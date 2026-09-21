Marcelo Pagani dio el salto a la política en Colón tras culminar su trayectoria sindical

El exsecretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, anunció de manera oficial su inserción en la arena política de la provincia con el lanzamiento de la agrupación "El Puente" en Colón.

Tras finalizar a fines de 2025 sus dos mandatos al frente del gremio docente de mayor representatividad provincial, el dirigente busca consolidar una alternativa dentro del peronismo local.

A través de sus redes sociales, Pagani detalló el origen y los objetivos del proyecto: “Compañeras y compañeros de Colón comenzamos a reunirnos para debatir, analizar, caracterizar no solo la realidad de nuestra ciudad sino también la de la provincia y del país. Tenemos en común la vocación militante y la convicción de reivindicar la política como una actividad humana fundamental y necesaria para hacer que la vida de cada persona merezca ser vivida”.

A su vez, explicó la evolución del espacio y convocó a sumar voluntades en el territorio: “Este espacio fue creciendo en cantidad de compañeras y compañeros y además en el nivel de debate y análisis pero no nos quedamos ahí con una gran vocación por ´hacer´, hemos realizado distintas actividades en distintos barrios como además la muy interesante charla que se organizó y convocó a muchos jóvenes sobre un tema que a todos nos preocupa, la salud mental. Convocamos a participar de este espacio a todos los que crean que desde la política con ideas, responsabilidad, compromiso y honradez se puede hacer mucho por nuestro querido Colón”.

Finalmente, remarcó la visión de integración de su espacio: “En política solo valen dos operaciones, sumar y multiplicar, nunca dividir y restar, por eso a todos y todas aquellas que crean que un Colón mejor es posible los invitamos a participar en Somos el Puente, que une a todas y todos”.

Se definen como “una agrupación política y cultural de Colón, con profundas raíces en el pensamiento y los valores del peronismo y del campo nacional y popular, abierto y plural, integrada por compañeros que provienen de distintos sectores y experiencias”. Además, expresaron su postura respecto a la construcción colectiva: “El Puente no niega las diferencias. Las conecta. Somos el puente entre personas. Entre generaciones. Entre ideas. Entre sectores. Entre el presente y el futuro que queremos construir”.

El Entre Ríos informó que la irrupción de este nuevo frente se da en un escenario donde el Partido Justicialista local aspira a recuperar el gobierno de Colón, conducido desde 2019 por el vecinalismo a través de José Luis Walser, quien desplazó al peronismo tras los dos períodos de gobierno de Mariano Rebord.

La transición de Pagani a la vida política activa sucede a la conclusión de una extensa etapa dentro del ámbito sindical y educativo. Entre 2009 y 2014, el dirigente se desempeñó como secretario general de la seccional Agmer Colón, para luego ocupar el cargo de director obrero en el Iosper en representación del colectivo docente.

En noviembre de 2017 asumió la conducción provincial de Agmer encabezando la Lista Celeste Compromiso (en la alianza Integración). En septiembre de 2021 impulsó un acuerdo histórico que conformó la Agrupación Marcha Blanca, logrando la confluencia entre sectores tradicionalmente enfrentados como la Lista Celeste y la Rojo y Negro, junto a la Lista Blanca de Victoria y la Ñandubay de Federal. Tras ganar los comicios de ese año ante la Lista Multicolor, reasumió el 30 de diciembre de 2021 para completar su segundo mandato en el período 2022-2025.

Respecto a aquella alianza interna inédita en la vida gremial, Pagani manifestaba en su momento: “Este es un día histórico. Entendemos que va a haber un antes y un después de este lanzamiento, porque lograr confluir todas las expresiones con mayor representación en el sindicato en un proyecto político sindical común. Está claro que, primero es inédito, y en segundo lugar, que esto da cuenta de que lo que es este sindicato, de la responsabilidad que tiene en una coyuntura histórica muy difícil. Mientras vemos en los partidos políticos que hay peleas, que hay internismo permanente, acá dejamos de lado las internas. Acá pensamos en el compañero, pensamos cómo defendemos los derechos, pensamos cómo conquistaremos más derechos. Además, hay que reconocer la enorme generosidad que hemos tenido todos los que somos parte de este frente, un frente que no se construyó de un día para el otro. Es un trabajo sostenido desde hace cuatro años y donde todos entendimos esto que es clave: no hay posibilidad de disputa con la patronal sin unidad de los trabajadores”.

De forma previa al término de su mandato sindical, en mayo de 2024, el exdirigente dio a conocer la obtención del beneficio jubilatorio luego de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos acreditara 42 años, 1 mes y 8 días de servicio en el sistema educativo. Al respecto, reflexionó en sus redes: “Esta letra, fría, burocrática, esconde muchas vivencias, emociones, sensaciones imposibles de explicar en un solo escrito y cuando la emoción te inunda. Solo compartir que a partir de hoy, 1° de julio estoy jubilado. Gracias a todas y todos con lo que compartí el trabajo, Entrerrianos, Rionegrinos, Neuquinos, todas y todos me enseñaron de todas y todos aprendí. La lucha continúa, porque luchar tiene sentido”.