Senadores de JxER ratificaron su compromiso con el alivio fiscal y el diálogo con el sector comercial

Desde el bloque de senadores de Juntos por Entre Ríos ratificaron su compromiso con el alivio fiscal y el diálogo con el sector comercial. Señalaron que no solo valoran, sino que están en consideración algunos aportes realizados por el Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), que el pasado 15 de septiembre, expuso su propuesta y planteó mejoras al proyecto que ya tiene media sanción de diputados.

“Escuchar y analizar los planteos de los sectores involucrados es parte del proceso de construcción de políticas públicas. Por supuesto que eso no significa que todas las propuestas puedan incorporarse de manera inmediata a un proyecto que ya tiene un determinado alcance y un recorrido legislativo”, marcaron los senadores.

“Es nuestra voluntad seguir trabajando en este sentido. Para no demorar queremos darle tratamiento definitivo el miércoles de la otra semana en la sesión. Al respecto estamos en consulta con el Poder Ejecutivo analizando los alcances de las propuestas, que, si son factibles, seguramente se incorporarán al proyecto”, aseguraron.

“Entendemos que este proyecto constituye un paso concreto para acompañar al sector comercial y por eso vamos a trabajar para que avance. Es una herramienta que puede comenzar a dar respuestas, inmediatas, en un contexto en el que sabemos que comerciantes y emprendedores atraviesan dificultades”, expresaron.

En ese sentido, reconocieron que “existe voluntad de trabajar a futuro en un nuevo proyecto o en nuevas iniciativas que puedan contemplar los aportes realizados por la entidad, especialmente aquellos vinculados con financiamiento, costos energéticos, regularización de obligaciones, estímulo al consumo y fortalecimiento del comercio local”.

“Veremos que podemos incorporar en este proyecto de las propuestas del Centro Comercial e Industrial de Paraná; pero, además, y como fue nuestro compromiso seguiremos en contacto y trabajo para avanzar en otros aspectos que también se plantearon y nos dejaron como iniciativa”, concluyeron.