre eso. Los proyectos que vienen nos dicen ‘queremos ver si nos podemos desarrollar allá, con talento entrerriano, de la zona’. A eso le agregamos financiamiento del sector privado para tratar de acompañar y que, algunos de esos proyectos puedan tener financiamiento”.

Mauricio Colello, secretario de la Gobernación, sostuvo que “están con un proceso de modernización administrativo, dejando el papel afuera, implementando expediente electrónico”. “Lanzamos Mi Entre Ríos para trámites y acompañamos a la sociedad en educación. Somos una de las cinco provincias que implementamos inteligencia artificial. Tendemos puentes entre proyectos de innovación con sectores productivos. Esa es la idea del programa de incubación. Hacemos un acompañamiento técnico y profesional para acelerar el desarrollo de proyectos y los vinculamos con inversores para que, desde las ideas, surjan soluciones tecnológicas. Queremos que, al final del día, se desarrolle el proyecto, la idea se convierta en una solución tecnológica para las necesidades de los sectores productivos y genere empleo”.