Agmer convocó a un congreso para este viernes

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a congreso extraordinario para el viernes 25 en la sede de la seccional Paraná, Laprida 136.

El encuentro se dará a días de la segunda reunión de la mesa paritaria salarial. El jueves 17, el Gobierno propuso a los docentes un aumento del 3,5%, propuesta que fue declarada “insuficiente” por Agmer, que emplazó al Ejecutivo a presentar una propuesta mejoradora, por lo cual la mesa negociadora pasó a un cuarto intermedio para este martes.

“Consideramos que ese 3,5% es inaceptable -dijo Abel Antivero, titular de Agmer- por lo tanto emplazamos al Gobierno para el martes, para que haga una propuesta superadora que apunte a recomponer lo que venimos perdiendo”.

El dirigente señaló que la inflación desde diciembre de 2025 ronda el 27,7%, y la recomposición salarial que ha otorgado el Ejecutivo en 2026 es del 6,5%, por lo cual la pérdida ha sido del 18%. Por eso, demandó un mejoramiento de la oferta “que pueda ser analizado por las bases”. Y puso en dudas el inicio del ciclo lectivo 2027 de no haber acuerdo.

Escenario

El sitio Entre Ríos Ahora recordó que a mediados de julio último, el Gobierno resolvió pagar por decreto a los docentes el aumento propuesto en la mesa paritaria el miércoles 8 de ese mes y que fue rechazado por los sindicatos docentes.

Fue la segunda reunión para acordar un aumento salarial para los trabajadores del sector. El lunes 6 el Ejecutivo había sentado en la Secretaría de Trabajo a los sindicatos docentes y propuso un aumento del 6% en dos tramos: un 3% con los sueldos de julio, y un 3% con los haberes de septiembre.

Ante el rechazo, redefinió la oferta y el miércoles 8 volvió a reunirse la mesa paritaria: el Gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable. Y un aumento sobre los códigos del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, para llevar el monto garantizado de bolsillo de se eleva de los actuales $776.250 a $850.000.

En las dos negociaciones previas, en marzo y en mayo, no hubo acuerdo y el Gobierno resolvió pagar los aumentos por decreto.

A fines de agosto, el mayor sindicato docente de la Provincia instó al Gobierno “a una urgente apertura de la paritaria salarial. El aumento sostenido del costo de vida y la crisis económica en la que nos encontramos continúan deteriorando el poder adquisitivo de las y los docentes, haciendo insuficientes los salarios actuales para afrontar las necesidades básicas. Para ser más claros: no alcanza para comer, vestirse, pagar alquileres, etc”.

“La situación exige una respuesta concreta e inmediata: recuperación salarial, actualización frente a la inflación y una recomposición que permita garantizar salarios dignos”, planteó Agmer. Y sumó: “El Gobierno debe convocar nuevamente a los representantes de las y los trabajadores para retomar la discusión cerrada unilateralmente en julio pasado, con propuestas que den respuestas reales a quienes sostienen diariamente la escuela pública”.

Para el gremio docente, el salario “no puede seguir perdiendo frente al costo de vida. Solo entre diciembre-julio hemos perdido 16% frente a la inflación, considerando que se nos ha dado 6,50% por decreto”.

A inicios del mes de agosto, el congreso provincial de Agmer, que sesionó en La Paz, resolvió profundizar el plan de lucha docente, y facultó a la comisión directiva del sindicato “a ejecutar todas las medidas de acción necesarias para la recuperación del salario docente y las condiciones laborales, edilicias y de salud”.

Además, el congreso reclamó por un sistema de comedores escolares “acorde a la emergencia social y financiamiento educativo para garantizar el derecho social y humano a la educación”. Además, los congresales votaron reiterar las exigencias planteadas en el cónclave sindical del 23 de febrero último, y rechazaron la reforma previsional aprobada por la Legislatura.