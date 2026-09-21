La diputada Mariana Bentos destacó la necesidad de priorizar a la niñez institucionalizada y el rol familiar

La diputada Mariana Bentos (Juntos por Entre Ríos-Villaguay) participó en el VI Encuentro Nacional de Legisladoras y Legisladores Provinciales por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El evento, organizado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y congregó a representantes de las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de coordinar agendas legislativas integrales.

Al evaluar las jornadas de trabajo presencial, la legisladora entrerriana ponderó la importancia de consolidar la articulación federal. "Es un espacio que nos permite compartir experiencias y conocer las distintas realidades de nuestras provincias", remarcó Bentos.

Durante el debate, la diputada puso el foco sobre una problemática a nivel país: "Tenemos por delante el desafío de trabajar para que a los 10.000 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en nuestro país se les restituya su derecho a crecer en una familia. Porque un niño que crece en un entorno cuidado y amado tiene más recursos para afrontar la vida".

En ese sentido, puntualizó que su aporte en las mesas federales estuvo fuertemente centrado en "fortalecer el rol de las familias en el acompañamiento y la protección de niñas, niños y adolescentes". Bajo esa premisa, Bentos expuso los significativos avances normativos en la provincia, destacando que Entre Ríos es pionera a nivel nacional tras la sanción y promulgación de la Ley Nº 11.272, un proyecto de su autoría que modificó el régimen de licencias por adopción en el sector público entrerriano.

Resaltó que esta legislación extendió la licencia a 120 días corridos con posibilidad de prórroga, introduciendo el cambio sustancial de que el beneficio empiece a computarse desde la etapa de vinculación y no recién desde el otorgamiento de la guarda judicial. "Lo novedoso de esta ley es que contempla un período esencial para construir y fortalecer, de manera temprana, el vínculo afectivo entre el niño, niña o adolescente con los pretensos adoptantes, resguardando el interés superior del menor desde el primer contacto", subrayó.

La apertura de las jornadas de intercambio estuvo a cargo de Sebastián Medina, autoridad de la Defensoría Nacional, junto a Daniel Molina, responsable del Área de Coordinación Federal. El acto inaugural contó además con la intervención de Sebastián Waisgrais, especialista de Monitoreo e Inclusión Social de UNICEF Argentina, quien compartió datos estadísticos clave y detalló las tareas articuladas a nivel municipal y provincial.

A lo largo del encuentro, se desarrollaron paneles específicos orientados a construir diagnósticos comunes frente a los complejos desafíos del territorio. Las mesas de debate abordaron temas prioritarios como legislar desde la perspectiva de la integralidad en el contexto federal, el abordaje de la salud mental infanto-adolescente y los entornos digitales locales y globales.

Hacia el cierre de la actividad, se expuso sobre la incidencia territorial de los legisladores en articulación con la Defensoría Nacional y se dio lectura al acta definitiva elaborada por la Red de Legisladores, donde quedaron plasmadas las líneas de acción prioritarias para las provincias.