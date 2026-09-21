"La Secretaría va a la Escuela" capacitó a más de 70 estudiantes de dos escuelas de Paraná

El Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, según informó de manera oficial, desarrolló una nueva jornada del programa "La Secretaría va a la Escuela", en la que participaron más de 70 estudiantes de sexto año de las escuelas Nuestra Señora de Guadalupe y Juan Manuel de Rosas, de Paraná. La iniciativa acompaña a los jóvenes en su transición hacia el mundo laboral.

El encuentro se desarrolló en la escuela Nuestra Señora de Guadalupe y estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, junto al secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, y parte del equipo de formación y capacitación del organismo.

Contenidos sobre trabajo registrado y herramientas de empleabilidad

Según la información oficial, durante la jornada se abordaron contenidos sobre trabajo registrado, derechos y obligaciones de trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores, prevención de riesgos laborales y trabajo adolescente protegido. Los estudiantes también participaron de actividades interactivas orientadas a la empleabilidad, entre ellas el desarrollo de un análisis FODA personal, la elaboración de currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales y la búsqueda de empleo a través de plataformas digitales.

"Herramientas bien concretas" para el mundo laboral

El ministro Troncoso remarcó la importancia de acercar estas herramientas a los establecimientos educativos: "La idea es que los jóvenes puedan meterse en el mundo laboral con herramientas bien concretas: desde cómo buscar y conseguir trabajo, hasta conocer cuáles son sus derechos". Según el funcionario, "estas políticas forman parte de la apuesta del gobernador Rogelio Frigerio por llevar las políticas públicas más cerca del territorio, acompañando a los jóvenes entrerrianos en su formación y ayudándolos a construir nuevas oportunidades laborales".

Más de 750 jóvenes capacitados en distintas localidades

Según se informó, el programa ya recorrió distintas localidades de la provincia —entre ellas Rosario del Tala, Federal, Villaguay, Conscripto Bernardi y Sauce de Luna— y capacitó a más de 750 jóvenes que se encuentran en la última etapa de sus estudios secundarios.