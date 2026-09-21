Salarios docentes: “Invitamos a Boleas a la paritaria para discutir con los trabajadores”, afirmó Fimpel

La secretaria adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Lía Fimpel, se refirió al desarrollo de la paritaria y la convocatoria a un nuevo Congreso de la entidad sindical, exigiendo un diálogo cierto al gobierno y no aumentos por decreto. Reiteró la necesidad de retomar la paritaria de infraestructura.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Fimpel explicó que la convocatoria al Congreso de la entidad gremial se debe a que “para poder discutir en paritarias y luego poder llevarle a nuestros compañeros lo que allí se discutió, lo hacemos en asambleas y en Congreso” y agregó: “Manifestamos el jueves pasado en la audiencia que solicitábamos una mejora de lo que nos estaban proponiendo en ese momento y que queríamos poder discutir con nuestros compañeros y compañeras en asamblea, y la propuesta que nos traigan si era posible bajarlo a las bases. En función de eso se ha convocado el Congreso para el día viernes”.

Sobre la oferta oficial, especificó que “el gobierno nos dice 3,5 a pagar a principios de octubre con lo que son los haberes de septiembre y nada más, y acto seguido también dicen que nos dieron el doble que la inflación, algo totalmente mentiroso porque estamos con un 18% de pérdida en este año”.

Apuntó asimismo que la discusión paritaria “continuará con una reunión nuevamente el martes 22, quedando en el acta el día, pero no quedó un horario fijado” y remarcó: “Pedimos precisión y queríamos que la reunión se concrete, que no sea como en las últimas audiencias de conciliación administrativa, donde el gobierno no tenía nada para mejorar y no concurría a la audiencia. Nosotros le dijimos que, sea cual fuera la respuesta, queríamos discutirlo en la reunión paritaria, que concurran, y en este sentido, dado que tienen que consultar con el ministro de Economía, con el gobernador, invitamos claramente a (el ministro de Hacienda, Fabián) Boleas a la paritaria, a acercarse y poder discutir con los trabajadores”.

Consultada respecto de la postura del gobierno de mantener la oferta y dar el aumento por decreto y sin acuerdo, Fimpel analizó que “eso no es una discusión paritaria. Si va con algo cerrado a decirnos y a que nosotros recibamos lo que tiene para decirnos, no es un ámbito de discusión como tiene que ser realmente; un proceso real de negociaciones y de diálogo, donde se presentan propuestas, se discuten alternativas, se buscan acuerdos, un debate transparente y participativo, no algo unilateral del Poder Ejecutivo. Si es así la mecánica, no se da ni se cumple ninguna de estas condiciones, que es lo que tiene que haber en un ámbito de discusión paritaria”.

“Nosotros apostamos al diálogo, por eso ya por segunda vez entregamos a los miembros paritarios un informe del Instituto de Investigaciones y Estadísticas del AGMER que llevamos adelante con la Universidad de Entre Ríos, con el INES y el CONICET donde les acercamos resultados provisorios sobre lo que es el pluriempleo docente, el endeudamiento del salario docente, el deterioro salarial que refieren los trabajadores para que puedan, con elementos de análisis claro, pensar cuál es la propuesta que el martes nos van a llevar”, planteó.

En ese sentido, afirmó que “el salario docente en Entre Ríos ha ido descendiendo a lo largo de estos últimos años en cuanto al ranking de provincias; desde la paritaria nacional docente donde nos fijamos un piso, donde podíamos discutir a partir de allí cuáles eran las posibilidades de cada una de las jurisdicciones, Entre Ríos va descendiendo y estamos en el lugar número 20, con un salario totalmente empobrecido según los últimos números del INDEC. Nuestro salario está por debajo de la línea de la pobreza, claramente, que es 1.600.000, mientras que un docente gana en un cargo testigo 850.000 pesos, donde hay gran componente en negro”.

“Si uno rememora la paritaria con esta inflación anual del 24,7, en diciembre terminó nuestro acuerdo salarial, por eso reclamamos que nos deben toda la inflación hasta un nuevo acuerdo salarial, como decía el acuerdo salarial anterior. Allí nosotros vamos perdiendo mes a mes y solamente nos ha dado un 6,5 de aumento en blanco y ha profundizado los montos en negro”, cuestionó Fimpel.

Consultada por la infraestructura edilicia de las escuelas, describió que “uno de los grandes problemas es las escuelas que se caen. En este momento, en este contexto de previsiones meteorológicas que se hacen con tanta lluvia, uno piensa qué es lo que va a suceder porque en las escuelas no hay un mantenimiento; no hay construcción de escuelas claramente y no hay un mantenimiento de los edificios escolares como deberían tener”.

“Las escuelas tienen numerosos problemas, hay escuelas rotas y escuelas que no se pueden habitar. Tenemos en Concepción de Uruguay el caso de la Escuela 92, que es una escuela que debió reubicarse en tres establecimientos educativos distintos, hace ya un tiempo y no se ha avanzado en los arreglos que hay que hacerle, con una licitación que ya estaba en octubre de 2023 y que luego se cayó, y eso se siguió deteriorando. Después tenemos una escuela que es la 114, que funciona en el predio del frigorífico Fepasa, al lado de la planta de alimentos, donde las dos aulas y el comedor de la escuela pertenecen al frigorífico, y necesita ser reubicada urgentemente por lo que ha crecido el frigorífico, por la situación ambiental y por el constante transporte de camiones donde están los chicos”, describió.

Al respecto, concluyó: “Hay numerosos problemas edilicios en otras escuelas de toda la provincia; nuestros miembros paritarios de infraestructura estuvieron recorriendo la localidad días pasados y el reclamo al gobierno claramente ha sido que se reactive la paritaria de infraestructura que es donde nosotros podíamos discutir y tener una agenda”.