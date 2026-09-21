El Gobierno y los gremios docentes retoman la paritaria este martes

El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes retoman la paritaria este martes 22 de septiembre, a las 15, en la Secretaría de Trabajo, luego del cuarto intermedio dispuesto durante la última audiencia salarial.

Al encuentro fueron convocados representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

La negociación continuará luego de que los sindicatos rechazaran la última propuesta presentada por el Ejecutivo provincial. Los gremios reclamaron una mejora que permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el año.

La propuesta rechazada y el Congreso de AGMER

En la audiencia del jueves pasado, el Gobierno había ofrecido un incremento salarial del 3,5% calculado sobre los haberes de agosto. La suba propuesta era de carácter remunerativo y bonificable y se abonaría con los salarios correspondientes a septiembre.

Tras el rechazo sindical, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta este martes, cuando volverán a encontrarse para intentar avanzar en la negociación.

En paralelo, AGMER convocó a un Congreso Extraordinario para el viernes 25 de septiembre, desde las 9, en su seccional Paraná. Allí, los representantes del sindicato analizarán el resultado de la audiencia paritaria y definirán los pasos a seguir.